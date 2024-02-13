Морозы не страшны: в Новосибирском зоопарке манул поставил лапки на хвост и любовался снежинками

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с манулом, который ставит лапки на хвост. Ролик опубликовали 12 февраля в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».
Несмотря на сибирские морозы, манул решил прогуляться по территории вольера. Затем, видимо, заморозив лапки, он аккуратно ставит их на свой пушистый хвост, а потом смотрит на снежинки.
В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» рассказывали, что мех манула — самый пушистый среди всех представителей семейства кошачьих. Его плотность достигает 9000 волосков на один квадратный сантиметр. Эти кошки обитают в горах на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Манулы могут переносить мороз до -50 градусов.
Ранее новосибирцам показали манулов, которых увезли в Барнаул. Дикие коты стали звездами и всеобщими любимцами.