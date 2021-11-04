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Территорию нового парка в центре Новосибирска расширили почти до 10 гектаров — половину построят уже через год

В перспективе в парк в пойме 1-й Ельцовки планируют включить еще несколько участков

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Часть участков у речки остаются спорными

Часть участков у речки остаются спорными

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В Новосибирске к ноябрю 2022 года построят половину парка возле 1-й Ельцовки

Рабочая группа по созданию парка в пойме малой реки 1-й Ельцовки обсудила возможность включения в его территорию еще нескольких участков. Сегодня площадь будущего парка составляет 9,7 га против 9,1 га летом, в мэрии рассчитывают расширить ее за счет еще нескольких участков.

В частности, сегодня официальная зеленая зона прерывается в районе дома «Лео» на улице Кавалерийской, 3/1. Рабочая группа обсудила возможность включения в парк двух участков рядом с ним: один находится в собственности застройщика, компании «Сибгорстрой» (по данным «Контур.Фокус», конечный владелец — кипрская компания «Миллстеп Лимитед», которая владеет также рядом компаний, входящих в группу «Новосибирск СтройМастер». Группу учредила Вера Коновалова), другой — в аренде той же компании для организации строительства.

Как рассказал начальник отдела застройки городских территорий главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Евгений Мироненко, участок в собственности застройщик использовать не может, потому что он находится в границах красных линий, и может обратиться в Росреестр для прекращения права. По второму участку возможно прекратить действие договора аренды. НГС отправил запрос по ситуации в компанию «Сибгорстрой».

Сегодня площадь парка составляет 9,7 гектара, но в перспективе может стать больше: мэрия планирует расширить его за счет участков на разрыве зеленой зоны, включить территорию, где раньше были гаражи, и рассмотреть возможность выхода на улицу Кропоткина

Сегодня площадь парка составляет 9,7 гектара, но в перспективе может стать больше: мэрия планирует расширить его за счет участков на разрыве зеленой зоны, включить территорию, где раньше были гаражи, и рассмотреть возможность выхода на улицу Кропоткина

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Местный житель и председатель ТСН парковки на Кавалерийской, 11 Денис Денисов отметил, что для этого придется также решить вопрос с проездом к подземному паркингу «Лео», который расположен на спорном участке. Он также отметил, что в случае включения этой территории и еще одного перспективного участка возле дома на Кавалерийской, 7, 4-этажная парковка лишится пожарного проезда. Члены рабочей группы предположили, что этот вопрос можно решить наложением сервитута на участок и организацией проезда по усиленному газону, но возможность организации полноценного дорожного движения в этой части парка нужно обсуждать отдельно.

При этом жители дома на Кавалерийской, 9 готовы отдать часть своей территории в парк — они собрали 10 тысяч подписей за его создание, рассказал председатель правления ТСЖ дома Константин Дарвин.

— Мы, может, даже готовы будем домом частично ее обслуживать в составе парка, потому что дом большой, у нас есть возможность зарабатывать деньги для обслуживания этого участка, — подчеркнул он.

Чтобы расширить парк на территорию дома, необходимо скорректировать проект ее межевания — по словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, это возможно сделать за счет бюджета Департамента строительства при включении работ в план на следующий год.

Пока нет решения вопроса по участку русла реки, который попал на частную территорию ЖК «Эрмитаж» до постановки 1-й Ельцовки на учет в Росреестре. Другой острый вопрос — строительство коллектора в месте примыкания реки к Красному проспекту. Два участка на ее берегах сегодня переданы под застройку компании «Центр согласований» (входит в ГК «Расцветай»). Сегодня этот вопрос также рассматривает арбитражный суд, и рабочая группа решила вернуться к нему в начале следующего года.

Местные активисты переживают, что если решение суда будет принято в пользу застройщика, он может заключить в коллектор все допустимые по документам 240 м русла речки. В компании же уверяют, что такого в ее планах нет: построить планируют только 50 м.

— Коллектор нужен для того, чтобы реализовать входную зону в парк, — объяснили в компании «Центр согласований». — [Там будет] два малоэтажных здания слева и справа от коллектора, на первой линии, над самим коллектором — широкая лестница вниз. По этой лестнице можно будет войти в парковую зону.

Отдельно рабочая группа проработает возможность выхода из парка на улицу Кропоткина.

Как рассказала замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова, 15 октября мэрия Новосибирска, общественная организация «Белая сирень» (ей передана значительная часть парковой территории) и компания «Центр согласований» подписали трехстороннее соглашение. Согласно документу, застройщик профинансирует разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации для всей территории парка, а также возьмет на себя реализацию части благоустройства.

— Заказчиком проектных работ выступает «Белая сирень», и уже заключен договор между «Белой сиренью» и архитектурной мастерской «Адаптик-А», — добавила Мария Смирнова.

Работы разбили на четыре этапа, первый планируют начать уже в ноябре 2021 года: сделать геодезическое и дендрологическое обследование территории, а также соцопрос, который стартовал 3 ноября на сайте «Зеленого Новосибирска», и воркшоп с горожанами. К марту 2022 года должен быть готов дизайн-проект всего парка, который обсудят с новосибирцами, к июлю рассчитывают разработать проектно-сметную документацию. Через год должно завершиться благоустройство второй очереди парка.

Первую очередь благоустройства уже начали: она расположена возле новостроек жилого комплекса «Ельцовский парк» — посмотрите, какой будет эта часть парка.

Парк войдет в систему водно-зеленого городского каркаса — НГС подробно рассказывал, для чего он нужен городу.

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1-я Ельцовкапарки и скверымалые реки Новосибирска
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