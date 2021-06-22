В Новосибирске полмиллиона решили вложить в участок Первомайского сквера, где снесли кафе

В Новосибирске за полмиллиона благоустроят участок Первомайского сквера
Новосибирский «Горзеленхоз» объявил аукцион по благоустройству участка Первомайского сквера, где ранее располагалось кафе (угол Максима Горького и Советской).
Сооружение снесли весной прошлого года, оставив на его месте огромную яму. Летом яму засыпали, а рядом с ней поставили вазоны с цветами. В мэрии тогда уточняли, что полноценные работы по благоустройству территории выполнят только
Максимальная цена контракта — более 519 тысяч рублей. В документации перечислены все виды работ, которые должен будет произвести победитель: демонтажные работы, устройство покрытия из бетонной плитки (материал заказчика), подготовка почвы для устройства газона толщиной
Как уточняется в документации, завершить благоустройство в сквере нужно будет в течение месяца со дня заключения муниципального контракта. Итоги аукциона подведут после
Сейчас проходит этап подачи заявок, который завершится
Недалеко от Первомайского сквера, на Вокзальной магистрали, появится пешеходная зона — это будет променад с арт-объектами, светящимся потолком и необычными лавочками. Рассказываем, когда начнутся работы.