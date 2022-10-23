«Я постоянно чем-то болела»: бывшие толстушки назвали 5 причин лишнего веса, о которых не расскажут диетологи

Почему вы не можете похудеть?

«Дрыщи нас не поймут», — так мне несколько лет назад сказала знакомая, у которой было 60 килограммов лишнего веса. У меня тогда было плюс 30 килограммов, и я чувствовала себя глубоко несчастной из-за этого. К тому моменту я уже несколько лет безуспешно пыталась похудеть и в конце концов смирилась со своим бессилием, — пишет Лариса в своей книге «100 способов изменить жизнь».

Автор считает, что людям, которые мечтают похудеть, стоит посмотреть на свою проблему шире и выйти за рамки диет и физической активности. Женщина подчеркивает: эта информация не для тех, у кого 5–10 лишних килограммов. Для них работают советы из серии «Следи за питанием и ходи в спортзал». Да, это должно быть у всех, но, по мнению спикера, это только вершина айсберга.