8 февраля понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 9/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске откроют необычный частный парк

Все новости

Все новости

Власти сделали карту с парками Новосибирска — она поможет найти Эдемский сад и Сквер влюблённых

Перечень будут пополнять во время новых инвентаризаций

517
15Обсудить

Поделиться

На карте отметили 230 общественных и зеленых зон: среди них есть и существующие парки и скверы, и перспективные

На карте отметили 230 общественных и зеленых зон: среди них есть и существующие парки и скверы, и перспективные

Поделиться

В Новосибирске составили перечень зеленых зон и нанесли их на карту

Управление благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска провело инвентаризацию всех общественных территорий в городе — их отметили на муниципальной карте.

Всего после инвентаризации, которую провели в 2020 году, в городе отметили 230 таких пространств, из них 116 — озелененные территории, которыми занимаются МКУ «Горзеленхоз» и МКУ «Советское». В их число входят скверы, бульвары, аллеи и цветники. Подобную инвентаризацию будут проводить раз в три года.

Представляя отчет о работе управления в прошлом году, его начальник Вадим Полещук отметил, что в перечень из 230 территорий попали еще не все. Некоторые небольшие скверы на карте оказались не отмечены: например, Сквер имени А. Грибоедова или зеленая зона на пересечении улиц Свердлова и Серебренниковской.

— Понятно, что это не все озелененные участки в городе, постепенно этот перечень будет пополняться новыми адресами, — пояснил он. — На каждую территорию разработан паспорт благоустройства, который содержит данные по площади, границам, состоянии благоустройства и озеленения. Данные введены на муниципальный ГИС-портал и уже доступны для каждого посетителя.

На территории парков и скверов отмечены все дорожки, деревья, ограждения и постройки

На территории парков и скверов отмечены все дорожки, деревья, ограждения и постройки

Поделиться

Чтобы посмотреть, какие территории отмечены на карте, нужно нажать на надпись «Перечень общественных территорий». Среди них есть утиные заводи, Эдемский сад, Сквер влюблённых, Сквер Альгамбра, Сквер Славы и множество других.

На карте общественные пространства отмечены темно-зелеными границами. На них также отмечены все газоны, деревья и кустарники, проезды и дорожки, ограждения и постройки. Это касается и перспективных территорий, которые сегодня не благоустроены: на карте нашлись зеленые зоны и общественные пространства внутри троллейбусного кольца на улице Бориса Богаткова, возле небольшого озера на улице Лазурной и вдоль частного сектора у озера Надежда.

В январе новосибирцам показали концепцию благоустройства парка в пойме реки Каменки — его реализация запланирована на 2022 год.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мэрия Новосибирскапарки и скверы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...