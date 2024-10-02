НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

с-з.

 751мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65

Синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Осень «До понедельника радуемся и гуляем»: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

«До понедельника радуемся и гуляем»: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня в Новосибирске

Горожан ждет теплая погода

1 079
1 комментарий

Конец рабочей недели и выходные порадуют новосибирцев теплой погодой

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня. Специалисты ожидают теплую, хорошую погоду и предлагают горожанам гулять и радовать до понедельника.

— В ближайшие дни и на выходных будет тепло, позже немного похолодает и пойдут дожди. Пока у нас хорошая погода, надо радоваться и гулять до 7 октября, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

3 октября, в четверг, специалисты ожидают погоду преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 0… +2 градусов, днем потеплеет до +9… +11 градусов. Ветер прогнозируют северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу, 4 октября, синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +1… +3 градусов, днем поднимется до +12… +14 градусов. Ветер ожидают западный 3-8 м/с.

5 октября, в субботу, погода будет без осадков. Ночью температура опустится до +3… +5 градусов, днем поднимется до +14… +16 градусов. Ветер прогнозируют юго-западный 2-7 м/с.

6 и 7 октября специалисты также ожидают теплую погоду, позже немного похолодает и пойдут дожди.

Вчера синоптики составили прогноз погодных аномалий на полгода. НГС посмотрел, какая зима будет в Новосибирске.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Угледар ВСЁ!!!🍻
8 минут
Работать буду в выходные, вот уже вторую неделю подряд.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Алла,42

Ana,38

Михаил,42

Слава,51

игорь,51

Александр,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление