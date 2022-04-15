Малыш-муравьед отказывается спать под хвостом у мамы — милое видео из Новосибирского зоопарка
Детеныш появился на свет в прошлом месяце и уже стал любимцем посетителей
В Новосибирском зоопарке им.
Курьезную ситуацию сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На записи маленький муравьед постоянно выползает из-под хвоста и забавно вытаскивает длинный язык. В конце концов малыш успокаивается и засыпает с матерью.
Видеозапись женщина сняла сегодня, 15 апреля. Она призналась, что ей пришлось долго ждать, пока животные проснутся.
Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–
Детеныш появился на свет 11 марта. Предположительно, это самец.
— Это второй случай размножения гигантских муравьедов в России, — рассказывали в Новосибирском зоопарке.
Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морса (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя.