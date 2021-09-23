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«Сосновый бор» в Новосибирске решили превратить в современный лесопарк — для этого придется истребить все клены

Мэрия задумала сделать из настоящего бора красивое и удобное место для отдыха

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«Сосновый бор» — любимый парк жителей Калининского района. Но эта любовь обернулась для городского леса неприятными последствиями

«Сосновый бор» — любимый парк жителей Калининского района. Но эта любовь обернулась для городского леса неприятными последствиями

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В Новосибирске благоустроят парк «Сосновый бор»

В Новосибирске начали обследование одного из городских лесов — парка «Сосновый бор». С конца года городские власти совместно со специалистами ботсада СО РАН и архитекторами начнут работать над превращением заросшей и запущенной территории в красивый лесопарк. Сколько средств потребуется на обустройство парка площадью 86 га, пока неясно, но к процессу планируют привлечь не только городские средства, но и возможные федеральные гранты, и деньги местного бизнеса. Чем плох парк сегодня и что предстоит сделать, чтобы привести его в порядок, узнала Лиза Пичугина.

Парк «Сосновый бор» — кусочек настоящего приобского бора в Новосибирске и один из немногих городских лесов, который окружен городом со всех сторон (при этом сам городской лес даже выходит за границы парка). Его площадь — больше 86 га, и в этом году мэрия решила взяться за приведение парка в порядок.

Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова, неделю назад департамент культуры, спорта и молодежной политики подписал соглашение с фондом «Зеленый стандарт» на развитие парка.

— Мы предполагаем разработать концепцию развития «Соснового бора», который бы предполагал создание рекреационной зоны, лесопарка для отдыха и рекреации жителей не только Калининского района, но и, в принципе, всего города, потому что это уникальный природный комплекс практически в географическом центре Новосибирска, — объяснила Мария Смирнова.

Хотя внешне лес выглядит здоровым, если за него не взяться сейчас, через сотню лет он погибнет, уверен Николай Лащинский

Хотя внешне лес выглядит здоровым, если за него не взяться сейчас, через сотню лет он погибнет, уверен Николай Лащинский

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Сейчас проект находится на начальном этапе — исследовании, которое проводят совместно со специалистами Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН. Как рассказал главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия ЦСБС СО РАН Николай Лащинский, особое внимание при исследовании уделяют деревьям: их разнообразию, качеству и количеству, но с учетом влияния людей.

По словам ученого, одна из главных проблем леса — это чужеродные растения, которые слишком распространились на его территории. Это, в частности, американский клен ясенелистный, ландыш, недотрога железистая, которые ведут себя агрессивно и быстро захватывают новые территории, вытесняя другие виды. И как минимум от клена лесопарк нужно основательно чистить.

— Если мы смотрим вот так... — Николай Лащинский проводит рукой по верхней линии крон деревьев. — Всё хорошо: вот береза, вот сосна, наши основные древесные породы, и, в общем-то, деревья достаточно здоровые. Если мы опускаемся ниже — сплошной американский клен. Беда не в том, что у нас тут просто есть американский клен — пусть будет. Беда в том, что он создает очень плотный подлесок на высоте 8–10 метров, и под его пологом в сплошной темноте уже ни одно из наших местных деревьев вырасти не способно. То есть фактически, как это ни покажется странным, мы видим умирающий лес.

Чужеродный клен сформировал такой плотный подлесок в парке, что лес стал непроницаемым и небезопасным. Хуже того — из-за кленов не могут расти молодые сосны и березы, которые составляют основу бора

Чужеродный клен сформировал такой плотный подлесок в парке, что лес стал непроницаемым и небезопасным. Хуже того — из-за кленов не могут расти молодые сосны и березы, которые составляют основу бора

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Густые заросли малины и крапивы — в прямом смысле результат жизнедеятельности человека

Густые заросли малины и крапивы — в прямом смысле результат жизнедеятельности человека

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Сегодня лес не восстанавливается естественным путем — нет молодых деревьев, которые через 50–100 лет сменят нынешние, и от когда-то огромного приобского бора в этой части города совсем ничего не останется. Кроме того, отметил сотрудник ЦСБС СО РАН, плотный подлесок делает лес непроницаемым и небезопасным: в его зарослях тут и там можно встретить «распивочные». С теми, кто их устраивал, встречаться нет никакого желания.

