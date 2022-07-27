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Зоопарк Новосибирска показал котят манула — они играются и позируют на камеру

Почти два месяца назад в зоопарке родились шестеро котят

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Котятам около двух месяцев

Котятам около двух месяцев

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В Новосибирском зоопарке имени Шило показали котят манула, которые родились больше месяца назад у самки манула Мии. Котят уже можно увидеть, если дойти до их клетки.

— В этом году у нас были сформированы новые пары, и потомство не заставило себя долго ждать, — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

В своем телеграм-канале зоопарк выложил видео, где котята играются друг с другом. Один из малышей укусил котенка за хвост, а другой котенок не сводил глаз с людей.

Как уточнили в зоопарке, 6 августа котятам манула исполнится 2 месяца.

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своем YouTube-канале видео с манулом из зоопарка. За один день ролик с диким котом набрал 40 тысяч просмотров. В нем манул Зеленогорск уснул на своем хвосте.

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