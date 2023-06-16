Весила 154 килограмма: учительница честно рассказала о борьбе с лишним весом (фото до и после)

Учительница музыки из Самары Екатерина Бредихина смогла похудеть с веса больше чем в полтора центнера до 83 килограммов. Как она выглядела раньше и как выглядит сейчас — смотрите в коротком видеосюжете наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше.
— Поменялись пищевые привычки. Никаких майонезов, тяжелых салатов, перекусов на ночь. Ем сейчас много овощей, делаю перерывы по 3–4 часа между приемами пищи. Перекусываю не углеводами, а белками. В прошлом году пробовала интервальное голодание, скинула быстро 6 килограммов. Но поняла, что такой вариант диеты мне не очень подходит, — рассказывает Екатерина.
Наши коллеги делились историей девушки в августе 2020 года. За это время, как призналась сама Екатерина, вес в 83 килограмма ей удержать не удалось, но и к прежним цифрам в 154 килограмма на весах она возвращаться не собирается:
— Сейчас вешу около ста килограммов. В планах снова вернуться к весу в 80 кг, но не с такой интенсивностью. Раньше была цель скидывать по 6–8 кг в месяц, сейчас хочу килограмма по три. А когда снова похудею до 80 килограммов, то посмотрю на состояние тела и кожи. Есть идея задержаться в этом весе на год, а потом уже идти дальше.