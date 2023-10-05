«Был привит, это не спасло»: оказалось, что пропавший манул Баюн умер — он заболел в зоопарке под Санкт-Петербургом

Манул Баюн, который пропал из частного зоопарка «На Лампушке» в Ленинградской области, умер от инфекции. Выросшего котенка манула Мии перевезли в июле из Новосибирского зоопарка.
Как рассказал редакции НГС Вячеслав Ананских, создатель зоопарка, Баюн погиб 30 августа в ветеринарной клинике. По словам Ананских, животное пытались спасти, но он не справился с панлейкопенией («кошачья чумка»).
— Баюн был привит, прививка еще действовала, но это не спасло. Я сделал все, что мог, — рассказал создатель частного зоопарка.
Сейчас, по словам основателя, тело животного передали экспертам. Кроме манула в зоопарке погибли еще несколько кошачьих.
— Для меня это большая потеря, я помню всех своих животных, — объяснил Вячеслав Ананских.
В официальной группе «Зоопарк на Лампушке | Экскурсии | Прогулки» в социальной сети «ВКонтакте», 3 октября сообщили, что в конце лета в зоопарк попала инфекция, которая опасна для животных. Последний раз зоопарк выкладывал видео с манулом 27 августа.
По данным сервиса «Контур.Фокус», бизнесмен Вячеслав Ананских числится как участник или руководитель десятков компаний. Среди активов бизнесмена компания-оператор наружной рекламы «Корпорация Руан», на конец 2022 года чистая прибыль организации составила 35 миллионов.
По словам Вячеслава Ананских, он сообщил о случившемся Андрею Шило директору Новосибирского зоопарка, откуда привезли манула. При этом Шило заявил сегодня журналисту НГС, что не знает, что случилось с манулом и посоветовал узнать всю информацию в частном зоопарке.
— Представляете, 11 тысяч животных, если я буду за всеми следить, то надо аналитический отдел садить, — ответил директор зоопарка.
При этом ранее мэр Анатолий Локоть заявил, что новосибирский зоопарк внимательно следит за судьбой животных, которых передают в другие зоопарки.
Ранее Россельхознадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с Баюном, но никакой конкретики по его местонахождении не дали.
В июле прошлого года стало известно, что Новосибирском зоопарке умер лев Сэм, который прожил 13 лет.