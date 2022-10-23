«Я постоянно чем-то болела»: бывшие толстушки назвали 5 причин лишнего веса, о которых не расскажут диетологи

Лариса Парфентьева долго мечтала похудеть, а в итоге не только потеряла 30 килограммов, но и полностью изменила свою жизнь. Женщина решила написать книгу, надеясь, что ее опыт поможет другим. Наши коллеги из Woman.ru прочитали отрывок из этой книги и узнали, какие психологические проблемы мешают людям сбросить лишний вес. А редакция «Городских порталов» собрала вдохновляющие истории и советы успешно похудевших.
Лариса Парфентьева — спикер, писатель. Автор книги «100 способов изменить жизнь». Окончила факультет журналистики МГУ. Несколько лет работала в московских СМИ: на радио, ТВ и журналах.
Почему вы не можете похудеть?
«Дрыщи нас не поймут», — так мне несколько лет назад сказала знакомая, у которой было 60 килограммов лишнего веса. У меня тогда было плюс 30 килограммов, и я чувствовала себя глубоко несчастной из-за этого. К тому моменту я уже несколько лет безуспешно пыталась похудеть и в конце концов смирилась со своим бессилием, — пишет Лариса в своей книге «100 способов изменить жизнь».
Автор считает, что людям, которые мечтают похудеть, стоит посмотреть на свою проблему шире и выйти за рамки диет и физической активности. Женщина подчеркивает: эта информация не для тех, у кого 5–10 лишних килограммов. Для них работают советы из серии «Следи за питанием и ходи в спортзал». Да, это должно быть у всех, но, по мнению спикера, это только вершина айсберга.
Парфентьева пишет, что психологической причиной лишнего веса может быть обида. Обида «сжигает» нас изнутри, мы тратим много энергии и начинаем «заедать» ее. Автор приводит пример девушки, у которой корень проблемы оказался в обиде на отца. Как только она полностью простила папу, ее вес пришел в норму.
— Часто лишний вес — это подсознательное желание спрятаться, убежать и закрыться от мира. Этот страх возникает от неудовлетворенности жизнью в целом или от того, что человеку не хватает эмоций. У меня есть знакомая, которая работала на овощном складе с 09:00 до 18:00. Потом приходила домой — и все ее развлечения ограничивались гастрономическими излишествами, — пишет Лариса.
В итоге женщина смогла побороть свою зависимость через поиск новых способов получения эмоций: она начала играть в боулинг, ходить в кино, посещать мастер-классы, пробовать что-то новое — в общем, насыщаться не только через еду.
По мнению Ларисы, даже беспорядок в квартире (как и любой бардак в жизни) может стать причиной лишнего веса.
— Бардак в доме мозгом считывается как ощущение того, что вы не контролируете ситуацию. Это приводит к стрессу, а стресс часто ведет к перееданию, — считает автор.
Также одним из ключевых факторов в борьбе с любой зависимостью Лариса называет внутренний «стоп-кран».
— Люди с внутренним «стоп-краном» знают, когда нужно остановиться в еде, выпивке, сексе, отношениях. А люди без него погружаются во всё, что им нравится, без остатка. Мне стало намного легче, когда я признала: у меня нет внутреннего «стопа». Я — «человек-зависимость» в полном смысле этого слова. И долгое время такой моей зависимостью была еда. Я чувствовала это, но никто не пытался меня остановить, — заключает спикер.
Похудела на 55 килограммов
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Рыбаковой: девушка весила больше 100 килограммов в возрасте 14 лет. Она смогла не только измениться до неузнаваемости, но и сделала из этого дело своей жизни.
Фитнес-тренер считает, что многим мешает похудеть отсутствие верного запроса.
— Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, куда сильнее, — рассказывала она.
Чтобы достичь нужного результата, женщина избавилась от «мусора» в питании: продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. По словам Татьяны, теперь в ее рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, она даже иногда позволяет себе сладкое и суши.
«Жить не было сил! Ходить вообще не могла!»
Недавно редакция NGS.RU записала историю молодой мамы, которой удалось похудеть на 70 килограммов за 10 месяцев. Анастасия прошла непростой путь от отчаяния и ненависти к себе до принятия и любви.
— За беременность я набрала 40 килограммов и стала 120. После рождения сына пошла в спортзал и вернулась на работу, скинув 17 килограммов. Беда пришла, откуда не ждали: сынишка не отзывался на имя, не выполнял простые действия, странно реагировал на шум, — вспоминает Анастасия.
Сконцентрировавшись на сыне, женщина потеряла работу. В трехлетнем возрасте Руслану присвоили инвалидность из-за аутизма.
— Принять это было неимоверно тяжело: я начала ненавидеть себя, была в абсолютном отчаянии. Попросту забила на свой внешний вид, за 4 месяца поправилась на 40 килограммов. Причем я не стала больше есть: какое-то аутоиммунное расстройство что-то поломало в моем организме, я постоянно чем-то болела. Ну стремительный набор веса сказался на здоровье: всё шло по наклонной. В этот момент я узнала о новой беременности, — рассказывает Анастасия.
В тот момент вес женщины достиг 162 килограммов, за беременность Анастасия поправилась до 165. К счастью, малыш родился здоровым. Однако состояние мамы оставляло желать лучшего.
— Было очень тяжело при моем графике мамы особенного ребенка со вторым грудным малышом и работой. Я была в таком состоянии, если бы меня вообще никто не трогал, я уже была уставшая. А с таким режимом просто молилась, чтобы день кончился быстрее. И новый наступил и прошел. Жить не было сил, всё болело: пятки, колени, спина, шея, голова — ходить я вообще не могла, только до машины, ни о каких прогулках и речи быть не могло, я задыхалась. Если вдруг ломался лифт, мне просто хотелось сесть на ступеньку и ждать, пока его починят, — говорит Анастасия.
Диеты не помогали, становилось только хуже. Женщина поняла, что так продолжаться больше не может, и решилась на бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка), которая стоила 200 тысяч рублей. После восстановления Анастасия вернулась в спортзал и приступила к регулярным прогулкам: сначала по 10, а потом 15 тысяч шагов в день. В итоге вес начал снижаться каждый месяц, меньше чем за год он уменьшился на 70 килограммов.
Пять главных советов для желающих похудеть от Анастасии:
- питаться лучше раз в 3–3,5 часа;
- добавить физические нагрузки. Если вес очень большой, начните хотя бы с ходьбы;
- если голодаете, следует придерживаться правил интервального голодания для того, чтобы поджелудочная железа отдыхала и не вырабатывала лишнего инсулина;
- научиться переживать, а не заедать эмоции;
- уменьшить количество потребляемых углеводов, особенно быстрых, это самое главное.
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- появились скулы и ушел отек: наша читательница на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне — фото до и после;
- «Я ела всё, что видела»: многодетная мама похудела на 61 килограмм, увидев себя на случайном фото, — посмотрите, какой она стала.