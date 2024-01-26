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Скоро весна: как манулы готовятся к брачному сезону — милое видео из Новосибирского зоопарка

Он начнется в феврале

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Возможно этим летом мы сможем любоваться на новых манулят

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В Новосибирском зоопарке у манулов скоро начнется брачный сезон — обычно парочками диких котов начинают рассаживать с начала февраля. Постоянная гостья Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео, как манулы проводят время в ожидании его начала.

На видео попало сразу несколько животных. Все они выглядят упитанными и здоровыми. Довольными манулов сложно называть из-за особого выражения морд.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы! В 2023 году у любимцев публики произошло много интересных и захватывающих событий.

Прошлый год был полон для манулов приятных моментов. Дикие коты купались в песочке, охотились на мух, птичек и даже посетителей! Отдыхали в гамаках и делили территорию.

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