Зоопарк Новосибирска показал котят манула — они играются и позируют на камеру
Почти два месяца назад в зоопарке родились шестеро котят
В Новосибирском зоопарке имени Шило показали котят манула, которые родились больше месяца назад у самки манула Мии. Котят уже можно увидеть, если дойти до их клетки.
— В этом году у нас были сформированы новые пары, и потомство не заставило себя долго ждать, — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
В своем телеграм-канале зоопарк выложил видео, где котята играются друг с другом. Один из малышей укусил котенка за хвост, а другой котенок не сводил глаз с людей.
Как уточнили в зоопарке, 6 августа котятам манула исполнится 2 месяца.
Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своем YouTube-канале видео с манулом из зоопарка. За один день ролик с диким котом набрал 40 тысяч просмотров. В нем манул Зеленогорск уснул на своем хвосте.