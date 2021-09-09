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В Новосибирске начали строить парк у озера за 117 миллионов — кому там разрешат гулять

Парк станет частью масштабного жилого комплекса, но его обещают сделать открытым для новосибирцев

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Новый парк в жилом комплексе станет первым большим благоустроенным пространством в этой части города

Новый парк в жилом комплексе станет первым большим благоустроенным пространством в этой части города

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«КПД-Газстрой» начал строить первые дома и парк на улице Тайгинской

«ДСК КПД-Газстрой» 8 сентября презентовал свой новый проект — большой микрорайон на улице Тайгинской, который компания начала строить на части своей же бывшей промзоны. Главной фишкой нового ЖК «Тайгинский парк» станут пешеходный бульвар и, собственно, парк с выходом к озеру. О том, каким он будет и когда — и кому — там можно будет погулять, узнала Лиза Пичугина.

О планах застройщика огромного микрорайона «Чистая Слобода» частично превратить собственную промзону в жилой район стало известно в октябре прошлого года: площадку площадью почти 12 га, где раньше был большой промышленный корпус, расчистили и перезонировали.

В конце августа 2021 года компания получила разрешение на строительство двух первых домов комплекса, который назвали «Тайгинский парк». Дома будут переменной этажности, от 6 до 16, в одном запланировали 222 квартиры, в другом — 515 квартир. Это — первый из четырех этапов строительства. Полностью проект рассчитывают построить за 5–7 лет, а сдать первые дома уже в 3-м квартале 2023 года.

Вместе с ним «КПД-Газстрой» обещает ввести и часть парка, который должен стать основой всего комплекса и первым большим парком в этой части города: сегодня по соседству есть только пара скверов, на Рассветной и Свечникова.

Через жилой комплекс в парк будет вести пешеходный бульвар, а у озера обустроят набережную с пирсом. Всего здесь за 5–7 лет построят более 160 тысяч <nobr class="_">кв. м</nobr> жилья примерно для 4 тысяч человек. От действующего производства комплекс отделят 12-метровая стена и живая изгородь

Через жилой комплекс в парк будет вести пешеходный бульвар, а у озера обустроят набережную с пирсом. Всего здесь за 5–7 лет построят более 160 тысяч кв. м жилья примерно для 4 тысяч человек. От действующего производства комплекс отделят 12-метровая стена и живая изгородь

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Площадь парка составит 2,5 га, и дальней от Тайгинской стороной он примыкает к озеру, которое разделяло промзону и дачи. В пресс-службе застройщика подчеркнули, что разрабатывать идею парка у озера начали еще 2 года назад — до перезонирования территории и подготовки концепции. Тогда же брали анализы почвы и воды.

— Положительное заключение о соблюдении всех экологических норм и требований — одно из оснований для получения разрешения на строительство, — сообщили в компании.

Концепцию парка, как и весь комплекс в целом, разработали в петербургском бюро «А.Лен». Представляя проект, начальник архитектурного отдела бюро Рената Андреева отметила, что он должен стать местом притяжения, причем не только для жителей новостроек, но и для соседей, и в принципе для горожан (если они смогут туда добраться).

Вдоль бульвара построят самые комфортные дома, первые этажи в них целиком отдадут под магазины, кафе, фитнес и прочие сервисы

Вдоль бульвара построят самые комфортные дома, первые этажи в них целиком отдадут под магазины, кафе, фитнес и прочие сервисы

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От улицы Тайгинской к парку построят пешеходный бульвар — по идее авторов проекта, он должен символизировать русло реки, сам парк — дельту, пешеходные дорожки с разной интенсивностью движения — многочисленные рукава и притоки, а озеро — море, в которое река впадает.

Бульвар по проекту замыкает башня «Маяк» — своеобразный ориентир на территории парка и одна из главных точек притяжения. Кроме нее, такими точками должны стать событийная площадь с елью в центре парка, набережная вдоль берега озера с пирсом и здание, в котором планируют разместить кафе и администрацию. Рядом с ним будет площадка для работы на воздухе с Wi-Fi, а за зданием обустроят небольшой павильон велопроката с туалетами.

Эти точки в проекте между собой соединяют вело-пешеходные маршруты: для велосипедистов дорожки выделят цветным асфальтом, для пешеходов — выложат брусчаткой и тротуарной плиткой, чтобы разделить потоки.

