В Новосибирске появится еще один сквер — в нем обустроят зону для скейтеров

— Это наиболее кропотливая работа — границы, зонирование и так далее, то, что делается в кабинетах, — пояснил Антон Бурмистров. — До 25 марта мы с общественностью должны будем согласовать наполнение и примерный эскиз — он в любом случае будет примерным, потому что до последней лавочки будет куча замечаний и предложений. Потом начнется волокита с оформлением границ и зонированием, и год за годом будет поэтапно что-то реализовываться, в том числе в рамках моих наказов. Но какие-то дорожки, озеленение — это вполне можно было бы начать в этом году.



По оценке депутата, сквер благоустроят в несколько этапов примерно за пять лет. Общий объем финансирования пока не определен, но он рассчитывает, что часть средств удастся выделить из бюджета, часть внесет бизнес — застройщик и компании, которые работают в торговом центре.



Вчера стало известно, что официальный статус сквера решили придать частной территории перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». Но вторую неделю в центре внимания остается сквер на улице Демакова: депутаты попросили прокуратуру проверить законность продажи соседнего участка, который местные жители просили включить в границы сквера, а юрист Кирилл Кузнецов нашел в ситуации много общего с резонансным делом Юрченко.