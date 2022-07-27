«Увидела страшную цифру —
107 кг»: как 27-летнему бухгалтеру удалось сбросить половину веса
Юлия Рябкова рассказала историю своего похудения
Юлии Рябковой из Екатеринбурга 27 лет. Она специалист в сферах бухгалтерии и страхования. Три года назад Юлия весила больше 100 килограммов. При росте 172 сантиметра девушка поставила себе амбициозную цель — 60 килограммов. Она круто изменила себя, сбросив почти половину веса. Юлия рассказала E1.RU свою историю похудания и объяснила, что помогало ей не срываться. Публикуем советы красотки от первого лица:
— Я начала худеть в марте 2020 года. Когда все ушли на карантин и стали толстеть, я решила, наконец, сбросить вес. Подруга сняла меня на видео, я себе не нравилась и задумалась, есть ли у меня вообще сила воли. Я встала на весы, увидела страшную цифру — 107 килограммов. Тогда я и поняла, что нужно начинать худеть. Кажется, это была сотая попытка сесть на диету, подруги смеялись, когда я говорила, что с понедельника начну худеть. В этот раз я решила начать дефицит калорий молча.
Первое, что исключила — мучное и сладкое. Хотя я дикая сладкоежка, третий год обхожусь без булочек. Вместо макарон я стала есть бобовые, например, фунчозу. И, конечно, считала калории, сжигала больше, чем потребляла. Сначала было трудно, но дома меня все поддерживали.
Было много моментов, когда я хотела сорваться. Чтобы не останавливаться, я смотрела свои старые фото и видео в TikTok, где люди специально некрасиво едят.
Спустя два месяца ушла вода, и я сбросила 20 килограммов. Из-за семейной трагедии я остановилась в похудании и на 86 килограммах продержалась с лета до ноября
В диете были запрещены чай и кофе, а я вечером всё равно пила кофе с молоком или чай с сахаром. Все эти поблажки мне были необходимы, чтобы не сорваться и не потерять мотивацию.
С начала 2021 года я решила добавить спортзал, занималась с тренером четыре раза в неделю по три часа. В мае мой вес составлял уже 70 килограммов, конечно, я была довольна собой. Я тренировалась до сентября, а после бросила зал и просто стала контролировать питание.
В апреле 2022 года я весила 65 килограммов. Снег сходил, и решила еще похудеть к лету. Подруга посоветовала диету «Маги», на ней за месяц я сбросила еще пять и достигла заветной цели — я вешу 60 килограммов. Честно говоря, это тяжелая диета даже для меня — человека со стажем в похудении. Нужно питаться по определенному высокобелковому и низкоуглеводному меню, в основном там очень много яиц, мясо, курица, творог, овощи. Всё без масла нужно готовить и овощи еще отваривать. Но на «Маги» хорошо уходит объем.
Сейчас старые знакомые меня не узнают, некоторые даже не здороваются, удивляются, потому что я с детства была полной. Благодаря похудению у меня появилось хобби — бег. При любых трудностях мне помогает отвлечься бег в ближайшем парке. Хотя три года назад, если бы мне сказали, что я полюблю спорт, я бы в ответ покрутила у виска.
Еще один мой мотиватор — 10-летний сын. Года четыре назад он спрашивал: «Мама, когда ты уже похудеешь?» А теперь подходит со словами: «Наконец тебя можно обнять».
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