В семье гудзонских волков из Новосибирского зоопарка пополнение — смотрим трогательное видео
У них появились четыре волчонка — три девочки и мальчик
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились четыре гудзонских волчонка. На днях их впервые осмотрели и заодно сняли на видео.
Волчата появились на свет 2 мая, сообщили в зоопарке.
— На видео волчатам 24 дня. Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве, — добавили в группе Новосибирского зоопарка.
Гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.
В Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Посетительница сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.