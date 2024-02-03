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Весна близко: как манулы проводят февраль — 15 фото очаровательных котов из Новосибирского зоопарка

Животные стали реже прятаться в домиках

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Любуйся, но только издалека

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Ближе к середине февраля у манулов в Новосибирском зоопарке начинается брачный сезон — дикие коты чаще выходят из домиков и становятся более активными.

Теперь у посетителей больше шансов полюбоваться на грациозных и всегда недовольных манулов.

Фотокорреспонденту НГС Александру Ощепкову удалось посмотреть и запечатлеть, чем занимаются коты в начале февраля. Спойлер — много облизываются и зевают!

Манулов в зоопарке хорошо кормят

Манулов в зоопарке хорошо кормят

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В конце января — начале февраля дикие коты стали чаще выходить из своих домиков...

В конце января — начале февраля дикие коты стали чаще выходить из своих домиков...

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...а иногда быстро в них возвращаться

...а иногда быстро в них возвращаться

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В Новосибирске манулы привыкли к большому количеству внимания

В Новосибирске манулы привыкли к большому количеству внимания

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И конечно, позируют в самых разных вариациях

И конечно, позируют в самых разных вариациях

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Часто манулы сидят на крыше домика

Часто манулы сидят на крыше домика

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А когда гости надоедают, дикие коты становятся очень грозными

А когда гости надоедают, дикие коты становятся очень грозными

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Манулы отлично лазят по деревьям. Но не любят глубокий снег

Манулы отлично лазят по деревьям. Но не любят глубокий снег

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Дикие коты в природе питаются грызунами и птичками

Дикие коты в природе питаются грызунами и птичками

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Манул снят крупным планом для поклонников

Манул снят крупным планом для поклонников

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В ожидании ухода надоедливого фотографа

В ожидании ухода надоедливого фотографа

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Что хотел сказать манул? Останется загадкой!

Что хотел сказать манул? Останется загадкой!

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Даже Караганда, один из самых возрастных манулов зоопарка, стал почаще выходить из домика

Даже Караганда, один из самых возрастных манулов зоопарка, стал почаще выходить из домика

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Совсем скоро начнется брачный сезон

Совсем скоро начнется брачный сезон

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Состояние на весь февраль

Состояние на весь февраль

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На прошлой неделе манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться.

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. Чтобы на них посмотреть, люди прилетают даже из Москвы!

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