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Город Мэрия Новосибирска требует 18 миллионов у подрядчика парка «Каменка» — компания находится в процессе банкротства

Мэрия Новосибирска требует 18 миллионов у подрядчика парка «Каменка» — компания находится в процессе банкротства

Работы собирались закончить в 2023 году

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5 комментариев
Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года

«Дирекция городских парков» через суд требует от подрядчика строительства парка в пойме реки Каменка 18 миллионов рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Арбитражный суд рассматривает иск муниципального учреждения к ООО «ПСК Развитие». Компания находится в процессе банкротства.

— 15 ноября муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» направило в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов упомянутых 12,7 миллиона, пени за нарушение сроков — 5 миллионов, и проценты за пользование чужими денежными — 457,9 тысячи рублей. Указанное заявление подано в рамках дела о банкротстве ООО «Проектно-Строительная Корпорация „Развитие“», — сказано в сообщении мэрии.

Согласно контракту, подписанному в конце 2021 года с компанией ООО «ПСК Развитие», работы должны были быть завершены к 31 августа этого года. Но подрядчик не выполнил свои обязательства, и сроки неоднократно нарушались. Работы постоянно отставали от графика, что привело к значительным задержкам. 16 августа было принято решение о смене подрядчика.

НГС направил запрос в ООО «ПСК Развитие» с просьбой предоставить комментарий. Представитель компании отказался отвечать на вопросы корреспондента НГС по телефону.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди. Построить объект должны были в срок с 25 апреля 2022 года до 15 октября 2023 года, но сделать это не удалось.

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Новосибирск Мэрия Парк Каменка Дзержинский район Новосибирска
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Комментарии
6
eskimos
12 минут
главное что к терешковой никаких вопросов нет. бггггггггггггггг
mr.Mister.
13 минут
Спрашивайте с главного музыканта филармонии. Или где она сейчас сидит!
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