«Чтобы ножки было видно»: проверяем, можно ли купить на барахолке модное новогоднее платье — и что еще предлагают продавцы

Лет 20–30 назад история с поиском того самого платья на барахолке считалась абсолютной нормой. Альтернативы не было, и люди вставали пораньше, ехали на Гусинобродский вещевой рынок и долго бродили гуськом по тесным рядам. Новый год на носу, хочется все самое красивое, блестящее, и чтобы соседка позавидовала.

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Вам крупно везло, если продавец разрешал войти внутрь контейнера и спрятаться за шторку, чаще же примерка случалась на картонке практически в спартанских условиях. Хвалебные восторженные отзывы про «кофточку будто на вас сшили», бонус — экспертные мнения членов жюри из соседних контейнеров.