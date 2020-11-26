Мэрия обменяла золотую землю в тихом центре на футбольное поле и каток у «Сибирь-Хоккайдо»

Власти Новосибирска отдали участок в центре в обмен на часть сквера
Пустырь в тихом центре, который едва не продали за 300 миллионов рублей, больше не принадлежит мэрии Новосибирска — она обменяла его на часть сквера Аллеи городов перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо», чтобы когда-нибудь построить там школу. Впрочем, владельцы земли в пойме Каменки остались не в накладе: за ними еще числится большая часть сквера. Как и когда совершился обмен, сколько стоит ценная земля в центре Новосибирска и кому она принадлежит — выяснила Лиза Пичугина.
Мэрия Новосибирска выменяла часть огромного сквера Аллеи городов перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо» на улице Шевченко на пустырь в тихом центре — об этом 24 ноября на своей странице в Facebook сообщил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Три участка общей площадью 16,5 тысячи кв. м, на которых сегодня находятся футбольное поле, каток и теплотрасса, предназначены теперь для строительства школы.
Решение о том, что на этой территории должна появиться школа, мэрия приняла еще в 2019 году, заметил Михаил Рязанцев: ее внесли в новый проект планировки территории. Но до февраля 2020 года территория еще оставалась единой. В конце марта городские власти выпустили постановление об изъятии ее части — уже образованных к тому времени трех участков — для муниципальных нужд. А затем, как следует из ответа начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского общественнику и учредителю проекта SibLeaks Евгению Митрофанову, мэрия пришла к соглашению с владельцами земли и обменяла землю на ту, которой на тот момент располагала.
В частности, в мае взамен территории с футбольным полем и катком площадью 11 тысяч кв. м муниципалитет отдал скандальный пустырь в тихом центре, на улице Максима Горького, 10. А территорию с теплотрассой в июне обменял на два участка, которые были, вероятно, специально образованы в том же кадастровом квартале, но вдоль Ипподромской магистрали. На публичной кадастровой карте сегодня участков с соответствующими номерами нет.
По данным мэрии, обмен в перерасчете на рубли получился приблизительно равноценным. Например, два участка в пойме Каменки власти оценили в 135,4 млн рублей рыночной стоимости, а участок на Максима Горького — в 132,3 млн рублей.
В 2017 году оценки властей были куда более скромными: на аукцион комплекс выставляли с начальной стоимостью всего в 87,18 млн рублей за 5,3 тысячи кв. м. На торгах, которые впоследствии были отменены, цена дошла до 308 млн рублей, при этом территория на тот момент еще не была освобождена от ветхих зданий.
Территорию с разделяющей Аллею городов теплоцентралью мэрия оценивает в 69,1 млн рублей. Участки, которые были за нее отданы, стоят почти 68 млн рублей.
Скандал в тихом центре
За пустырем на улице Максима Горького, 10 тянется довольно длинный шлейф конфликтов — от локальных до судебных.
Сперва азартный победитель торгов, которые в итоге состояли из 473 шагов, Хван Бо Гир не выплатил предложенную им же сумму, и участок вернулся муниципалитету. Затем свои права на него предъявило ЗАО «Труд», и Арбитражный суд запретил проводить новые торги.
Оказалось, что почти за 10 лет до решения о продаже мэрия Новосибирска заключила с компанией соглашение о сносе старых зданий, а в качестве компенсации обещала поучаствовать в финансировании административного здания на их месте.
В документах суда было указано, что «Труд» успел заказать проект нового строительства за 2,5 млн рублей. Соглашение не изменялось и не было расторгнуто, но в мэрии в ответ заметили, что компания своих обязательств своевременно не исполнила, а исполнить их в 2017 году уже было невозможно из-за изменений в законах.
В результате долгих разбирательств суд встал на сторону муниципалитета, обременение с земли сняли, а старые здания на участке сперва признали аварийными, а затем демонтировали.
Опустевшую территорию долго использовали как парковку — собственно, именно такое назначение у участка было и по документам. Но весной 2020 года жители соседнего дома на Максима Горького, 12 попросили мэрию изменить статус участка и разбить на нем сквер, присвоив ему имя самого известного жителя дома — дирижера Арнольда Каца. В мэрии тогда ответили, что решение по пустырю еще не принято. А через несколько дней вышло постановление об изъятии земли в Аллее городов для строительства школы — и, как говорится, завертелось.
Торговые гиганты и кипрские оффшоры
Споры вокруг Аллеи городов длятся последние 15 лет — с момента, когда мэрия распродала все зеленые зоны в пойме заключенной под асфальтом реки Каменки. 5,6 га севернее моста тогда купила зарегистрированная в Москве ИСК «Каменка» за 219 млн рублей.
Как писали в то время «Ведомости», «Каменка» — совместное детище федеральной сети «Эльдорадо» и новосибирского холдинга «Сибирский гигант». На приобретенной земле компания рассчитывала построить большой торгово-развлекательный центр. Но потом грянул кризис 2008 года, а затем буквально через дорогу появилась «Аура». Впрочем, как минимум до эскизных проектов дело всё же дошло: в 2018 году огромную территорию с рендерами предполагаемого ТРЦ «Каменка» владельцы земли пытались продать за миллиард рублей.
