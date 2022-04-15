Малыш-муравьед отказывается спать под хвостом у мамы — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило сняли очень милое и забавное видео: самка гигантского муравьеда пыталась уложить своего детеныша спать, накрывая его хвостом, но тот наотрез отказывался и вылезал.

Курьезную ситуацию сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На записи маленький муравьед постоянно выползает из-под хвоста и забавно вытаскивает длинный язык. В конце концов малыш успокаивается и засыпает с матерью.