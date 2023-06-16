Весила 154 килограмма: учительница честно рассказала о борьбе с лишним весом (фото до и после)

Учительница музыки из Самары Екатерина Бредихина смогла похудеть с веса больше чем в полтора центнера до 83 килограммов. Как она выглядела раньше и как выглядит сейчас — смотрите в коротком видеосюжете наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше.