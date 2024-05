Замуж вышла беременной, сделала тату в 40 лет, купила дочке победу в «Голосе»: история Алсу, которая поднялась на нефтяных деньгах отца

Семья и карьера

В 1998 году девушка исполнила на свадьбе брата песню I Will Always Love You, после чего подруга мамы посоветовала показать Алсу знакомому продюсеру Валерию Белоцерковскому. Именно он познакомил начинающую певицу с опытными композиторами Александром Шевченко и Вадимом Байковым, ранее писавшими песни для Алены Апиной, Жасмин, Ирины Аллегровой и других популярных эстрадных исполнительниц.