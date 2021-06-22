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В Новосибирске полмиллиона решили вложить в участок Первомайского сквера, где снесли кафе

Аукцион был объявлен в начале недели, определить победителя планируется в конце июня

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Заказчиком работ выступает «Горзеленхоз», средства будут направлены из бюджета города <nobr class="_">на 2021 год</nobr>

Заказчиком работ выступает «Горзеленхоз», средства будут направлены из бюджета города на 2021 год

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В Новосибирске за полмиллиона благоустроят участок Первомайского сквера

Новосибирский «Горзеленхоз» объявил аукцион по благоустройству участка Первомайского сквера, где ранее располагалось кафе (угол Максима Горького и Советской).

Сооружение снесли весной прошлого года, оставив на его месте огромную яму. Летом яму засыпали, а рядом с ней поставили вазоны с цветами. В мэрии тогда уточняли, что полноценные работы по благоустройству территории выполнят только в 2021 году.

Максимальная цена контракта — более 519 тысяч рублей. В документации перечислены все виды работ, которые должен будет произвести победитель: демонтажные работы, устройство покрытия из бетонной плитки (материал заказчика), подготовка почвы для устройства газона толщиной в 40 см, посев газонных трав и устройство бортовых камней.

Так выглядит участок, где ранее располагалось кафе. Его демонтировали в апреле <nobr class="_">2020 года</nobr>

Так выглядит участок, где ранее располагалось кафе. Его демонтировали в апреле 2020 года

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Как уточняется в документации, завершить благоустройство в сквере нужно будет в течение месяца со дня заключения муниципального контракта. Итоги аукциона подведут после 30 июня.

Сейчас проходит этап подачи заявок, который завершится 29 июня. К настоящему моменту, согласно данным системы «Контур.Закупки», ни одной заявки от участников подано не было.

Недалеко от Первомайского сквера, на Вокзальной магистрали, появится пешеходная зона — это будет променад с арт-объектами, светящимся потолком и необычными лавочками. Рассказываем, когда начнутся работы.

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Первомайский сквераукционблагоустройство
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