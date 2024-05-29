Замуж вышла беременной, сделала тату в 40 лет, купила дочке победу в «Голосе»: история Алсу, которая поднялась на нефтяных деньгах отца

Алсу вышла замуж, будучи на третьем месяце беременности Источник: alsou_a / Instagram*











Тонкая и трогательная Алсу покорила российского зрителя своим нежным голосом в далеком 1998 году, ее песня «Зимний сон», которую пела вся страна, до сих пор является визитной карточкой певицы. А спустя всего два года 16-летняя исполнительница уже блистала на «Евровидении», где завоевала серебро.



За годы своей творческой биографии Алсу всегда пыталась доказать, что ее успешная карьера — это не столько отцовское влияние и деньги, а прежде всего — собственный талант и целеустремленность. Певица всегда ассоциировалась с традиционными семейными ценностями и стояла горой за свою семью даже во времена серьезных скандалов. Наверное, поэтому многих и поразили новости о том, что спустя 18 лет брака именно Алсу подала заявление на развод со своим супругом Яном Абрамовым.

Редакция 116.RU вспоминает биографию певицы, родившейся в Татарстане, о которой вновь говорит вся страна.

Источник: 116.RU

Семья и карьера

Алсу родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма в Татарстане. Отец — Ралиф Сафин, бизнесмен и политик, а мать Разия работала архитектором. В семье было еще два ребенка — старший Марат и младший Ренард. Также у Алсу есть брат по отцу — Руслан, родившийся в 1973 году. Благосостояние Сафиных всегда было хорошим: в период с 1993 по 2002 год глава семейства был вице-президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», а с 2002 по 2014 год представлял республику Алтай в Совете Федерации.

Источник: alsou_a / Instagram*











До девяти лет будущая певица жила в Когалыме, в Тюменской области, а в 1992 году семья переехала в Москву. В одном из интервью Алсу вспоминала, что было тяжело с фруктами в Ханты-Мансийском автономном округе. В детском саду под Новый Год детям дарили бумажные пакеты с апельсинами и шоколадками, которые девочка ела по чуть-чуть, растягивая удовольствие на несколько месяцев.



Известно, что Алсу ходила в обычную общеобразовательную школу и с 5 лет — в музыкальную. Через год столичной жизни девушка на год уехала учиться в Нью-Йорк, еще через полгода — в Копенгаген, где провела следующие полтора года.

Алсу в 1994 году Источник: alsou_a / Instagram*











— До выпускного класса я не считала себя даже симпатичной, не то что красивой. В 10 лет у меня были синяки под глазами и сероватый цвет лица, поскольку тогда мы жили на Севере и моему организму, видимо, не хватало солнца и витаминов. Это сейчас я научилась скрывать следы недосыпа и усталости с помощью женских хитростей, а тогда была форменным гадким утенком. А в переходном возрасте поправилась, да к тому же была вынуждена носить брекеты, — говорила певица в интервью 2015 года.



В 1995 году семья в очередной раз сменила место жительства и перебралась в Лондон. Алсу поступила в британский колледж MPW (Mander Portman Woodward), где изучала математику, бизнес и рисование. Также начинающая певица заочно училась в ГИТИСе по индивидуальному графику, на актерском факультете, на курсе Валентина Теплякова. На прослушивании она читала басню «Кукушка и соловей» и стихотворение Роберта Рождественского «Человеку мало надо».

— В Лондоне я жила в детстве — мы переехали туда с родителями, когда мне было 11 лет. Родители там работали, а когда вернулись в Москву, мы с братом остались — просто уже прижились там, да и школу менять не хотелось, — рассказывала Алсу в одном из интервью.

В 1998 году девушка исполнила на свадьбе брата песню I Will Always Love You, после чего подруга мамы посоветовала показать Алсу знакомому продюсеру Валерию Белоцерковскому. Именно он познакомил начинающую певицу с опытными композиторами Александром Шевченко и Вадимом Байковым, ранее писавшими песни для Алены Апиной, Жасмин, Ирины Аллегровой и других популярных эстрадных исполнительниц.

Алсу ко дню рождения отца сделала видео Источник: alsou_a / Instagram*

Зимой 1999 года на экраны вышел дебютный клип, снятый по мотивам набоковской «Лолиты» — «Зимний сон». Лирическая баллада вмиг стала хитом и превратилась в визитную карточку певицы. За грандиозным успехом, «пробой голоса», последовал второй клип «Весна» и третий — «Иногда». В сентябре 1999 вышел дебютный альбом «Алсу», после чего юная звезда отправилась в свой первый гастрольный тур.



