Власти сделали карту с парками Новосибирска — она поможет найти Эдемский сад и Сквер влюблённых

В Новосибирске составили перечень зеленых зон и нанесли их на карту
Управление благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска провело инвентаризацию всех общественных территорий в городе — их отметили на муниципальной карте.
Всего после инвентаризации, которую провели в 2020 году, в городе отметили 230 таких пространств, из них 116 — озелененные территории, которыми занимаются
Представляя отчет о работе управления в прошлом году, его начальник Вадим Полещук отметил, что в перечень из 230 территорий попали еще не все. Некоторые небольшие скверы на карте оказались не отмечены: например, Сквер
— Понятно, что это не все озелененные участки в городе, постепенно этот перечень будет пополняться новыми адресами, — пояснил он. — На каждую территорию разработан паспорт благоустройства, который содержит данные по площади, границам, состоянии благоустройства и озеленения. Данные введены на муниципальный ГИС-портал и уже доступны для каждого посетителя.
Чтобы посмотреть, какие территории отмечены на карте, нужно нажать на надпись «Перечень общественных территорий». Среди них есть утиные заводи, Эдемский сад, Сквер влюблённых, Сквер Альгамбра, Сквер Славы и множество других.
На карте общественные пространства отмечены темно-зелеными границами. На них также отмечены все газоны, деревья и кустарники, проезды и дорожки, ограждения и постройки. Это касается и перспективных территорий, которые сегодня не благоустроены: на карте нашлись зеленые зоны и общественные пространства внутри троллейбусного кольца на улице Бориса Богаткова, возле небольшого озера на улице Лазурной и вдоль частного сектора у озера Надежда.
В январе новосибирцам показали концепцию благоустройства парка в пойме реки Каменки — его реализация запланирована на 2022 год.