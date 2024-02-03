Весна близко: как манулы проводят февраль — 15 фото очаровательных котов из Новосибирского зоопарка

Ближе к середине февраля у манулов в Новосибирском зоопарке начинается брачный сезон — дикие коты чаще выходят из домиков и становятся более активными.
Теперь у посетителей больше шансов полюбоваться на грациозных и всегда недовольных манулов.
Фотокорреспонденту НГС Александру Ощепкову удалось посмотреть и запечатлеть, чем занимаются коты в начале февраля. Спойлер — много облизываются и зевают!
На прошлой неделе манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться.
Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы!