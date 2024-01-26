Скоро весна: как манулы готовятся к брачному сезону — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке у манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля. Постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео, как манулы проводят время в ожидании его начала.
На видео попало сразу несколько животных. Все они выглядят упитанными и здоровыми. Довольными манулов сложно называть из-за особого выражения морд.
Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы! В 2023 году у любимцев публики произошло много интересных и захватывающих событий.
Прошлый год был полон для манулов приятных моментов. Дикие коты купались в песочке, охотились на мух, птичек и даже посетителей! Отдыхали в гамаках и делили территорию.