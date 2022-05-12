У мартышек диана появился детеныш — забавное видео, как он пытается отнять у мамы еду
Детеныш мартышки появился на свет около двух недель назад
В Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Посетительница сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.
Автор видео и постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сообщила, что детеныш мартышки появился на свет около двух недель назад.
Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в
Мартышка диана распространена в западной части Африки от юга Гвинеи и Сьерра Леона до юга Ганы. Внесена в Международную Красную книгу, в Приложение I Конвенции о международной торговле.
В апреле в объектив видеокамеры попала не менее милая пара — самка муравьеда со своим детенышем, который всё никак не хотел ложиться спать.