Зима близко: в Новосибирском зоопарке распушились манулы

Перед началом зимы манулы обрастают подпушком, который помогает им защититься от холода. В Новосибирском зоопарке эти кошки уже обзавелись дополнительным слоем «утеплителя». Даже котята, которые родились летом, не только подросли, но и стали более пушистыми.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как сейчас выглядят эти суровые, но милые хищники.