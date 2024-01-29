«Такси вызываем каждый день»: мэрия грозится снять с линии перевозчика маршрутки №17 — пассажиры не могут ее дождаться

Автобусы № 17 курсируют от станции метро «Зельцовская» до военного санатория «Ельцовка». По словам Натальи, всего на маршрут должны быть выпущены 4 транспортных средства. Но, утверждает сибирячка, фактически их меньше: до лета 2023 года ходили 2–3, а с осени — зачастую лишь 1 маршрутка, и изредка к ней добавляется вторая.

