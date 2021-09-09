В Новосибирске начали строить парк у озера за 117 миллионов — кому там разрешат гулять

«КПД-Газстрой» начал строить первые дома и парк на улице Тайгинской
«ДСК КПД-Газстрой» 8 сентября презентовал свой новый проект — большой микрорайон на улице Тайгинской, который компания начала строить на части своей же бывшей промзоны. Главной фишкой нового ЖК «Тайгинский парк» станут пешеходный бульвар и, собственно, парк с выходом к озеру. О том, каким он будет и когда — и кому — там можно будет погулять, узнала Лиза Пичугина.
О планах застройщика огромного микрорайона «Чистая Слобода» частично превратить собственную промзону в жилой район стало известно в октябре прошлого года: площадку площадью почти 12 га, где раньше был большой промышленный корпус, расчистили и перезонировали.
В конце августа 2021 года компания получила разрешение на строительство двух первых домов комплекса, который назвали «Тайгинский парк». Дома будут переменной этажности, от 6 до 16, в одном запланировали 222 квартиры, в другом — 515 квартир. Это — первый из четырех этапов строительства. Полностью проект рассчитывают построить за 5–7 лет, а сдать первые дома уже в 3-м квартале 2023 года.
Вместе с ним «КПД-Газстрой» обещает ввести и часть парка, который должен стать основой всего комплекса и первым большим парком в этой части города: сегодня по соседству есть только пара скверов, на Рассветной и Свечникова.
Площадь парка составит 2,5 га, и дальней от Тайгинской стороной он примыкает к озеру, которое разделяло промзону и дачи. В пресс-службе застройщика подчеркнули, что разрабатывать идею парка у озера начали еще 2 года назад — до перезонирования территории и подготовки концепции. Тогда же брали анализы почвы и воды.
— Положительное заключение о соблюдении всех экологических норм и требований — одно из оснований для получения разрешения на строительство, — сообщили в компании.
Концепцию парка, как и весь комплекс в целом, разработали в петербургском бюро «А.Лен». Представляя проект, начальник архитектурного отдела бюро Рената Андреева отметила, что он должен стать местом притяжения, причем не только для жителей новостроек, но и для соседей, и в принципе для горожан (если они смогут туда добраться).
От улицы Тайгинской к парку построят пешеходный бульвар — по идее авторов проекта, он должен символизировать русло реки, сам парк — дельту, пешеходные дорожки с разной интенсивностью движения — многочисленные рукава и притоки, а озеро — море, в которое река впадает.
Бульвар по проекту замыкает башня «Маяк» — своеобразный ориентир на территории парка и одна из главных точек притяжения. Кроме нее, такими точками должны стать событийная площадь с елью в центре парка, набережная вдоль берега озера с пирсом и здание, в котором планируют разместить кафе и администрацию. Рядом с ним будет площадка для работы на воздухе с Wi-Fi, а за зданием обустроят небольшой павильон велопроката с туалетами.
Эти точки в проекте между собой соединяют вело-пешеходные маршруты: для велосипедистов дорожки выделят цветным асфальтом, для пешеходов — выложат брусчаткой и тротуарной плиткой, чтобы разделить потоки.
Функционально парк разделили на множество зон. Для выгула собак — своя зона, для спорта — своя, зоны отдыха детей разных возрастов и взрослых тоже разделили. Помимо этого стандартного набора (в который входит, впрочем, не совсем стандартные теннисные корты, например, и площадка для роллеров и самокатчиков с возможностью переоборудования в скейт-парк), на берегу озера «КПД-Газстрой» хочет обустроить зону барбекю с беседками двух видов: летними и зимними.
Поскольку это бывшая промзона по соседству с промзоной действующей, всё озеленение здесь компании придется высаживать буквально с нуля. По северному краю парка по плану должна появиться высокая изгородь из пирамидальных тополей — такие же компания будет высаживать вдоль границы с собственным производством, которую отделили 12-метровым шумозащитным ограждением (в компании рассказали, что потратили на это около 27 миллионов рублей). На входе в парк высадят сиреневый сад, а по территории — сосны, клены, березы, ясени и яблони. Дополнительно зонировать территорию будут живые изгороди из кизильника, дёрена и клена татарского.
