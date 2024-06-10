«Обычно брал дешевые гостиницы, а тут премиальную»: как узнают об изменах — рассказы детектива, полиграфолога и психолога

Подавляющее большинство россиян считают измену недопустимой, однако запросы общества на услуги детективов и полиграфологов говорят о другом Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают измену непозволительной, а 14% — поводом для развода. За возлюбленными следят, проверяют их переписки, а иногда даже обращаются к частному детективу или проверяют на полиграфе. Корреспондент НГС пообщался со специалистами и узнал, к каким методам выявления измены прибегают мужчины и женщины и к каким последствиям это может привести.



Что такое измена по мнению россиян?

По данным опроса Института общественного мнения «Анкетолог», подавляющее большинство россиян (95%) считают изменой сексуальную связь с другим человеком. 70% респондентов включают в это понятие любые другие физические контакты, такие как объятия или поцелуи.

Романтические переписки считают изменой 64% участников опроса, сексуальное влечение к другому человеку — 53%, свидания — 49%, романтические чувства — 39%, а флирт — 36%.

51% россиян полагает, что общество в целом нейтрально относится к изменам и рассматривает их как одну из форм взаимоотношений. При этом 45% считают, что к изменам относятся негативно, а 4% уверены, что такие поступки не принято осуждать.

Для большинства респондентов измена партнера — это сигнал о проблемах в отношениях: так ответили 55% опрошенных. Немного меньшее количество участников (53%) рассматривают неверность как предательство, 48% — как проявление неуважения к партнеру, 44% — как обман, а для 26% это свидетельствует об угасании чувств.

Один из самых ярких примеров обсуждения неверности в российской поп-культуре — шоу «Измены». Юрист, психолог и специалист по кибербезопасности нарушают закон и снимают это на видео. В реальности проблемы у героев начались бы уже после первого выпуска Источник: кадр из шоу «Измены» / телеканал «Ю»











Тема измен — неотъемлемая часть поп-культуры. Посыл телевизионных шоу чаще всего похожий: один из партнеров при помощи посредников изобличает неверного возлюбленного. Таких примеров на российском ТВ несколько: шоу «Измены», «Опасные связи» или «Обмен жёнами» — в последнем пары вынуждают изменять друг другу, чтобы проверить их отношения.



Чаще всего шоу заканчивается скандалом. И не только из-за разоблачения измены, а из-за методов, которыми «сыщики» добывают доказательства. Ведущие следят за людьми, подслушивают их разговоры, читают переписки, устанавливают камеры наблюдения в квартире и на работе, а потом докладывают заказчикам проверки.

Как проверяет детектив

В реальности методы из ТВ-шоу могут сработать, но приведут к последствиям в виде уголовного дела, говорит частный детектив и юрист Евгений Николаев. При этом лазейки есть — например, камеры наблюдения можно устанавливать в своём жилье.

— Это допустимо, если квартира, например, принадлежит одному из супругов, и он подозревает, что в его квартире могут происходить какие-то противоправные действия. Видеонаблюдения же устанавливается не только для выявления измены — в своём жилье может человек установить любые средства для безопасности. Это по закону у нас разрешено. Что касается скрытых камер на рабочих местах, то только собственник этого помещения может дать согласие на установку видеонаблюдения. Все остальное является незаконным: никто не может просто так прийти, установить там прослушку, какие-то средства скрытого видеонаблюдения или аудиозаписи, — объясняет Николаев.

Следить за партнёром — недешево, поэтому, как правило, к услугам частных детективов прибегают обеспеченные люди, говорит эксперт. Но агентства стараются не браться за такую работу, потому что нередко она связана с вторжением в личную жизнь.

— Чаще всего мы не берёмся за такую работу, только если это не касается объектов их личной собственности — в таком случае, конечно, можно взяться. Если у клиентов есть подозрения, что в их объект собственности могут зайти, тогда это не является нарушением закона. Здесь мы можем как бы посодействовать, помочь нашим клиентам, — продолжает Евгений Николаев.

Часто подозрения возникают в тот момент, когда один из партнёров находится далеко — например, в командировке в другом городе Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











У партнёров появляются подозрения по разным причинам, говорит детектив. Нередко на такие мысли подталкивают проблемы в интимной жизни, попытки спрятать мобильный телефон или сообщения от третьих лиц. Детективы не любят делиться историями своих клиентов, однако собеседник привёл несколько примеров из практики.



— Однажды женщина заподозрила своего мужа в измене. У неё был запрос такого характера: он поехал на Алтай, а она знает, что он там был не один. Во-первых, она сразу поняла это по некоторым признакам: когда он ездит на Алтай с друзьями, они останавливаются в дешёвых гостиницах. А в этот раз она увидела списания по карте — это были очень дорогие отели премиального уровня. Она сразу заподозрила, у неё был запрос отработать и узнать, кто был его спутницей в данных отелях, — описывает ситуацию сыщик.

Ситуация, когда партнёр просит проверить супруга во время командировки, — одна из самых частых, говорит собеседник.

— Многие иногородние обращаются. Например, есть истории про то, как муж полетел в командировку, а нам звонят из Москвы и говорят, что муж должен прилететь не один и могли бы мы посмотреть за ним в аэропорту. Нужно было выяснить, с кем он приземлится, сделать фотографии, узнать, кто его спутница и по возможности установить, что это за лицо. Как правило, когда люди видят фото какого-то человека, они уже его знают. То есть заказчики знают, с кем и куда поехала их вторая половина, но просто для убеждения им нужно подтверждение этой ситуации, — объясняет Николаев.

