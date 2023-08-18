Манулы устроили драку в песке — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Котята манула в Новосибирском зоопарке устроили драку в песке. Милые кадры попали на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.



На кадрах можно увидеть, как два мануленка пристально смотрят друг на друга, а потом один из них бьет второго лапой. Потом животные повалились на песок бороться. К ним ненадолго присоединился еще один котенок.