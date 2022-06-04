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Манул крадется: новосибирский блогер снял манула Тимофея в московском зоопарке

Тимофей переехал в Москву из Новосибирска

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Манул пытался загипнотизировать оператора

Манул пытался загипнотизировать оператора

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Новосибирский блогер Роман Паулов снял видео с крадущимся манулом в московском зоопарке. На видео попал манул Тимофей, которого два года назад привезли в Москву из Новосибирска.

— Это манульчик из Новосибирска, он живет в Москве и экспонируется в московском зоопарке. Ему два года, он родился в 2020 году, когда в Новосибирске родилось множество манулов. В первый ковидный год. Он очень похож на остальных молодых манульчиков из Новосибирска, — рассказал Роман Паулов.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились четыре гудзонских волчонка. На днях их впервые осмотрели и заодно сняли на видео.

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