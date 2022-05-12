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У мартышек диана появился детеныш — забавное видео, как он пытается отнять у мамы еду

Детеныш мартышки появился на свет около двух недель назад

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Видео с забавной парочкой сняли накануне

Видео с забавной парочкой сняли накануне

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В Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Посетительница сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.

Автор видео и постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сообщила, что детеныш мартышки появился на свет около двух недель назад.

Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. За несколько лет они стали родителями шести малышей. Сейчас в зоопарке живет группа мартышек диана: самец и две самки.

Мартышка диана распространена в западной части Африки от юга Гвинеи и Сьерра Леона до юга Ганы. Внесена в Международную Красную книгу, в Приложение I Конвенции о международной торговле.

В апреле в объектив видеокамеры попала не менее милая пара — самка муравьеда со своим детенышем, который всё никак не хотел ложиться спать.

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Новосибирский зоопаркмартышка
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