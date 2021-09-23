«Сосновый бор» в Новосибирске решили превратить в современный лесопарк — для этого придется истребить все клены

Парк «Сосновый бор» — кусочек настоящего приобского бора в Новосибирске и один из немногих городских лесов, который окружен городом со всех сторон (при этом сам городской лес даже выходит за границы парка). Его площадь — больше 86 га , и в этом году мэрия решила взяться за приведение парка в порядок.



Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова, неделю назад департамент культуры, спорта и молодежной политики подписал соглашение с фондом «Зеленый стандарт» на развитие парка.



— Мы предполагаем разработать концепцию развития «Соснового бора», который бы предполагал создание рекреационной зоны, лесопарка для отдыха и рекреации жителей не только Калининского района, но и, в принципе, всего города, потому что это уникальный природный комплекс практически в географическом центре Новосибирска, — объяснила Мария Смирнова.

