«Сосновый бор» в Новосибирске решили превратить в современный лесопарк — для этого придется истребить все клены

В Новосибирске благоустроят парк «Сосновый бор»
В Новосибирске начали обследование одного из городских лесов — парка «Сосновый бор». С конца года городские власти совместно со специалистами ботсада СО РАН и архитекторами начнут работать над превращением заросшей и запущенной территории в красивый лесопарк. Сколько средств потребуется на обустройство парка площадью
Парк «Сосновый бор» — кусочек настоящего приобского бора в Новосибирске и один из немногих городских лесов, который окружен городом со всех сторон (при этом сам городской лес даже выходит за границы парка). Его площадь — больше
Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова, неделю назад департамент культуры, спорта и молодежной политики подписал соглашение с фондом «Зеленый стандарт» на развитие парка.
— Мы предполагаем разработать концепцию развития «Соснового бора», который бы предполагал создание рекреационной зоны, лесопарка для отдыха и рекреации жителей не только Калининского района, но и, в принципе, всего города, потому что это уникальный природный комплекс практически в географическом центре Новосибирска, — объяснила Мария Смирнова.
Сейчас проект находится на начальном этапе — исследовании, которое проводят совместно со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН. Как рассказал главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия ЦСБС СО РАН Николай Лащинский, особое внимание при исследовании уделяют деревьям: их разнообразию, качеству и количеству, но с учетом влияния людей.
По словам ученого, одна из главных проблем леса — это чужеродные растения, которые слишком распространились на его территории. Это, в частности, американский клен ясенелистный, ландыш, недотрога железистая, которые ведут себя агрессивно и быстро захватывают новые территории, вытесняя другие виды. И как минимум от клена лесопарк нужно основательно чистить.
— Если мы смотрим вот так... — Николай Лащинский проводит рукой по верхней линии крон деревьев. — Всё хорошо: вот береза, вот сосна, наши основные древесные породы, и, в общем-то, деревья достаточно здоровые. Если мы опускаемся ниже — сплошной американский клен. Беда не в том, что у нас тут просто есть американский клен — пусть будет. Беда в том, что он создает очень плотный подлесок на высоте 8–10 метров, и под его пологом в сплошной темноте уже ни одно из наших местных деревьев вырасти не способно. То есть фактически, как это ни покажется странным, мы видим умирающий лес.
Сегодня лес не восстанавливается естественным путем — нет молодых деревьев, которые через 50–100 лет сменят нынешние, и от когда-то огромного приобского бора в этой части города совсем ничего не останется. Кроме того, отметил сотрудник ЦСБС СО РАН, плотный подлесок делает лес непроницаемым и небезопасным: в его зарослях тут и там можно встретить «распивочные». С теми, кто их устраивал, встречаться нет никакого желания.
Другая важная проблема — непосредственное влияние людей и их домашних питомцев. Раньше, считает Николай Лащинский, оно было более масштабным, и сегодня в лесу видны последствия: сплошные заросли малины и крапивы — растений, которые лучше всего чувствуют себя на азотистой почве. Главным источником азота в земле считаются фекалии — и собачьи, и человечьи: ни выделенной площадки для выгула собак, ни дог-боксов, ни доступных из любой точки парка туалетов здесь нет.
По перечисленным причинам особо охраняемой природной территорией «Сосновый бор» уже не станет, но еще может стать красивым лесопарком. К началу ноября ЦСБС СО РАН должен выдать свое заключение, после этого планируется следующий этап — разработка концепции. За нее, по информации мэрии Новосибирска, будут отвечать архитекторы творческой архитектурной мастерской «Лантерна» — авторы множества наград за проекты в Новосибирске (в том числе за необычную базу отдыха в Заельцовском бору, ориентированную на слияние с природой). Им предстоит разработать дорожно-тропиночную сеть в парке — причем без асфальта, который в лесах запрещен, — освещение, игровые площадки и так далее.
По мнению архитектора «Лантерны» Дмитрия Ощепкова, в Новосибирске за последние годы появились принципиально новые общественные пространства, но «Сосновый бор» — совсем другой тип парков.
— Формируя видение этой территории, мы рассчитываем, что благоустройство «Соснового бора» покажет, как может выглядеть деликатное вмешательство в пространство городского леса. Главная задача такого вмешательства — повышение комфорта и безопасности посетителей, речи о «причинении благоустройства» не идет, — объяснил архитектор. — Будет здорово, если из «Соснового бора» получится территория для неспешного и немассового общения с лесом в городе.
Какой объем инвестиций потребуется для обустройства парка, пока неясно, но привлекать средства власти рассчитывают в том числе со стороны бизнеса — для этого и было заключено соглашение с фондом защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт».
— Мы со своей стороны проводим переговоры с представителями бизнеса, предприятиями, которые находятся вблизи городского леса, о том, чтобы привлечь финансы в благоустройство этой местности, — рассказала вице-президент фонда Юлия Ломако.
Привлечь хотят и федеральные средства: в частности, для создания эко-тропы в парке будут подавать заявку на президентский грант, добавила Юлия Ломако.
Если всё хорошо сложится, в ноябре, после оценки нынешнего состояния парка, начнется разработка концепции, которая будет готова к весне следующего года. После этого подготовят смету, рабочую документацию. Но реализацию разделят на этапы — и начнут наверняка с расчистки леса.
В последние годы Новосибирск накрыла волна планов по созданию новых парков и благоустройству существующих. Причем среди новых общественных пространств есть и частные инициативы: например, парк у озера анонсировал крупный застройщик.