К активному благоустройству застройщик планирует приступить весной, но работы по строительству парка уже начались.
— Там выполнены все земляные работы, работы по берегоукреплению. Туда завезено необходимое количество грунта, площадка полностью подготовлена, — рассказал гендиректор «КПД-Газстроя» Александр Кромм.
В часть парка, которую обещают открыть вместе со сдачей первых домов, по плану входят бульвар, 507
В «КПД-Газстрое» уточнили, что парк обойдётся компании примерно в 117 миллионов рублей.
— Мы пожертвовали достаточно большим участком, который могли капитализировать в квадратные метры и удачно продать. Разработчики концепции предложили нам пойти на этот шаг, потому что он капитализируется иначе, — объяснил затраты директор по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилл Покровский.
Предполагается, что новый парк будет доступен не только покупателям квартир в «Тайгинском парке», но и жителям соседних микрорайонов, да и в целом горожанам — закрывать доступ ни к пешеходному бульвару, ни к собственно парку застройщик не планирует. При этом они останутся частью жилого комплекса и будут обслуживаться его управляющей компанией: сегодня территория нового проекта «КПД-Газстроя» — это единый земельный участок от улицы Тайгинской до кромки воды.
— Так во всём мире: когда в тариф за жилье включается и обеспечение жизнедеятельности тех или иных инфраструктурных единиц, будь то детская площадка или каток, это нормальная практика, — сказал Кирилл Покровский. — Парковая зона — это территория общего пользования. Наша позиция — мы не будем запрещать пользоваться данной территорией жителям близлежащих домов и микрорайонов.
Между тем включение общедоступного парка фактически в зону ответственности жителей — поскольку они будут оплачивать его обслуживание — может со временем вылиться в конфликты и ограничение доступа.
До сих пор застройщики, в состав проектов которых входят большие благоустроенные зоны, подчеркивали их именно как преимущество для жителей — как, например, в комплексах «Оазис» и «Бавария» или «Ясный берег». Евгений Гаврилов, директор ГК «Химметалл», которая, в частности, реализует часть парка в пойме речки 1-я Ельцовка, неоднократно подчеркивал, что благоустроенный на территории строящегося жилого комплекса участок планирует отделить и передать городу — чтобы у жителей домов не было даже соблазна обнести его забором.
Жители ЖК «Тихая гавань» таким своим правом воспользовались, перекрыв забором выход с пешеходного моста над оврагом на свою территорию — в числе аргументов было то, что они платят за порядок на ней. Конфликт длился несколько лет.
Но есть и другие примеры. Свою набережную обустроили в микрорайоне «Европейский берег» — и она изначально позиционировалась как общедоступная. Собственно, доступ на берег реки застройщик перекрывать не имеет права, но и благоустраивать и содержать ее не обязан. В компании «Брусника» рассказали, что за порядком здесь следит собственная УК, но не за счет жителей домов микрорайона.
— Жители «Европейского берега» не платят за обслуживание, работы по благоустройству, озеленению и клининг общественного пространства набережной. Эти расходы берет на себя застройщик, компания Брусника, — рассказали в пресс-службе компании.
В тариф за обслуживание заложено только пространство внутри дворов, набережная же обустроена частично на отдельном участке, частично — на территории домов.
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев предположил, что от «Тайгинского парка» еще могут «отрезать» сам парк, но считает, что здесь всё-таки пойдут по тому же пути, что и в «Европейском береге». Правда, и полноценным парком с юридической точки зрения его считать нельзя.
— Считаю, что все эти парки на земельных участках будущих жилых комплексов — просто маркетинговый ход. Юридически это придомовая территория, парки и скверы могут быть только на муниципальной земле, — пояснил Михаил Рязанцев.
Ранее НГС рассказывал про другой случай строительства парка в маркетинговых целях — сегодня он заброшен и зарос, а искусственные пруды обмелели и постепенно разрушаются.