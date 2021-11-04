Территорию нового парка в центре Новосибирска расширили почти до 10 гектаров — половину построят уже через год

При этом жители дома на Кавалерийской, 9 готовы отдать часть своей территории в парк — они собрали 10 тысяч подписей за его создание, рассказал председатель правления ТСЖ дома Константин Дарвин.



— Мы, может, даже готовы будем домом частично ее обслуживать в составе парка, потому что дом большой, у нас есть возможность зарабатывать деньги для обслуживания этого участка, — подчеркнул он.



Чтобы расширить парк на территорию дома, необходимо скорректировать проект ее межевания — по словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, это возможно сделать за счет бюджета Департамента строительства при включении работ в план на следующий год.

