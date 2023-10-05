«Был привит, это не спасло»: оказалось, что пропавший манул Баюн умер — он заболел в зоопарке под Санкт-Петербургом

— Баюн был привит, прививка еще действовала, но это не спасло. Я сделал все, что мог, — рассказал создатель частного зоопарка.

Сейчас, по словам основателя, тело животного передали экспертам. Кроме манула в зоопарке погибли еще несколько кошачьих.

— Для меня это большая потеря, я помню всех своих животных, — объяснил Вячеслав Ананских.