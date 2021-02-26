Что общего у продажи сквера в Академгородке с делом Юрченко и можно ли вернуть землю городу

У скандала вокруг проданного участка на Российской — Демакова много общего с нашумевшим в свое время делом Юрченко: тогда участок в центре Новосибирска, принадлежавший фактически региональному правительству, тоже был продан по заниженной стоимости. В случае со сквером земля принадлежала акционерному обществу, на 100% подконтрольному мэрии. Но никто не стесняется обходить закон, который предусматривает торги, просто наглым и беспардонным образом.



В этот раз всё даже откровеннее, гораздо разнузданнее. Прямо из постановления о порядке приватизации было видно, что отдельно оценена недвижимость, отдельно — земля, и сумма была больше. А здесь всё вместе оценили в 154,2 миллиона рублей.



Но чтобы полетели головы, нужна политическая воля. В деле Юрченко кто-то дал даже не команду, а, судя по всему, кивок. А если судить по действиям нашей мэрии, то создается впечатление, что там давным-давно поняли, что, даже если будет такой кивок, это уже неважно — столько успели наворотить: «Да, мы *** [обнаглели], можно уже не стесняться».

