Мэрия Новосибирска требует 18 миллионов у подрядчика парка «Каменка» — компания находится в процессе банкротства

Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Дирекция городских парков» через суд требует от подрядчика строительства парка в пойме реки Каменка 18 миллионов рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Арбитражный суд рассматривает иск муниципального учреждения к ООО «ПСК Развитие». Компания находится в процессе банкротства.

— 15 ноября муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» направило в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов упомянутых 12,7 миллиона, пени за нарушение сроков — 5 миллионов, и проценты за пользование чужими денежными — 457,9 тысячи рублей. Указанное заявление подано в рамках дела о банкротстве ООО «Проектно-Строительная Корпорация „Развитие“», — сказано в сообщении мэрии.

Согласно контракту, подписанному в конце 2021 года с компанией ООО «ПСК Развитие», работы должны были быть завершены к 31 августа этого года. Но подрядчик не выполнил свои обязательства, и сроки неоднократно нарушались. Работы постоянно отставали от графика, что привело к значительным задержкам. 16 августа было принято решение о смене подрядчика.

НГС направил запрос в ООО «ПСК Развитие» с просьбой предоставить комментарий. Представитель компании отказался отвечать на вопросы корреспондента НГС по телефону.