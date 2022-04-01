У гигантских муравьедов родился детеныш в Новосибирском зоопарке — видео, как он катается на спине у мамы

В Новосибирском зоопарке родился малыш гигантского муравьеда. Об этом сообщили в учреждении. Также малыш попал на видео постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
Детеныш появился
— Это второй случай размножения гигантских муравьедов в России, — добавили в Новосибирском зоопарке.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отказался рассказывать подробности рождения детеныша у муравьеда в разговоре с корреспондентом НГС.
Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя.
Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–130 см. Хвост у него очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше. Самое удивительное у гигантского муравьеда — его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину
Ранее в Новосибирском зоопарке белые медведи не перестают удивлять гостей — в этот раз посетители могли услышать грозный рык Герды. Небольшая ссора белых медведей попала на видео постоянной посетительницы Анны Новиковой.