В 2000 году певице доверили право представлять Россию на престижном конкурсе «Евровидение» в Стокгольме. 16-летняя Алсу заняла второе место с англоязычной песней Solo. Впервые российский представитель занял такое высокое место. В этом же году звезда записала дуэт You`re My № 1 с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Тогда же она стала заслуженной артисткой Татарстана.

Алсу на «Евровидении» Источник: Eurovision

В 2005 году Алсу дебютировала в кино, сыграв одну из главных ролей в британском триллере «Ловушка для призраков» Дэвида Смита. Также она исполнила заглавную песню фильма — композицию Teardrops. По сюжету, студенты решают провести время в заброшенном доме, где обитают духи. Зрители и критики окрестили картину посредственной, а актерскую игру певицы — слабой и неправдоподобной. Алсу тогда отмечала, что поняла для себя, что карьера актрисы не для нее. Так же, видимо, решил и режиссер «Ловушки», потому что больше никогда ничего не снимал.



Почти сразу последовала и вторая роль — Алсу появилась в образе фрейлины Анны Иоанновны Мадлен в ленте Светланы Дружининой «Виват, Анна Иоанновна!». Специально для этой роли Алсу научилась ездить верхом, метать дротики, играть на скрипке и говорить на немецком языке.



В 2010 году Алсу стала народной артисткой Татарстана, а в 2018-м — заслуженной артисткой России.

Из неожиданного: когда Алсу исполнилось 40 лет, а было это в 2023 году, она сделала тату.

— В 40 лет сделала татуировку. В молодости у меня было несколько, но я их удалила — разонравились. Новая — в виде короткой надписи. Не хотела бы ее расшифровывать, но для меня она очень символична. Некий знак, послание самой себе, когда гляжу в зеркало. Смотрю на нее и получаю удовольствие, — разоткровенничалась артистка.

Брак с Абрамовым

Со своим будущим мужем Яном Абрамовым Алсу познакомилась в апреле 2005 года на дне рождения общей подруги. Молодой человек взял номер телефона у звезды, после чего и завязалось общение. Абрамов не раз признавался в интервью, что влюбился в свою будущую супругу еще до их знакомства, знал наизусть ее песни, пересматривал клипы. И, конечно, мечтал встретиться со знаменитостью. При этом Ян считался завидным женихом в московской тусовке, по слухам, с ним мечтали закрутить роман и Анастасия Волочкова, и Ксения Собчак, но светские львицы были ему неинтересны.

Источник: alsou_a / Instagram*











Наши коллеги из Уфы делали подробный материал про супруга певицы. Ян Абрамов родился в 1977 году в столице Азербайджана Баку, в семье председателя совета директоров банка «Местный кредит» Рафаэля Абрамова. После окончания школы Ян уехал в США, где поступил в Западный университет имени Кеннеди, а также выучил три иностранных языка — английский, испанский и португальский. Первый бизнес Абрамов начал также в США.



В 2001 году Абрамов принял участие в создании Российско-американского совета делового сотрудничества. Спустя год он стал председателем совета директоров в Московской пиротехнической ассоциации. 10 лет работы там он считает самой большой своей заслугой. На этой должности Абрамов получил негласный титул «пиротехнического короля России». Успел Абрамов побывать и в кресле директора фирмы «Новые оружейные технологии».



Ян быстро понял, что Алсу — та самая, и сделал девушке предложение всего спустя месяц после официального первого свидания. Бракосочетание пары состоялось 18 марта 2006 года, и жених не пожалел денег на торжество. Свадьба Алсу стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса и обошлась приблизительно в 3,5 миллиона долларов.

Источник: alsou_a / Instagram*











Всё было настолько масштабно, что расписывали пару не в обычном загсе, а в ГЦКЗ «Россия», а свидетельство о браке молодоженам вручал лично тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Известно, что брак одобрили родители обоих, несмотря на то, что супруги принадлежали к разным конфессиям: Алсу — к исламу, а Ян — к иудейству.



— С Яном я чувствую себя абсолютно спокойной, уверенной в завтрашнем дне, полностью защищенной. Такое спокойствие, ощущение «каменной стены» было у меня в детстве, за спиной моего отца. Мне кажется, именно поэтому папа очень доволен моим выбором. Он прямо так и говорит мне: «Ян отличный, надежный парень, я за тебя абсолютно спокоен», — отмечала Алсу в одном из старых интервью.

В числе подарков на свадьбу молодожены получили пентхаус в центре Москвы, загородный дом, автомобиль Bentley и ювелирные украшения. А медовый месяц провели на одном из островов Фиджи.