Как проверяет детектор лжи

Другой способ проверить партнёра на верность — пройти исследование на полиграфе. Такой метод выглядит более честным, так как оба человека знают о предстоящем испытании. Кандидат психологических наук, специалист-полиграфолог высшей категории с опытом работы на полиграфе с 2001 года Елена Черкасова провела за свою практику свыше 5 тысяч проверок. Полиграфолог точно знает, что детектор лжи невозможно обмануть.

— Обмануть полиграф специально не обученному человеку невозможно, существуют бытовые способы противодействия полиграфу, но опытный полиграфолог это очень быстро увидит и устранит, — говорит специалист.

По словам Елены Черкасовой, полиграф фиксирует психофизиологический отклик организма на стимул в виде вопроса, адресованного к памяти. Скрыть естественную реакцию организма на стресс у человека не получится, поэтому достоверность данных исследования на полиграфе высокая.

— Например, если речь про измену, то задаётся вопрос: «Вы когда-либо изменяли К.?». Если в памяти опрашиваемого это событие было и человек вспомнил, что изменял, но скрывает этот факт, то его психофизиологические системы «отреагируют», у него изменится динамика дыхания, работы сердечно-сосудистой системы, потоотделения, появятся микродвижения и так далее. Именно эти изменения и зафиксирует компьютерный полиграф, — продолжает полиграфолог.

Не все специалисты берутся за проверку на верность — они знают, к каким последствиям это может привести Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Специалист должен задать несколько раз один и тот же вопрос в разных вариациях, это позволит избежать ошибки. Дело в том, что полиграф не определяет ложь — он лишь фиксирует изменения в поведении.



— Полиграфолог должен обладать методическими компетенциями как по самой методике, так и по психологическому взаимодействию, чтобы перед самим опросом актуализировать память опрашиваемого по всем темам, звучащим в проверке. Поэтому говорить о том, что «полиграф диагностирует ложь», непрофессионально. Он «видит» динамику отклика психофизиологии, а вот уже полиграфолог, собирая выводы воедино, указывает, какие именно вопросы относятся к категории «скрываемой информации», — объясняет Елена Черкасова.

При этом у полиграфологов, которые занимаются проверкой на измены, в профессиональной среде не лучшая репутация, говорит специалист. По словам Черкасовой, у людей могут возникнуть проблемы из-за недобросовестных «частников».

— В «бытовом» использовании, а именно про него мы говорим, когда выявляем измену, равно как и любые другие «домашние» формы нежелательного поведения, чаще всего ждёт другая опасность. Полиграфолог, вступая в сговор с опрашиваемым, предоставляет заказчику недостоверный материал проверки. В этом мошенничестве сумма «положительной проверки» зависит от жадности специалиста и ставки опрашиваемого, — говорит эксперт.

Даже у проверки на полиграфе могут быть последствия в виде уголовного дела, как в случае с прослушкой или видеонаблюдением. Елена Черкасова говорит, что в Новосибирске в разное время возбуждали дела по факту мошенничества из-за действий недобросовестных полиграфологов.

Как работает психолог

Если полиграфолог и частный детектив работают с ревнивыми партнерами, то психолог — с последствиями ревности. Тотальный контроль может разрушить отношения с таким же успехом, как измена, говорит психотерапевт Валерия Кумпф. Специалист работала с проблемными парами и знает, что часто подозрения имеют под собой веские основания. При этом если дело доходит до слежки, это приводит лишь к ещё большему разладу.

— Когда человек целостный, уверен в себе, то он предлагает поговорить об этом. Соответственно, либо человек признается, либо нет. Но это в случае совсем зрелых отношений. Другое дело, когда мы говорим о людях, у которых низкая самооценка. Когда, например, очень привлекательная женщина, и муж постоянно её ревнует. Ревнует к её успехам, к другим людям. Уверенный в себе мужчина счастлив, когда его женщина кому-то нравится, что на неё обращают внимание. Неуверенный в себе мужчина, как и женщина, начинает, соответственно, стараться опустить такого человека, — объясняет психотерапевт.

Попытка договориться с партнёром некоторым кажется более сложным вариантом, чем слежка или проверка на полиграфе Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Речь в таких случаях идёт в том числе о самых простых способах проверки на верность: проверки переписок или самостоятельной слежки. Валерия Кумпф называет это поведением жертвы. Рано или поздно желание изобличить партнёра может перейти границы.



— Для него уже важно просто показать всем, что он такой шпион-разведчик, который нашёл доказательства. Они не собираются работать над собой и своей самооценкой. Такой человек жертва, но он себе в этом не признаётся, поэтому гораздо выгоднее уличить, ткнуть партнёра носом и сделать его виноватым. Хуже, если жертва остаётся дальше жить с человеком и постоянно напоминать ему об этой измене, а потом позволять себе очень многое в паре, — предупреждает эксперт.

Случаются ситуации, когда поводов для подозрений в неверности нет, но один из партнёров намеренно ищет их. По словам Валерии Кумпф, это опасная тенденция.

— Совершенно другая история, когда повода нет, а человек ищет этот повод. Это своего рода маниакальность в поведении и в характере, это фактически на грани заболевания. Это происходит, если человек не имеет доказательств, но ему так хочется демонстрировать себя жертвой, демонстрировать себя правым в этих отношениях, — заключила психотерапевт.

По словам собеседницы, мании преследования в одинаковой мере подвержены как женщины, так и мужчины.

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