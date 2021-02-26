Что общего у продажи сквера в Академгородке с делом Юрченко и можно ли вернуть землю городу

Главной новостью предпраздничной недели стала продажа большого участка земли в микрорайоне «Щ». То, что территория, которую местные жители мечтали присоединить к соседнему скверу и благоустроить, была продана без торгов и очень тихо, через подконтрольную муниципалитету организацию, возмутило депутатов и общественников. Юристы же усмотрели в ситуации схожие черты с резонансным судебным разбирательством прошлых лет — делом Юрченко. Что общего в этих случаях и можно ли вернуть спорный участок городу, а ответственных за продажу — наказать, рассуждает управляющий партнер юридической фирмы «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов. Публикуем его мнение от первого лица.
У скандала вокруг проданного участка на Российской — Демакова много общего с нашумевшим в свое время делом Юрченко: тогда участок в центре Новосибирска, принадлежавший фактически региональному правительству, тоже был продан по заниженной стоимости. В случае со сквером земля принадлежала акционерному обществу, на 100% подконтрольному мэрии. Но никто не стесняется обходить закон, который предусматривает торги, просто наглым и беспардонным образом.
В этот раз всё даже откровеннее, гораздо разнузданнее. Прямо из постановления о порядке приватизации было видно, что отдельно оценена недвижимость, отдельно — земля, и сумма была больше. А здесь всё вместе оценили в
Но чтобы полетели головы, нужна политическая воля. В деле Юрченко кто-то дал даже не команду, а, судя по всему, кивок. А если судить по действиям нашей мэрии, то создается впечатление, что там давным-давно поняли, что, даже если будет такой кивок, это уже неважно — столько успели наворотить: «Да, мы *** [обнаглели], можно уже не стесняться».
Оспорить эту возмутительную сделку еще может кто-то из тех, кто имеет к ней отношение. Самый официальный, но при этом и самый фантастический вариант: вдруг проснется прокуратура? До сих пор она ничего не видела ни во время правления Локтя, ни во время правления Городецкого, а тут вдруг проснется и пойдет с иском. Тогда, конечно, появятся неудобные вопросы.
Но, на мой взгляд, этот Ктулху не проснется. По моему убеждению, прокуратура замечательно умеет отписываться, почему они не усматривают никакого безобразия, и ничего не будут в этом случае делать. Они с этим талантливо справляются уже много лет.
Второй вариант: когда сменится мэр, мэрия уже в новом составе может пойти и оспорить все сомнительные сделки. Никто не говорит, что Локоть досидит до конца своего мэрского срока, но тут все равно встает другой вопрос: пропуск давности оправдать будет сложно.
Теоретически подать иск об отмене сделки может любой новосибирец: земля же была муниципальным имуществом, городским. Если кто-то решит попробовать, я с удовольствием буду представлять его интересы, напишу иск. Но шанс, что его примут к рассмотрению, ничтожный.
Считается, что мы избрали законную мэрию, и она теперь представляет наши интересы. Когда было очевидно, что «Сибмост» должен денег городу, порядка 700 миллионов рублей, мэрия подавать иск к должнику отказалась. А когда мы с коллегой пробовали подать иск, нам суд сказал, что мы к этому делу отношения не имеем.
Поэтому основная надежда лишь на политические осложнения, которые могут создать оппозиционные депутаты и рядовые избиратели: авось и отыграет локтемэрия назад, как это было с Городецким времен повышения коммунальных тарифов.
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