1 — Кафе и административный блок; 2 — Зона загрузки кафе; 3 — Санитарный блок; 4 — Велопрокат; 5 — Башня «Маяк»; 6 — Площадка для выгула собак; 7 — Площадки для игр детей 7–12 лет; 8 — Площадки для игр детей 3–7 лет; 9 — Площадки для игр детей до 3 лет; 10 — Площадка для катания на роликах, самокатах, с перспективой переоборудования в скейтпарк; 11 — Универсальная игровая площадка (футбол, баскетбол, волейбол); 12 — Теннисные корты; 13 — Набережная-пирс; 14 — Площадки для отдыха взрослых; 15 — Площадка для работы на открытом воздухе с зоной бесплатного <nobr class="_">Wi-F</nobr>i; 16 — Зона барбекю; 17 — Площадь событий с елью в центре; 18 — Универсальная площадка для игр взрослых и детей; 19 — Площадка воздушно-силовой атлетики; 20 — Площадка для кроссфита с разметкой на покрытии (без оборудования); 21 — Детская спортивная площадка; 22 — Площадка «Полоса препятствий»; 23 — Площадка «Лабиринт» (без оборудования); 24 — Площадка с тренажерами; 25 — Площадка стритбола и разминки; 26 — Площадка «Измерь прыжок»; 27 — Площадка для игры в шахматы; 28 — Площадка для игры в пинг-понг; 29 — Площадка для игры в бадминтон; 30 — Площадка без оборудования свободного назначения (для игры в квадрат, в салки, занятий йогой и т<nobr class="_">. д</nobr>.); 31 — Сиреневый сад

1 — Кафе и административный блок; 2 — Зона загрузки кафе; 3 — Санитарный блок; 4 — Велопрокат; 5 — Башня «Маяк»; 6 — Площадка для выгула собак; 7 — Площадки для игр детей 7–12 лет; 8 — Площадки для игр детей 3–7 лет; 9 — Площадки для игр детей до 3 лет; 10 — Площадка для катания на роликах, самокатах, с перспективой переоборудования в скейтпарк; 11 — Универсальная игровая площадка (футбол, баскетбол, волейбол); 12 — Теннисные корты; 13 — Набережная-пирс; 14 — Площадки для отдыха взрослых; 15 — Площадка для работы на открытом воздухе с зоной бесплатного Wi-Fi; 16 — Зона барбекю; 17 — Площадь событий с елью в центре; 18 — Универсальная площадка для игр взрослых и детей; 19 — Площадка воздушно-силовой атлетики; 20 — Площадка для кроссфита с разметкой на покрытии (без оборудования); 21 — Детская спортивная площадка; 22 — Площадка «Полоса препятствий»; 23 — Площадка «Лабиринт» (без оборудования); 24 — Площадка с тренажерами; 25 — Площадка стритбола и разминки; 26 — Площадка «Измерь прыжок»; 27 — Площадка для игры в шахматы; 28 — Площадка для игры в пинг-понг; 29 — Площадка для игры в бадминтон; 30 — Площадка без оборудования свободного назначения (для игры в квадрат, в салки, занятий йогой и т. д.); 31 — Сиреневый сад

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Функционально парк разделили на множество зон. Для выгула собак — своя зона, для спорта — своя, зоны отдыха детей разных возрастов и взрослых тоже разделили. Помимо этого стандартного набора (в который входит, впрочем, не совсем стандартные теннисные корты, например, и площадка для роллеров и самокатчиков с возможностью переоборудования в скейт-парк), на берегу озера «КПД-Газстрой» хочет обустроить зону барбекю с беседками двух видов: летними и зимними.

Поскольку это бывшая промзона по соседству с промзоной действующей, всё озеленение здесь компании придется высаживать буквально с нуля. По северному краю парка по плану должна появиться высокая изгородь из пирамидальных тополей — такие же компания будет высаживать вдоль границы с собственным производством, которую отделили 12-метровым шумозащитным ограждением (в компании рассказали, что потратили на это около 27 миллионов рублей). На входе в парк высадят сиреневый сад, а по территории — сосны, клены, березы, ясени и яблони. Дополнительно зонировать территорию будут живые изгороди из кизильника, дёрена и клена татарского.

Парк — это метафора дельты реки с пешеходными дорожками-притоками

Парк — это метафора дельты реки с пешеходными дорожками-притоками

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К активному благоустройству застройщик планирует приступить весной, но работы по строительству парка уже начались.

— Там выполнены все земляные работы, работы по берегоукреплению. Туда завезено необходимое количество грунта, площадка полностью подготовлена, — рассказал гендиректор «КПД-Газстроя» Александр Кромм.