Другая важная проблема — непосредственное влияние людей и их домашних питомцев. Раньше, считает Николай Лащинский, оно было более масштабным, и сегодня в лесу видны последствия: сплошные заросли малины и крапивы — растений, которые лучше всего чувствуют себя на азотистой почве. Главным источником азота в земле считаются фекалии — и собачьи, и человечьи: ни выделенной площадки для выгула собак, ни дог-боксов, ни доступных из любой точки парка туалетов здесь нет.

По перечисленным причинам особо охраняемой природной территорией «Сосновый бор» уже не станет, но еще может стать красивым лесопарком. К началу ноября ЦСБС СО РАН должен выдать свое заключение, после этого планируется следующий этап — разработка концепции. За нее, по информации мэрии Новосибирска, будут отвечать архитекторы творческой архитектурной мастерской «Лантерна» — авторы множества наград за проекты в Новосибирске (в том числе за необычную базу отдыха в Заельцовском бору, ориентированную на слияние с природой). Им предстоит разработать дорожно-тропиночную сеть в парке — причем без асфальта, который в лесах запрещен, — освещение, игровые площадки и так далее.

В лесу водятся белки — для них новосибирцы построили целый микрорайон из кормушек

В лесу водятся белки — для них новосибирцы построили целый микрорайон из кормушек

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Правда, за еду белкам приходится бороться с бесчисленными голубями, которые совершенно не боятся людей и даже набегают всей толпой, требуя семечек. Неравнодушные местные жители подкармливают белок с рук

Правда, за еду белкам приходится бороться с бесчисленными голубями, которые совершенно не боятся людей и даже набегают всей толпой, требуя семечек. Неравнодушные местные жители подкармливают белок с рук

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По мнению архитектора «Лантерны» Дмитрия Ощепкова, в Новосибирске за последние годы появились принципиально новые общественные пространства, но «Сосновый бор» — совсем другой тип парков.

— Формируя видение этой территории, мы рассчитываем, что благоустройство «Соснового бора» покажет, как может выглядеть деликатное вмешательство в пространство городского леса. Главная задача такого вмешательства — повышение комфорта и безопасности посетителей, речи о «причинении благоустройства» не идет, — объяснил архитектор. — Будет здорово, если из «Соснового бора» получится территория для неспешного и немассового общения с лесом в городе.

Какой объем инвестиций потребуется для обустройства парка, пока неясно, но привлекать средства власти рассчитывают в том числе со стороны бизнеса — для этого и было заключено соглашение с фондом защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт».

— Мы со своей стороны проводим переговоры с представителями бизнеса, предприятиями, которые находятся вблизи городского леса, о том, чтобы привлечь финансы в благоустройство этой местности, — рассказала вице-президент фонда Юлия Ломако.

Привлечь хотят и федеральные средства: в частности, для создания эко-тропы в парке будут подавать заявку на президентский грант, добавила Юлия Ломако.

Если всё хорошо сложится, в ноябре, после оценки нынешнего состояния парка, начнется разработка концепции, которая будет готова к весне следующего года. После этого подготовят смету, рабочую документацию. Но реализацию разделят на этапы — и начнут наверняка с расчистки леса.

В последние годы Новосибирск накрыла волна планов по созданию новых парков и благоустройству существующих. Причем среди новых общественных пространств есть и частные инициативы: например, парк у озера анонсировал крупный застройщик.

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Калининский районмэрия Новосибирскапарки и скверы«Сосновый бор»ЦСБС СО РАН
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