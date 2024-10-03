Жаркий октябрь: новосибирские синоптики дали прогноз на второй месяц осени — он вас точно порадует

Дожди будут регулярно идти только в третьей декаде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидается теплый и солнечный октябрь. По уточненному прогнозу новосибирских синоптиков, погода во второй месяц осени будет на 1–2 градуса выше нормы, а месячное количество осадков около нормы.

В первой декаде будут ощутимые колебания в ночные часы от +2… +7 градусов до +11 градусов. В конце декады ночью до 0… -5 градусов. В дневное время от +9… +16 градусов до +17… +22 градусов. В конце декады до +3… +8 градусов. Небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом предполагаются с 8 по 10 октября.

— Во второй декаде ночью колебания от 0… -5 градусов до +5 градусов. В середине декады повышение до +10 градусов. Днем от +4… +9 градусов до +17… +19 градусов, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — Волна тепла еще придет в последних числах октября.

Дожди будут в отдельные дни второй декады и в большинстве третьей. С 20 по 31 октября в ночные часы от -5… -7 градусов до +5 градусов, в дневные — от 0… +5 градусов до +12… +17 градусов.