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У гигантских муравьедов родился детеныш в Новосибирском зоопарке — видео, как он катается на спине у мамы

Посетители могут уже его увидеть

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Детеныш появился <nobr class="_">11 марта</nobr>. Предположительно, это самец

Детеныш появился 11 марта. Предположительно, это самец

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В Новосибирском зоопарке родился малыш гигантского муравьеда. Об этом сообщили в учреждении. Также малыш попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.

Детеныш появился 11 марта. Предположительно, это самец.

— Это второй случай размножения гигантских муравьедов в России, — добавили в Новосибирском зоопарке.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отказался рассказывать подробности рождения детеныша у муравьеда в разговоре с корреспондентом НГС.

Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя.


Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–130 см. Хвост у него очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше. Самое удивительное у гигантского муравьеда — его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 см. Столь длинный язык нужен муравьеду для добычи корма. Он разрушает термитники и муравейники и языком (который смочен липкой слюной) быстро собирает насекомых. Вид внесен в Международную Красную книгу.

Ранее в Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.

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Новосибирский зоопаркмуравьед
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