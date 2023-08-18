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Манулы устроили драку в песке — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Котята сурово смотрели друг на друга, а потом перешли к активным действиям

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Сложно определить, кто победил в драке

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Котята манула в Новосибирском зоопарке устроили драку в песке. Милые кадры попали на видео постоянного посетителя Сергея Ильтякова.

На кадрах можно увидеть, как два мануленка пристально смотрят друг на друга, а потом один из них бьет второго лапой. Потом животные повалились на песок бороться. К ним ненадолго присоединился еще один котенок.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Манулы в Новосибирском зоопарке часто устраивают игры или охотятся на кого-то. Например, на прошлой неделе на видео попало то, как котенок пытался поймать муху. Посмотрите, как охотится маленький хищник.

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