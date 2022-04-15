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Малыш-муравьед отказывается спать под хвостом у мамы — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детеныш появился на свет в прошлом месяце и уже стал любимцем посетителей

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Милое видео с мамой-муравьедом и малышом сняли сегодня

Милое видео с мамой-муравьедом и малышом сняли сегодня

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В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило сняли очень милое и забавное видео: самка гигантского муравьеда пыталась уложить своего детеныша спать, накрывая его хвостом, но тот наотрез отказывался и вылезал.

Курьезную ситуацию сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На записи маленький муравьед постоянно выползает из-под хвоста и забавно вытаскивает длинный язык. В конце концов малыш успокаивается и засыпает с матерью.

Видеозапись женщина сняла сегодня, 15 апреля. Она призналась, что ей пришлось долго ждать, пока животные проснутся.

Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–130 см. Хвост у него очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше. Самое удивительное у гигантского муравьеда — его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 см. Столь длинный язык нужен муравьеду для добычи корма. Он разрушает термитники и муравейники и языком (который смочен липкой слюной) быстро собирает насекомых. Вид внесен в международную Красную книгу.

Детеныш появился на свет 11 марта. Предположительно, это самец.

— Это второй случай размножения гигантских муравьедов в России, — рассказывали в Новосибирском зоопарке.

Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морса (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя.

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