Власти сделали карту с парками Новосибирска — она поможет найти Эдемский сад и Сквер влюблённых

Управление благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска провело инвентаризацию всех общественных территорий в городе — их отметили на муниципальной карте.



Всего после инвентаризации, которую провели в 2020 году, в городе отметили 230 таких пространств, из них 116 — озелененные территории, которыми занимаются МКУ «Горзеленхоз» и МКУ «Советское» . В их число входят скверы, бульвары, аллеи и цветники. Подобную инвентаризацию будут проводить раз в три года.

