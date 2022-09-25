«Я ела всё, что видела»: многодетная мама похудела на 61 кг, увидев себя на случайном фото — посмотрите, какой она стала

Два года назад история Челси Диксон из Австралии потрясла интернет. Многодетная мама набрала большой вес и больше двух лет почти не смотрелась в зеркало. Но случайное фото, на котором женщина увидела себя без прикрас, дало толчок к началу чудесных изменений. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю преображения и узнали, как многодетная мама выглядит сейчас.
34-летняя Челси Диксон из Австралии страдала лишним весом, но долгое время не находила в себе сил изменить ситуацию. Возможно, заботы мамы 4 детей не оставляют время даже подумать о том, как ты выглядишь. Постепенно она стала избегать общих фотографий и перестала заглядывать в зеркало. К тому моменту Челси весила уже больше 130 кг.
— Каждый раз, когда я видела свое отражение, я начинала расстраиваться. Поэтому последнюю пару лет просто не смотрелась в зеркало, — откровенно писала женщина о том периоде своей жизни.
Челси никогда не была худышкой. В 20 лет вес женщины подбирался к 100 кг, а после рождения 4 детей многодетная мама прибавила еще 30. Она вспоминает, что ела всё, что было в холодильнике, просто чтобы выжить и хоть как-то поднять себе настроение. Тогда Челси не могла догнать собственных детей, постоянно чувствовала себя плохо и ей ни на что не хватало сил.
— Я ела всё, что видела. Неважно, что это — коробка пиццы или жареная картошка, — вспоминает она. Но один случайный кадр изменил жизнь австралийки навсегда.
— Я была разбита. Прошло несколько недель, я понятия не имела, что собираюсь сделать, чтобы стать лучшим примером для подражания, лучшей матерью для моих детей и лучшим партнером, — отметила молодая мама.
Челси стала искать информацию в интернете, но пришла к выводу, что личный диетолог и тренер ей не по карману. Она решила справиться с лишним весом доступным ей бюджетным способом. Женщина начала пробовать готовить полезные, но вкусные блюда и постепенно добавляла в свой рацион всё больше растительной пищи.
Теперь режим питания многодетной мамы примерно такой — утром она пьет кофе-мокко и ест банановые кексы с овсом и корицей. В обед — курица с пармезаном и овощной салат. Ужин состоит из лазаньи с овощами и чесночным хлебом. В качестве перекуса Челси использует брауни с высоким содержанием клетчатки и низкокалорийное мороженое.
Для физической активности Диксон выбрала простые и доступные упражнения.
— Для меня упражнения — это бег, ходьба и табата, бокс. Могла ли я сделать это, когда только задумала худеть? Нет! Я построила свою форму. Я начала с прогулки по 15–30 минут три дня в неделю... Я полностью изменила жизнь, и это лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Ходьба действительно помогла мне, и это ничего не стоит, — рассказывала прессе два года назад похудевшая и счастливая Челси.
Сейчас вес интернет-звезды не превышает 69 килограммов. Она отмечает, что счастлива, что может делать покупки в любом магазине и не стесняться.
— Я стала лучшей версией самой себя, я могу быть лучшей мамой для своих детей и лучшей женой для своего мужа. Вместо лишнего веса я обрела любовь к себе, уверенность в себе, — заключает она.
11 детей и 150 килограммов
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Клочковой — она тоже многодетная мама. После рождения 11 детей женщина поправилась настолько сильно, что теперь с трудом передвигается самостоятельно. Она никогда не считала свою полноту проблемой и, как многие женщины, не увлекалась диетами.
Ожирение не прошло для многодетной мамы бесследно, и два месяца назад она пережила инсульт. Вес женщины достиг 150 кг, но сейчас стал немного меньше из-за приема лекарств. Также свою роль в наборе массы сыграл сидячий образ жизни: сейчас Татьяна встает только с помощью своих младших детей. Ее сын Алексей и дочь Татьяна полностью обслуживают мать, убирают в доме, готовят еду и купают маму по вечерам.
Супруг женщины говорит, что набирать вес она начала в 2007 году, но это не было критично. Стало резко хуже в 2013 году после кесарева сечения. Окружение Татьяны тоже волновалось за нее и пыталось повлиять на женщину. Например, подруга героини часто говорила ей, что организм может не выдержать постоянных беременностей. Но Татьяна не воспринимала слова женщины всерьез.
По мнению врачей, если Татьяна не сядет на диету, то вскоре совсем не сможет ходить. Ей нужно похудеть как минимум на 50 кг. Специалисты говорят, что операцию делать сейчас нельзя, ведь организм еще не восстановился после инсульта. Врачи посоветовали начать с диеты, а также с работы над собой — есть несколько физических упражнений, которые можно выполнить даже при таком весе. Мы будем следить за результатами Татьяны, надеемся, ей удастся поправить здоровье.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врач советует сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
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