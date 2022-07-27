«Увидела страшную цифру — 107 кг»: как 27-летнему бухгалтеру удалось сбросить половину веса

— Я начала худеть в марте 2020 года. Когда все ушли на карантин и стали толстеть, я решила, наконец, сбросить вес. Подруга сняла меня на видео, я себе не нравилась и задумалась, есть ли у меня вообще сила воли. Я встала на весы, увидела страшную цифру — 107 килограммов. Тогда я и поняла, что нужно начинать худеть. Кажется, это была сотая попытка сесть на диету, подруги смеялись, когда я говорила, что с понедельника начну худеть. В этот раз я решила начать дефицит калорий молча.