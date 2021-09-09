В Новосибирске начали строить парк у озера за 117 миллионов — кому там разрешат гулять

Жители ЖК «Тихая гавань» таким своим правом воспользовались, перекрыв забором выход с пешеходного моста над оврагом на свою территорию — в числе аргументов было то, что они платят за порядок на ней. Конфликт длился несколько лет.



Но есть и другие примеры. Свою набережную обустроили в микрорайоне «Европейский берег» — и она изначально позиционировалась как общедоступная. Собственно, доступ на берег реки застройщик перекрывать не имеет права, но и благоустраивать и содержать ее не обязан. В компании «Брусника» рассказали, что за порядком здесь следит собственная УК, но не за счет жителей домов микрорайона.



— Жители «Европейского берега» не платят за обслуживание, работы по благоустройству, озеленению и клининг общественного пространства набережной. Эти расходы берет на себя застройщик, компания Брусника, — рассказали в пресс-службе компании.



В тариф за обслуживание заложено только пространство внутри дворов, набережная же обустроена частично на отдельном участке, частично — на территории домов.



Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев предположил, что от «Тайгинского парка» еще могут «отрезать» сам парк, но считает, что здесь всё-таки пойдут по тому же пути, что и в «Европейском береге». Правда, и полноценным парком с юридической точки зрения его считать нельзя.



— Считаю, что все эти парки на земельных участках будущих жилых комплексов — просто маркетинговый ход. Юридически это придомовая территория, парки и скверы могут быть только на муниципальной земле, — пояснил Михаил Рязанцев.

Ранее НГС рассказывал про другой случай строительства парка в маркетинговых целях — сегодня он заброшен и зарос, а искусственные пруды обмелели и постепенно разрушаются.