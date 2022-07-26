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У манула Мии родились шестеро котят — посмотрите видео кормления малыша

Котята родились около месяца назад

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Один из котят спрятался у мамы

Один из котят спрятался у мамы

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В Новосибирском зоопарке манул Мия родила шестерых котят. Малышей уже можно увидеть в вольерах. Как сообщили НГС два источника, знакомые с ситуацией, котята родились около месяца назад.

На видео постоянной посетительницы зоопарка попал процесс кормления одного из котят. Потом котенок залез в свое укрытие.

Корреспондент НГС написал директору зоопарка Андрею Шило с просьбой прокомментировать рождение котят манула, но на момент публикации ответа не было.

В Новосибирском зоопарке умер лев Сэм — он прожил 13 лет.

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