Через четыре года владения огромным активом ИСК «Каменка» отдала его компании «Атенон» — именно она до сих пор владеет половиной территории. Как следует из данных базы «Контур.Фокус», зарегистрирована компания в здании торгового центра «Гигант» на улице Автогенной, 126, а учредила ее новосибирская управляющая компания «АФК-Капитал», которая базируется в здании «Мегаса» на Ипподромской, 46. И «Гигантом», и «Мегасом» владеет холдинг «Сибирский гигант», принадлежащий Александру Манцурову.
Конечными владельцами «Атенона» являются компания Elderway Holdings Ltd., зарегистрированная в Ларнаке (доля во владении — более 99%), и председатель новосибирского отделения партии «Гражданская платформа» Юлия Горшенина (доля менее 1%).
Кипрской компанией, в свою очередь, по информации сервиса ICIJ Offshore Leaks, управляет другая зарегистрированная на полуострове компания — JF Nominee Services Limited. Через нее Elderway Holdings Ltd. связана с Trempton Group Inc., а конечным бенефициаром цепочки является предприниматель Валерий Горбунков. Эти данные — часть скандального «Панамского досье», открытого для свободного доступа в 2016 году.
«Панамское досье», «Панамский архив», «Панамские документы» — неформальные названия утечки конфиденциальных документов крупной панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов в рамках проекта «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ) изучала досье. В результате предана огласке скрытая собственность политиков разных стран мира, а также упоминаются 12 действующих и бывших глав государств. В российской части документов Mossack Fonseca фигурируют близкий друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин, бизнесмены братья Ротенберг и многие высокопоставленные государственные чиновники с родственниками. Данные «Панамского досье» с названиями фирм, адресами и конкретными именами были открыты для всех 9 мая 2016 года.
В российской системе «Контур.Фокус» действующих предпринимателей по имени Валерий Горбунков не нашлось. Всего их было два. Один, из подмосковной Дубны, занимался частным извозом и руководил уже не существующей московской компанией «КубаньГазСтрой». Другой, из Владимировской области, занимался строительством. В «Панамском архиве» прямой связи предпринимателя с какими-либо другими компаниями нет.
Впрочем, кипрская Elderway Holdings Ltd. оказалась не так далека от сибирской земли. Например, на сайте инициативы «Партнерство для модернизации: Россия-ЕС» указано, что в 2016 году она выступала партнером новосибирской компании «СД Успех». Задействованных в проекте человек было, правда, всего двое, а произведенной продукции не было вовсе.
«СД Успех» — всё еще действующая компания, занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Зарегистрирована компания там же, где и «Атенон» — в здании «Гиганта» на улице Автогенной, 126, разве что в другом помещении. А в числе совладельцев «СД Успех» — Николай Манцуров и его отец Александр Манцуров — один из первых покупателей огромной территории в пойме Каменки.
Будущая стройка
По мнению Михаила Рязанцева, в схеме обмена землей между мэрией и застройщиком выигрывает в основном застройщик.
— Во-первых, он получил право строить жилье, более ходовой и дорогой товар на рынке недвижимости Новосибирска, чем развлекательный центр. Во-вторых, равноценно разменял земельные участки и не потерял ни пяди своей дорогой земли, — считает координатор «Искалеченного Новосибирска».
По проекту планировки территории, принятому в 2019 году, вокруг предполагаемой школы сегодня можно строить высотные жилые дома. Слухи о застройке идут с начала года, когда местные жители заметили на территории тяжелую технику. Тогда слухами всё и завершилось, и с тех пор никакой видимой активности на территории не было.
В сентябре активисты Шевченковского жилмассива создали локальное общественное движение по сохранению Аллеи городов — в то время как раз шло оформление наказов новым депутатам, и зеленая зона стала одним из них, рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина Таловская.
— На мой взгляд, подобные вопросы лучше решать заранее. Когда уже начнутся какие-то работы, будет поздно — тогда уже точно ничего нельзя сделать, — считает она.
25 ноября «Гражданский патруль» опубликовал петицию жителей Шевченковского жилмассива с просьбой защитить сквер от застройки и благоустроить в нём парк в японском стиле. Помимо мэра Новосибирска Анатолия Локтя петиция адресована также чрезвычайному и полномочному послу Японии в России Кодзуки Тоёхису и мэру нашего города-побратима Саппоро Кацухиро Акимото.
Что еще почитать про дорогие проекты и территории в Новосибирске
Несколько лет назад новосибирские эксперты вспомнили для НГС самые дорогие предложения и сделки с недвижимостью.
Одну из самых дорогих покупок в Новосибирске в 2018 году сделала ГК «Расцветай» — она приобрела территорию завода «Швабе» за 1,3 млрд рублей.
Недешево новосибирскому предпринимателю и девелоперу Тимуру Саттарову обошлась покупка здания в центре города.
Тимур Саттаров также совладеет компанией, которая выступает инвестором реконструкции заброшенного ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса — в январе стало известно, во что его хотят превратить.