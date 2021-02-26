Спорный участок у «Сибирь-Хоккайдо» хотят официально сделать сквером — раньше там планировали жилую застройку

На правовом портале Новосибирска опубликовали проект планировки части Октябрьского района — на нем участок перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», где раньше планировали жилую застройку, отметили как зеленую зону.



Проект планировки касается территории между улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова и Восход, а также створом Октябрьского моста и береговой линией Оби. Ее общая площадь — 212,45 гектара .



По проекту территория севернее Октябрьской магистрали между Ипподромской магистралью и проездом к «Сибирь-Хоккайдо» разделена на три части. Значительная часть между катком и Октябрьской магистралью определена как зеленая зона общего пользования, оставшуюся часть квартала делят территория планируемой школы, собственно «Сибирь-Хоккайдо» и зона общественно-делового назначения вдоль Ипподромской магистрали, на которой можно будет строить многоэтажные дома.