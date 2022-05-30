СЕЙЧАС +26°С
Пробки 2/10
usd 66.40
eur 69.44
Тема дняСо стройки сорвались стройматериалы — видео
Все новости
Все новости

В семье гудзонских волков из Новосибирского зоопарка пополнение — смотрим трогательное видео

У них появились четыре волчонка — три девочки и мальчик

1 079
Недавно ветеринары впервые взяли малышей для осмотра и медицинских процедур

Недавно ветеринары впервые взяли малышей для осмотра и медицинских процедур

Поделиться

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило на свет появились четыре гудзонских волчонка. На днях их впервые осмотрели и заодно сняли на видео.

Волчата появились на свет 2 мая, сообщили в зоопарке.

— На видео волчатам 24 дня. Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве, — добавили в группе Новосибирского зоопарка.

Гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка. Обитают они неподалеку от Гудзонова залива. В летнее время этот хищник имеет светлый окрас, а зимой становится полностью белым. Ведет кочевой образ жизни и перемещается вслед за оленями, своим основным источником пищи.

В Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Посетительница сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.

По теме

Новосибирский зоопаркволкпополнение в зоопарке
  • ЛАЙК9
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2