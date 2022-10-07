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Зима близко: в Новосибирском зоопарке распушились манулы

Котята, которые родились этим летом, подросли

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Манулы могут переносить морозы до -50 градусов

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Перед началом зимы манулы обрастают подпушком, который помогает им защититься от холода. В Новосибирском зоопарке эти кошки уже обзавелись дополнительным слоем «утеплителя». Даже котята, которые родились летом, не только подросли, но и стали более пушистыми.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как сейчас выглядят эти суровые, но милые хищники.

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Манулы занесены в Красную книгу

Манулы занесены в Красную книгу

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В этом году котята родились у манула Мии, это произошло 6 июня. Мы показывали, как малыши выглядели спустя два месяца: они уже играли и ели мясо.

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