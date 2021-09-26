«Всякую дичь снимают, и я туда же»: ТикТок-менеджер — о похудении на 69 кило, славе и миллионных заработках

Евгения Лавриненко — блогер, живет в Турции, куда она переехала из Ростовской области, ее заработок за полгода превысил миллион рублей, а на улицах, даже за границей, узнают прохожие. И всё это без танцев под музыку и ТикТок-хаусов в Москве. Как можно заработать в популярной соцсети и прославиться, разбиралась корреспондент 161.RU Надежда Маницкая.
Экспертный контент VS кривляния и танцы
По образованию Евгения — инженер-программист. Отец хотел, чтобы она получила эту специальность, но девушка не проработала ни дня по профессии. На последнем курсе института она стала вести бизнес отца — автосервис. А после рождения дочери в 2019-м Евгения получила второе высшее образование, защитив диплом по психологии пищевого поведения.
С этого и началась блогерская карьера Евгении — она стала вести марафоны по похудению. Тогда, в 2019 году, «ТикТок» не был особо популярен. Поэтому свой первый марафон она провела в «Инстаграме».
— Людям было всё равно на мою корочку психолога. Их интересовал мой личный опыт и мотивация: я с веса в 120 килограммов скинула до 69 килограммов. Но мне не очень нравилась история с марафонами. Очень многие, кто на них приходил, пытались переложить ответственность. Их рассуждения были такие: я купил марафон — я должен похудеть. А то, что нужно работать, уже людей не интересовало, — рассказала блогер.
Друзья в Аксае не поддержали блогерские начинания Евгении и упрекали ее в жизни ради лайков. В тот момент у девушки сильно поменялось окружение. Притягивались люди с похожими интересами. В этот же момент Евгении предложили пойти в сетевой бизнес, где она стала хорошо зарабатывать онлайн, а благодаря блогу быстро росла команда.
— Тогда у меня появилось осознание, что я хочу всегда зарабатывать онлайн и переехать в другую страну жить. Сделать это хотелось до того, как дочь пойдет в школу, чтобы она смогла там адаптироваться, — вспоминает Евгения. — В блоге на тот момент я ушла от темы похудения, просто рассказывала про свою жизнь и заработок на удаленке.
Но с сетевым бизнесом не сложилось — после открытия офиса команда развалилась. Решив найти новых людей в команду для ведения продаж в сетевом, Евгения зарегистрировалась в «ТикТоке».
— Я смотрю, там всякую дичь снимают. Ну, и я туда же. Набрала 5000 подписчиков за несколько недель. Думаю: офигеть, я в «Инстаграме» ради стольких подписчиков тружусь столько лет, а тут… Но мне же нужно было команду для бизнеса набирать, а приходили в аккаунт в основном дети. Не могла понять, что делать, — поделилась блогер.
В 2019 году аудитория «ТикТока» была подростковой — 40% посетителей соцсети были младше 18 лет по версии информационно-аналитического портала «O digital». В этом году соцсеть можно смело прекратить называть детской: по данным портала, посетителей до 18 лет стало всего 13%, зато платежеспособного населения (от 25 до 44 лет) в «ТикТоке» уже 43%.
— Я связалась с одним из экспертов по продвижению в «ТикТок», которых на тот момент было совсем мало на площадке. Оплатила у него консультацию. И тоже стала снимать экспертный контент о заработке онлайн. И через месяц у меня уже было 17 тысяч подписчиков в «ТикТоке». Взрослых. Мне в день писали с вопросами по 60–70 человек. Я тогда вообще была в шоке. И в какой-то момент я поняла, что я не про сетевой бизнес рассказываю, а про «ТикТок». Поначалу эти мысли отметала, потому что сетевой сильно промывает тебе мозги, кажется, что это лучший бизнес на свете, — смеется Евгения.
В начале 2020 года блогера пригласили официальные разработчики «ТикТока» в программу развития талантов. Там люди получают обучение напрямую от модераторов.
— Но весной случилась пандемия. Я не могла ничего делать: заперлась дома с дочкой, страшно было наблюдать счетчик смертей. Я удалила «Инстаграм» и «ТикТок» с телефона. Ушла в самокопание. Отстранилась от всей социальной жизни, — вспоминает она.
Какой «ТикТок» сейчас?
Так продлилось несколько месяцев, пока не закончилась первая ковидная волна. Тогда Евгения вернула соцсети в свой телефон, и ей предложила сотрудничество «Мега» в Ростове.
— Я занималась не только съемкой и монтажом, как должен ТикТок-менеджер. Я еще подбирала моделей для съемок, писала сценарии — в общем, опыт был крутой, — рассказала Евгения.
В обязанности ТикТок-менеджера, по словам Евгении, входит вся работа с аккаунтом: его создание, продумывание стратегии, съемка, монтаж. Бывает, что менеджер может только писать сценарии и давать идеи или заниматься только механической частью. Аккаунт в «ТикТок» — это не только про личность. Для бизнеса тут сейчас полно стратегий ведения профиля.
— Главное не делать ту же ошибку, что и я в начале. Нужно определиться со своей аудиторией. Я снимала тренды, которые интересны подросткам. Но мне хотелось быть интересной для взрослых людей со схожими целями и интересами.
