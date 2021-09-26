«Всякую дичь снимают, и я туда же»: ТикТок-менеджер — о похудении на 69 кило, славе и миллионных заработках

С этого и началась блогерская карьера Евгении — она стала вести марафоны по похудению. Тогда, в 2019 году, «ТикТок» не был особо популярен. Поэтому свой первый марафон она провела в «Инстаграме».



— Людям было всё равно на мою корочку психолога. Их интересовал мой личный опыт и мотивация: я с веса в 120 килограммов скинула до 69 килограммов. Но мне не очень нравилась история с марафонами. Очень многие, кто на них приходил, пытались переложить ответственность. Их рассуждения были такие: я купил марафон — я должен похудеть. А то, что нужно работать, уже людей не интересовало, — рассказала блогер.



Друзья в Аксае не поддержали блогерские начинания Евгении и упрекали ее в жизни ради лайков. В тот момент у девушки сильно поменялось окружение. Притягивались люди с похожими интересами. В этот же момент Евгении предложили пойти в сетевой бизнес, где она стала хорошо зарабатывать онлайн, а благодаря блогу быстро росла команда.



— Тогда у меня появилось осознание, что я хочу всегда зарабатывать онлайн и переехать в другую страну жить. Сделать это хотелось до того, как дочь пойдет в школу, чтобы она смогла там адаптироваться, — вспоминает Евгения. — В блоге на тот момент я ушла от темы похудения, просто рассказывала про свою жизнь и заработок на удаленке.

