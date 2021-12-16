«Жить не было сил! Ходить вообще не могла!»: как сибирячке удалось похудеть на 70 кг за 10 месяцев

— Было очень тяжело при моем графике мамы особенного ребенка со вторым грудным малышом и работой. Я была в таком состоянии, если бы меня вообще никто не трогал, я уже была уставшая. А с таким режимом просто молилась, чтобы день кончился быстрее. И новый наступил и прошел. Жить не было сил, всё болело: пятки, колени, спина, шея, голова — ходить я вообще не могла, только до машины, ни о каких прогулках и речи быть не могло, я задыхалась. Если вдруг ломался лифт, мне просто хотелось сесть на ступеньку и ждать, пока его починят, — говорит Анастасия.



«Смогла я — сможете и вы!»

Диеты не помогали, становилось только хуже. Женщина поняла, что так продолжаться больше не может, и решилась на бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка), которая стоила 200 тысяч рублей.



— Три месяца периода восстановления я питалась мягкой или жидкой пищей. А потом поняла, что могу есть как обычно, просто в меньших количествах. Но если я каждый прием пищи буду чуть-чуть добавлять, то через год я вернусь к исходному размеру своего желудка, и тут я поняла, что нужно уже работать самой. Изучала тему питания всё время, когда пыталась похудеть, поэтому сбалансировать питание мне было очень просто. Я четко понимала, что раз у меня есть проблемы с инсулинорезистентностью, то нужно исключить углеводы. Я начала отслеживать свое состояние на тот или иной продукт, контролировать приемы пищи, их периодичность, — говорит Мурадова.