Мы привыкли, что в соцсетях блогеры зарабатывают с помощью рекламы, но в «ТикТок» сейчас существует монетизация самих видео, как в «Ютьюбе». По словам Евгении, у тиктокера, который имеет 1000 подписчиков и может проводить прямые эфиры, есть возможность получать донаты на стримах (то есть когда зрители во время трансляции делают добровольные пожертвования за просмотр. — Прим. ред.). Второй путь возможен только для участников Фонда вдохновляющих креаторов. Как говорят сами представители площадки, Фонд — это первая официальная программа монетизации, доступная для пользователей в России. Она направлена на то, чтобы поддержать авторов именно познавательного (вдохновляющего) контента. Размер фонда составит 100 миллионов рублей.
— В фонд берут блогеров только с полезным контентом, потому что «ТикТок» хочет постепенно уйти лишь от юмористического контента. Им за просмотры платят деньги. Нужно за три месяца иметь не менее 900 тысяч просмотров на 30 роликах, — делится Евгения.
По ее мнению, сейчас на рынке труда блогеров не так уж и много сильных конкурентов. Девушка объясняет это законом Парето — 80% людей не достигают нужного результата и боятся что-то делать сами.
Принципом (или законом) Парето называют правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето. Суть его сводится к тому, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата.
— Из оставшихся 20% тоже не все прикладывают достаточно усилий. Для нашей страны это немного. Возьмите свое окружение и посмотрите, сколько из них сейчас в блогинге. Хороших юристов тоже много, но поистине хороших мало. К блогингу тоже стоит относиться как к профессии, которая требует ежедневного труда.
Набирающему популярность тиктокеру сейчас необязательно уезжать в Москву и стремиться попасть в теряющие значимость «хаусы» — тиктокерские объединения. Евгения считает, что большие контракты можно получить из любой точки мира. Но в столице есть возможность получения контрактов с селебрити. В Ростове же, по ее словам, тиктокерское сообщество не развито.
— Несмотря на то что у «Вконтакте» есть клипы, а у «Инстаграма» появились «Reels», «ТикТок» будет продолжать быть популярным. Копия не заменит оригинал. Поэтому каждая соцсеть найдет свою аудиторию и будет развиваться самостоятельно, — прогнозирует блогер.
Лучший рассвет в жизни
Евгения продолжила вести аккаунт «Меги» уже на удаленке в Турции — из-за сильной аллергии дочери на цветение амброзии пришлось на месяц улететь в более подходящую по климату страну.
— У меня случился такой прилив сил здесь. Нравилось абсолютно всё. Еда — класс, сладости — класс, отношение к детям просто сразило. И в моей голове крутились мысли, что нужно сюда переезжать. Но на тот момент мой доход составлял 50 тысяч рублей в месяц. Понимала, что переезжать нужно весной до туристического сезона и обострения аллергии. Для переезда нужно было откладывать 60 тысяч рублей в месяц… А где же я их возьму? — говорит Евгения.
Но мотивация пришла извне — в России у нее и дочери снова случилось сильнейшее обострение аллергии, из-за чего она окончательно решила переехать.
— Я в одну из ночей разревелась и поняла, что мне нужно сделать всё, чтобы отсюда уехать. В тот момент моя подруга запустила курс по созданию курсов. Я его оплатила, — вспоминает Евгения. — В моей голове созрела мысль — создам курс по «ТикТоку». Много приходило заказчиков, мне нужно было обучать в команду людей.
Тогда уже существовали курсы по «ТикТоку,» которые ради интереса Евгения купила.
— Я поняла, что они несут чушь. В самом чате с официальными разработчиками не рассказывали той информации, которую «впихивали» они. Например, там в чате развития талантов знают, что теневых банов не существует. Не зашиты в алгоритмы никакие эти баны. А на каждом этом курсе якобы эксперты рассказывали о них, — говорит блогер.
На первый поток обучения к Евгении пришло 30 человек, уже на второй — 40.
— Закрутилось, завертелось. И за полгода я заработала 1,8 миллиона рублей. И за эти деньги мы всей семьей полечили зубы, а потом в апреле (еле успели до закрытия границ!) улетели в Турцию. Я до сих пор помню это ощущение, когда мы взлетали на самолете на рассвете. Это лучший пока в моей жизни рассвет. До сих пор мурашки по коже, — говорит Евгения, показывая на руки.
Несмотря на локдаун, героиня говорит, что сейчас ей максимально комфортно жить в Турции. Интервью она дает по видеосвязи, сидя на балконе. О своей жизни в Турции стала рассказывать в «ТикТок». С 40 тысяч подписчиков количество выросло до 153 тысяч.
— Сейчас меня даже на улице узнают. На базаре как-то ко мне подошел мужчина из Германии. Он из моего «ТикТока» узнал, что в Анталии нет пожаров, а только в пригороде, — смеется Евгения. — И когда ко мне подбегают с возгласами: «О, мы видели вас в "ТикТоке"!», мне кажется, что за моей спиной Бузова стоит. Для меня это было непривычно. Я всю жизнь жила в маленьких городах. В школе меня буллили (унижали и травили. — Прим. ред.) из-за моего лишнего веса. А сейчас меня везде узнают.
В дальнейшем она хочет масштабировать «ТикТок» и развиваться в этом направлении. Девушка обращает внимание, что на улице за весь наш разговор проехала всего пара машин. В Россию Евгения возвращаться не собирается — не только из-за климатических условий и суеты.
— У меня мама там осталась. Но я лучше ей оплачу билет, чем вернусь туда жить. Мне не нравится ни отношение к людям, ни само общество. У меня, конечно, много знакомых крутых из России, но в целом много агрессии, нытья. Здесь в Турции всё на релаксе, всегда помогут. И сам как-то расслабляешься.