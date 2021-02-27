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В Новосибирске появится еще один сквер — в нем обустроят зону для скейтеров

Сквер построят на ОбьГЭС, до конца марта жители должны решить, как он будет выглядеть

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В 2020 году вдоль расчищенного пустыря построили тротуар, а за пять лет планируют благоустроить сквер

В 2020 году вдоль расчищенного пустыря построили тротуар, а за пять лет планируют благоустроить сквер

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Депутат горсовета опубликовал эскиз нового сквера в Новосибирске

На улице Приморской в микрорайоне ОбьГЭС планируют построить новый сквер — черновой вариант его планировки на днях опубликовал депутат горсовета Антон Бурмистров.

Как рассказал депутат корреспонденту НГС, сквер между торговым центром на улице Приморской, 20а и жилым комплексом «Тихий берег» в 2019 году попросили обустроить местные жители: раньше на пустыре копился мусор. За два года площадку расчистили, убрали заросли кленов, а между торговым центром и жилыми домами построили тротуар.

Дорожки на территории в 1,5 гектара разметили пока предварительно, но спортивная зона здесь должна появиться обязательно

Дорожки на территории в 1,5 гектара разметили пока предварительно, но спортивная зона здесь должна появиться обязательно

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Черновой вариант планировки будущего сквера разработал отдел архитектуры администрации Советского района. Площадь территории — около 1,5 гектар. До конца месяца чиновникам с местными жителями необходимо будет определить точное зонирование территории и концепцию. Неизменной, вероятно, останется спортивная зона с площадкой для мини-футбола и скейт-площадкой — они входят в число депутатских наказов. После этого предстоит определить границы сквера и оформить необходимую документацию.

В сквере появятся спортивная площадка и скейт-площадка

В сквере появятся спортивная площадка и скейт-площадка

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— Это наиболее кропотливая работа — границы, зонирование и так далее, то, что делается в кабинетах, — пояснил Антон Бурмистров. — До 25 марта мы с общественностью должны будем согласовать наполнение и примерный эскиз — он в любом случае будет примерным, потому что до последней лавочки будет куча замечаний и предложений. Потом начнется волокита с оформлением границ и зонированием, и год за годом будет поэтапно что-то реализовываться, в том числе в рамках моих наказов. Но какие-то дорожки, озеленение — это вполне можно было бы начать в этом году.

По оценке депутата, сквер благоустроят в несколько этапов примерно за пять лет. Общий объем финансирования пока не определен, но он рассчитывает, что часть средств удастся выделить из бюджета, часть внесет бизнес — застройщик и компании, которые работают в торговом центре.

Вчера стало известно, что официальный статус сквера решили придать частной территории перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». Но вторую неделю в центре внимания остается сквер на улице Демакова: депутаты попросили прокуратуру проверить законность продажи соседнего участка, который местные жители просили включить в границы сквера, а юрист Кирилл Кузнецов нашел в ситуации много общего с резонансным делом Юрченко.

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ОбьГЭСдепутаты горсоветапарки и скверы
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