Кто такой манул Ночь? Раскрыта тайна самого загадочного обитателя зоопарка — у него два имени

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило раскрыл тайну манула Ночь. Его на протяжении нескольких лет называли самым возрастным манулом учреждения, в том числе и в ответах на запросы НГС, но кто же он — было непонятно.
— Манул Ночь прибыл из Зеленогорска. Ему 12 лет. Прибыл в 2013 году, — объяснил директор зоопарка.
Директор зоопарка сказал, что готов показать Ночь корреспондентам НГС и даже пустит нас в 9:00, за час до открытия. Но идеальные условия — это мороз в -35 градусов. Тогда, по словам директора, манулы особо активны.
— С девяти до девяти пусть дежурят и ищут манула Ночь. Сейчас он Зеленогорск называется, дабы не перепутать, — не смог сдержать улыбку Андрей Шило.
Зеленогорска мы снимали неоднократно. Он — настоящая звезда Новосибирского зоопарка и прославился на весь мир, поставив лапки на хвост.