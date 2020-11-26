Мэрия обменяла золотую землю в тихом центре на футбольное поле и каток у «Сибирь-Хоккайдо»

Пустырь в тихом центре, который едва не продали за 300 миллионов рублей, больше не принадлежит мэрии Новосибирска — она обменяла его на часть сквера Аллеи городов перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», чтобы когда-нибудь построить там школу. Впрочем, владельцы земли в пойме Каменки остались не в накладе: за ними еще числится большая часть сквера. Как и когда совершился обмен, сколько стоит ценная земля в центре Новосибирска и кому она принадлежит — выяснила Лиза Пичугина.

Мэрия Новосибирска выменяла часть огромного сквера Аллеи городов перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо» на улице Шевченко на пустырь в тихом центре — об этом 24 ноября на своей странице в Facebook сообщил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Три участка общей площадью 16,5 тысячи кв. м, на которых сегодня находятся футбольное поле, каток и теплотрасса, предназначены теперь для строительства школы.

