«Я ела всё, что видела»: многодетная мама похудела на 61 кг, увидев себя на случайном фото — посмотрите, какой она стала

Челси никогда не была худышкой. В 20 лет вес женщины подбирался к 100 кг, а после рождения 4 детей многодетная мама прибавила еще 30. Она вспоминает, что ела всё, что было в холодильнике, просто чтобы выжить и хоть как-то поднять себе настроение. Тогда Челси не могла догнать собственных детей, постоянно чувствовала себя плохо и ей ни на что не хватало сил.



— Я ела всё, что видела. Неважно, что это — коробка пиццы или жареная картошка, — вспоминает она. Но один случайный кадр изменил жизнь австралийки навсегда.