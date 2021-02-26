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Спорный участок у «Сибирь-Хоккайдо» хотят официально сделать сквером — раньше там планировали жилую застройку

В городской документации его отметили как зеленую зону, но предложение должны одобрить горожане

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Зеленая зона в Шевченковском жилмассиве находится в частной собственности, но местные жители много лет просят обустроить здесь сквер&nbsp;

Зеленая зона в Шевченковском жилмассиве находится в частной собственности, но местные жители много лет просят обустроить здесь сквер 

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Новосибирские власти решили узаконить зеленую зону перед «Сибирь-Хоккайдо»

На правовом портале Новосибирска опубликовали проект планировки части Октябрьского района — на нем участок перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», где раньше планировали жилую застройку, отметили как зеленую зону.

Проект планировки касается территории между улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова и Восход, а также створом Октябрьского моста и береговой линией Оби. Ее общая площадь — 212,45 гектара.

По проекту территория севернее Октябрьской магистрали между Ипподромской магистралью и проездом к «Сибирь-Хоккайдо» разделена на три части. Значительная часть между катком и Октябрьской магистралью определена как зеленая зона общего пользования, оставшуюся часть квартала делят территория планируемой школы, собственно «Сибирь-Хоккайдо» и зона общественно-делового назначения вдоль Ипподромской магистрали, на которой можно будет строить многоэтажные дома.

Сперва вся территория перед центром «Сибирь-Хоккайдо» предназначалась для малоэтажной коммерческой застройки (слева). Затем из нее выделили зону для школы, а вокруг предложили строить общественно-деловые здания и многоквартирные дома (в центре). Теперь существующую зеленую зону решили узаконить (справа)

Сперва вся территория перед центром «Сибирь-Хоккайдо» предназначалась для малоэтажной коммерческой застройки (слева). Затем из нее выделили зону для школы, а вокруг предложили строить общественно-деловые здания и многоквартирные дома (в центре). Теперь существующую зеленую зону решили узаконить (справа)

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Проект должен пройти через общественные обсуждения, которые начались 25 февраля и закончатся 1 апреля. До 12 марта участники обсуждений могут внести свои замечания и предложения в департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Планы муниципалитета относительно зеленой зоны здесь меняются не впервые. По проекту планировки 2015 года территория относилась к зоне малоэтажной коммерческой застройки, в 2019 году ее предложили определить как зону смешанной застройки с многоэтажными домами. При этом местные жители все эти годы выступали за благоустройство сквера на этом участке.

Участок находится в собственности компании «Атенон». Гендиректор компании Галина Курчева сообщила корреспонденту НГС, что ей пока неизвестны планы мэрии о придании земле официального статуса зеленой зоны.

В прошлом году мэрия Новосибирска выменяла часть территории перед «Сибирь-Хоккайдо» для школы на участок на улице Максима Горького, 10.

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«Сибирь-Хоккайдо»Аллея городов
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