«Жить не было сил! Ходить вообще не могла!»: как сибирячке удалось похудеть на 70 кг за 10 месяцев

После рождения второго ребенка вес сибирячки Анастасии Мурадовой достиг 165 килограммов. Ей за 10 месяцев удалось сбросить 70 из них. Сейчас она пытается закрепить и улучшить свой результат, а также ведет блог для тех, кто мечтает похудеть. Корреспондент НГС узнал историю борьбы Анастасии за свое тело и раскрыл ее главные секреты похудения.
«Жить не было сил! Ходить вообще не могла!»
Анастасия приехала в Новосибирск из Иркутска поступать в институт в 2013 году, устроилась продажником в крупную компанию, специализирующуюся на натяжных потолках. Экзамены провалила, зато на новой работе встретила возлюбленного. Свадьбу пара сыграла в 2014 году.
— Несмотря на хороший доход, работа была нервной, пришлось уволиться до отработки предусмотренных законом 30 недель. За беременность набрала
Сконцентрировавшись на сыне, женщина потеряла работу. В трехлетнем возрасте Руслану присвоили инвалидность из-за аутизма.
— Принять это было неимоверно тяжело: я начала ненавидеть себя, была в абсолютном отчаянии. Попросту забила на свой внешний вид, за 4 месяца поправилась на
В тот момент вес женщины достиг
— Было очень тяжело при моем графике мамы особенного ребенка со вторым грудным малышом и работой. Я была в таком состоянии, если бы меня вообще никто не трогал, я уже была уставшая. А с таким режимом просто молилась, чтобы день кончился быстрее. И новый наступил и прошел. Жить не было сил, всё болело: пятки, колени, спина, шея, голова — ходить я вообще не могла, только до машины, ни о каких прогулках и речи быть не могло, я задыхалась. Если вдруг ломался лифт, мне просто хотелось сесть на ступеньку и ждать, пока его починят, — говорит Анастасия.
«Смогла я — сможете и вы!»
Диеты не помогали, становилось только хуже. Женщина поняла, что так продолжаться больше не может, и решилась на бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка), которая стоила 200 тысяч рублей.
— Три месяца периода восстановления я питалась мягкой или жидкой пищей. А потом поняла, что могу есть как обычно, просто в меньших количествах. Но если я каждый прием пищи буду чуть-чуть добавлять, то через год я вернусь к исходному размеру своего желудка, и тут я поняла, что нужно уже работать самой. Изучала тему питания всё время, когда пыталась похудеть, поэтому сбалансировать питание мне было очень просто. Я четко понимала, что раз у меня есть проблемы с инсулинорезистентностью, то нужно исключить углеводы. Я начала отслеживать свое состояние на тот или иной продукт, контролировать приемы пищи, их периодичность, — говорит Мурадова.
Анастасия вернулась в спортзал и приступила к регулярным прогулкам: сначала по 10, а потом 15 тысяч шагов в день. В итоге вес начал снижаться каждый месяц, меньше чем за год он уменьшился на
— Многие люди поддерживают. Я запустила собственный марафон по похудению. Чтобы не ошибиться, взяла в команду психолога и диетолога. Я хочу мотивировать, поддерживать людей с избыточным весом, мне хочется, чтобы люди перестали думать, что лишний вес всегда следствие какого-то неправильного образа жизни или, может быть, распущенности человеческой? На самом деле очень сложно набрать такую огромную массу, просто распустив пищевое поведение, вследствие болезни или аутоиммунного расстройства. Не нужно уходить в тень, ненавидеть себя! Я желаю всем найти силы в себе и желание привести себя в форму. У меня получилось, и у вас обязательно получится!
Старшему сыну Анастасии сейчас 6 лет, младшему — 1,5 года. Женщина помогает супругу в бизнесе, с верой и надеждой смотрит в будущее, но ничего не загадывает.
Пять главных советов для желающих похудеть от Анастасии:
- Увеличить интервалы между приемами пищи, питаться лучше раз в 3–3,5 часа.
- Добавить физические нагрузки. Если вес очень большой, начните хотя бы с ходьбы.
- Если голодаете, следует придерживаться правил интервального голодания для того, чтобы поджелудочная железа отдыхала и не вырабатывала лишнего инсулина.
- Научиться переживать, а не заедать эмоции.
- Уменьшить количество потребляемых углеводов, особенно быстрых, — это самое главное.
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