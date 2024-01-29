«Такси вызываем каждый день»: мэрия грозится снять с линии перевозчика маршрутки №17 — пассажиры не могут ее дождаться

Мэрия Новосибирска сообщила, что может снять с рейса перевозчика, который управляет маршрутками №17. Пассажиры жалуются, что им приходится подолгу мерзнуть на остановке. Одна из пассажирок, читательница НГС Наталья заявила, что нередко люди не могут дождаться транспорта и вынуждены вызывать такси.
Автобусы № 17 курсируют от станции метро «Зельцовская» до военного санатория «Ельцовка». По словам Натальи, всего на маршрут должны быть выпущены 4 транспортных средства. Но, утверждает сибирячка, фактически их меньше: до лета 2023 года ходили 2–3, а с осени — зачастую лишь 1 маршрутка, и изредка к ней добавляется вторая.
— Ездили по 23 человека, так как следующий автобус только через час. А сегодня вообще нет маршруток. Сейчас дорого стоит такси, и так каждый день приходится им пользоваться, — такое письмо Наталья прислала в редакцию 21 января.
В ответ на запрос НГС в пресс-службе мэрии подтвердили, что на маршрут систематически недовыпускаются автобусы — и в последнее время ситуация усугубилась.
Из-за этого департамент транспорта прорабатывает вопрос о возможном отзыве у перевозчика ООО «Радуга» свидетельства на перевозки по маршруту № 17.
Корреспондент пыталась дозвониться до Светланы Ульяновой, руководительницы транспортной компании, а также отправила ей сообщение. Но на момент подготовки публикации она не ответила.
Ранее читатели НГС высказались о проблемах с транспортом в Новосибирске: какое у них мнение, можно почитать здесь.