Источник: alsou_a / Instagram*











На момент свадьбы Алсу уже была беременна. Через полгода после официального оформления отношений на свет появилась их с Яном первая дочка Сафина. А через полтора года, в 2008 году, родилась Микелла. После того как Алсу стала мамой, она решила отдать предпочтение семье, а не карьере, и погрузилась в ведение быта и воспитание детей, стала значительно реже появляться на мероприятиях и концертах. В 2016 году у пары родился сын Рафаэль.

2008 год, Алсу с дочками Источник: alsou_a / Instagram*











Источник: alsou_a / Instagram*











В одном из интервью певица рассказывала, что Абрамов установил в их семье патриархат. Известно, что именно супруг запретил Алсу петь на корпоративах, так как, по его мнению, негоже выступать там, где люди едят.



Скандал с «Голосом»

В апреле 2019 года Алсу оказалась в эпицентре грандиозного скандала из-за победы ее дочери, Микеллы Абрамовой, на шоу «Голос. Дети». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56% голосов, однако же многие — и не только рядовые зрители, но и представители шоу-бизнеса — усомнились в честности победы, так как другие участники выступили, по их мнению, куда более достойно.

Источник: Первый канал

В результате победа дочери Алсу и Яна Абрамова на шоу «Голос. Дети» стала главной темой для пересуд. Пресс-секретарь певицы Нина Пономарева тогда пыталась опровергнуть любые слухи о возможной подтасовке итогов голосования. Пономарева уточнила, что Микелле Абрамовой даже не готовили специальную песню для выступления на финале — никто не предполагал, что она может победить. Кроме того, пресс-секретарь сообщала, что после скандала Алсу начали угрожать.



В то же время на шоу «Голос. Дети» началась проверка, которая подтвердила, что на голосование в ходе финала шестого сезона было оказано внешнее воздействие. В связи с этим Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса.

Совсем недавно Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы ее дочери — артистке понадобилось пять лет, чтобы пережить это событие и публично извиниться. Несмотря на то, что запланированного подкупа голосов точно не было, артистка разоткровенничалась и призналась: она и супруг чувствовали себя виноватыми перед дочкой. По ее словам, случайным образом сработала ее известность. Она лишь призывала близких и знакомых голосовать за своего ребенка. Среди них оказались звездные влиятельные друзья, а также 2-миллионная аудитория певицы.

Источник: Наталья Подольская / Youtube

— Ты просто как любая мама хочешь помочь своему ребенку, как и любая мама на проекте. У кого-то десять тысяч подписчиков, у кого-то — сто, и каждый звонит своим родственникам и говорит: «Голосуйте»! Так случилось, что у меня было два миллиона подписчиков. Естественно, у меня много звездных друзей, которых я тоже просила голосовать, призывать. Это тоже сыграло такую злую шутку, — высказалась певица.



В конце концов Алсу решила принести свои публичные извинения перед всеми, кого задела эта щекотливая ситуация. Во время своей речи артистка не смогла сдержать слёз.



Слухи о разводе и реальное заявление

Слухи о разводе пары муссировались с 2019 года. Поводом для пересудов стало то, что певица длительное время не выкладывала фотографии супруга в социальных сетях, и подписчики начали волноваться. Однако Алсу тогда пояснила, что ее муж просто не любит публичности.

Летом 2023 года ситуация повторилась, правда, в этот раз намеки поступали от самой Алсу. Она сделала загадочную публикацию в своем аккаунте в заблокированной соцсети, где оставила многозначительную подпись.



— Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это Я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны? — написала Алсу.

Источник: alsou_a / Instagram*











В это время в Сети активно гуляли разговоры об измене со стороны Абрамова. Ему приписывали роман то с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой, то со светской львицей Викторией Лопыревой. Однако официальных подтверждений этому не было. Сама Алсу назвала это враньем, да и Лопырева не промолчала и высказалась, что не стоит верить чужому бреду.

Это Лопырева Источник: lopyrevavika / Instagram*











А это Решетова Источник: volkonskaya.reshetova / Instagram*











В апреле уже этого года певица в интервью YouTube-канала «Ваша Наташа» заявила, что предположения о ее разводе с Яном Абрамовым — вранье, которое «придумывают» коллеги.



— Всё, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде. Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Всё остальное... Закрыли вопрос, — резко высказалась Алсу.



Разговоры, возможно, и не были беспочвенными, однако брак Абрамовых продолжал существовать. И вот 24 мая Алсу официально подала в суд иск о разводе. Ни певица, ни ее супруг никаких комментариев не дают. Что стало причиной — неизвестно.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.