В часть парка, которую обещают открыть вместе со сдачей первых домов, по плану входят бульвар, 507 кв. м детских площадок, 930 кв. м спортплощадок (с учетом велодорожки почти по периметру парка) и площадка для выгула собак площадью 461 кв. м. В первый этап строительства парка также вошли набережная с шезлонгами и пункт проката с туалетами.

В «КПД-Газстрое» уточнили, что парк обойдётся компании примерно в 117 миллионов рублей.

— Мы пожертвовали достаточно большим участком, который могли капитализировать в квадратные метры и удачно продать. Разработчики концепции предложили нам пойти на этот шаг, потому что он капитализируется иначе, — объяснил затраты директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский.

На берегу выделят зону для барбекю с зимними и летними беседками

На берегу выделят зону для барбекю с зимними и летними беседками

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Предполагается, что новый парк будет доступен не только покупателям квартир в «Тайгинском парке», но и жителям соседних микрорайонов, да и в целом горожанам — закрывать доступ ни к пешеходному бульвару, ни к собственно парку застройщик не планирует. При этом они останутся частью жилого комплекса и будут обслуживаться его управляющей компанией: сегодня территория нового проекта «КПД-Газстроя» — это единый земельный участок от улицы Тайгинской до кромки воды.

— Так во всём мире: когда в тариф за жилье включается и обеспечение жизнедеятельности тех или иных инфраструктурных единиц, будь то детская площадка или каток, это нормальная практика, — сказал Кирилл Покровский. — Парковая зона — это территория общего пользования. Наша позиция — мы не будем запрещать пользоваться данной территорией жителям близлежащих домов и микрорайонов.

Между тем включение общедоступного парка фактически в зону ответственности жителей — поскольку они будут оплачивать его обслуживание — может со временем вылиться в конфликты и ограничение доступа.

До сих пор застройщики, в состав проектов которых входят большие благоустроенные зоны, подчеркивали их именно как преимущество для жителей — как, например, в комплексах «Оазис» и «Бавария» или «Ясный берег». Евгений Гаврилов, директор ГК «Химметалл», которая, в частности, реализует часть парка в пойме речки 1-я Ельцовка, неоднократно подчеркивал, что благоустроенный на территории строящегося жилого комплекса участок планирует отделить и передать городу — чтобы у жителей домов не было даже соблазна обнести его забором.

В компании-застройщике заверили, что парк и бульвар будут общедоступными, несмотря на то, что находятся на частной территории и будут обслуживаться той же УК, что возьмет на себя дома

В компании-застройщике заверили, что парк и бульвар будут общедоступными, несмотря на то, что находятся на частной территории и будут обслуживаться той же УК, что возьмет на себя дома

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Жители ЖК «Тихая гавань» таким своим правом воспользовались, перекрыв забором выход с пешеходного моста над оврагом на свою территорию — в числе аргументов было то, что они платят за порядок на ней. Конфликт длился несколько лет.

Но есть и другие примеры. Свою набережную обустроили в микрорайоне «Европейский берег» — и она изначально позиционировалась как общедоступная. Собственно, доступ на берег реки застройщик перекрывать не имеет права, но и благоустраивать и содержать ее не обязан. В компании «Брусника» рассказали, что за порядком здесь следит собственная УК, но не за счет жителей домов микрорайона.

— Жители «Европейского берега» не платят за обслуживание, работы по благоустройству, озеленению и клининг общественного пространства набережной. Эти расходы берет на себя застройщик, компания Брусника, — рассказали в пресс-службе компании.

В тариф за обслуживание заложено только пространство внутри дворов, набережная же обустроена частично на отдельном участке, частично — на территории домов.

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев предположил, что от «Тайгинского парка» еще могут «отрезать» сам парк, но считает, что здесь всё-таки пойдут по тому же пути, что и в «Европейском береге». Правда, и полноценным парком с юридической точки зрения его считать нельзя.

— Считаю, что все эти парки на земельных участках будущих жилых комплексов — просто маркетинговый ход. Юридически это придомовая территория, парки и скверы могут быть только на муниципальной земле, — пояснил Михаил Рязанцев.

Ранее НГС рассказывал про другой случай строительства парка в маркетинговых целях — сегодня он заброшен и зарос, а искусственные пруды обмелели и постепенно разрушаются.

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Калининский районновостройкиозеропарки и скверыГК «КПД-Газстрой»Тайгинский парк
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