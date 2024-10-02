«До понедельника радуемся и гуляем»: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

Конец рабочей недели и выходные порадуют новосибирцев теплой погодой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня. Специалисты ожидают теплую, хорошую погоду и предлагают горожанам гулять и радовать до понедельника.

— В ближайшие дни и на выходных будет тепло, позже немного похолодает и пойдут дожди. Пока у нас хорошая погода, надо радоваться и гулять до 7 октября, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

3 октября, в четверг, специалисты ожидают погоду преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 0… +2 градусов, днем потеплеет до +9… +11 градусов. Ветер прогнозируют северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу, 4 октября, синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +1… +3 градусов, днем поднимется до +12… +14 градусов. Ветер ожидают западный 3-8 м/с.

5 октября, в субботу, погода будет без осадков. Ночью температура опустится до +3… +5 градусов, днем поднимется до +14… +16 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный 2-7 м/с.

6 и 7 октября специалисты также ожидают теплую погоду, позже немного похолодает и пойдут дожди.