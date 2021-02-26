Спорный участок у «Сибирь-Хоккайдо» хотят официально сделать сквером — раньше там планировали жилую застройку

Новосибирские власти решили узаконить зеленую зону перед «Сибирь-Хоккайдо»
На правовом портале Новосибирска опубликовали проект планировки части Октябрьского района — на нем участок перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», где раньше планировали жилую застройку, отметили как зеленую зону.
Проект планировки касается территории между улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова и Восход, а также створом Октябрьского моста и береговой линией Оби. Ее общая площадь —
По проекту территория севернее Октябрьской магистрали между Ипподромской магистралью и проездом к «Сибирь-Хоккайдо» разделена на три части. Значительная часть между катком и Октябрьской магистралью определена как зеленая зона общего пользования, оставшуюся часть квартала делят территория планируемой школы, собственно «Сибирь-Хоккайдо» и зона общественно-делового назначения вдоль Ипподромской магистрали, на которой можно будет строить многоэтажные дома.
Проект должен пройти через общественные обсуждения, которые начались
Планы муниципалитета относительно зеленой зоны здесь меняются не впервые. По проекту планировки
Участок находится в собственности компании «Атенон». Гендиректор компании Галина Курчева сообщила корреспонденту НГС, что ей пока неизвестны планы мэрии о придании земле официального статуса зеленой зоны.
В прошлом году мэрия Новосибирска выменяла часть территории перед «Сибирь-Хоккайдо» для школы на участок на улице Максима Горького, 10.