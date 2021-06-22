В Новосибирске полмиллиона решили вложить в участок Первомайского сквера, где снесли кафе

Новосибирский «Горзеленхоз» объявил аукцион по благоустройству участка Первомайского сквера, где ранее располагалось кафе (угол Максима Горького и Советской).

Сооружение снесли весной прошлого года, оставив на его месте огромную яму. Летом яму засыпали, а рядом с ней поставили вазоны с цветами. В мэрии тогда уточняли, что полноценные работы по благоустройству территории выполнят только в 2021 году .

