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«Чтобы ножки было видно»: проверяем, можно ли купить на барахолке модное новогоднее платье — и что еще предлагают продавцы

Цыганский шик, роковая красотка или скромница — примеряем экономные образы

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Сразу два модных акцента на одном фото — угадаете, о чнм речь?

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С каждым днем декабря ожидание Нового года усиливается. Что надеть — вот вопрос, которым в течение месяца будут задаваться женщины. Изучив вдоль и поперек ассортимент массмаркета, маркетплейсов и местных шоурумов, модные обозреватели НГС решили узнать, как обстоят дела на барахолке — ведь были времена, когда все стильные образы собирали там. Возможно ли это сегодня и сколько будет стоить такой наряд — в материале НГС.

Лет 20–30 назад история с поиском того самого платья на барахолке считалась абсолютной нормой. Альтернативы не было, и люди вставали пораньше, ехали на Гусинобродский вещевой рынок и долго бродили гуськом по тесным рядам. Новый год на носу, хочется все самое красивое, блестящее, и чтобы соседка позавидовала.

— Девочки, проходим, новые модельки получили, — завлекают продавщицы и обещают скинуть несколько рублей.

Вам крупно везло, если продавец разрешал войти внутрь контейнера и спрятаться за шторку, чаще же примерка случалась на картонке практически в спартанских условиях. Хвалебные восторженные отзывы про «кофточку будто на вас сшили», бонус — экспертные мнения членов жюри из соседних контейнеров.

Самые нарядные манекены в ТЦ «Дружба» — к Новому году готовы

Самые нарядные манекены в ТЦ «Дружба» — к Новому году готовы

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Так называемая «Муниципалка» имела народный рейтинг в 5 звезд, в то время как остальные барахолки считались классом ниже, дешевле и с менее качественной одеждой.

На улице легкий морозец, мимо проходит женщина с тележкой, предлагает купить сосиску в тесте и наливает горячий чай в пластиковый стаканчик. Гирлянды, елочные игрушки, статуэтки с символом года и прочая новогодняя мишура в ассортименте... Делаем ностальгический вдох-выдох.

Есть предположение, что вещи из начала 2000-х все еще не распроданы

Есть предположение, что вещи из начала 2000-х все еще не распроданы

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Сегодня закупаться на барахолке, которая растеряла былой шарм, переехав в павильоны, считается, мягко говоря, непрезентабельным. В мире, который захватили красивый визуал, эстетика и сервис, вещевые рынки причисляются к низкосортным точкам.

Если вы привыкли к обслуживанию с бокалом игристого, мягким белым креслам в зоне ожидания и сахарно-ласковым консультантам, то после посещения вещевого рынка вы получите стрессовое расстройство вкупе с психологической травмой. Любителям острых ощущений, наоборот, квест по барахолке придется по вкусу. Святое дело начать торги, даже появляется азарт: кто кого?

Новогоднее настроение, которое мы заслужили

Новогоднее настроение, которое мы заслужили

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Отправляясь за покупками, настоятельно рекомендуем не завышать ожиданий и понимать: чтобы найти классную вещь, придется потратить много времени. Стилисты и инфлюенсеры и вовсе советуют относиться к поиску вещей на барахолке как к игре, особенно если у вас есть базовое понимание модных формул и законов стиля.

Мы решили начать поход с ТЦ «Дружба» — скажем честно, не понравилось. Вещи кажутся одинаковыми, желания примерить что-либо не возникло. Средняя цена — от 1500 до 5000 рублей.

Игра «найди 5 отличий»

Игра «найди 5 отличий»

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Стало немного грустно от того, что взгляду не за что зацепиться

Стало немного грустно от того, что взгляду не за что зацепиться

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Может быть, одежду для праздника еще не завезли, что странно: в магазинах массмаркета перья и стразы мы заметили еще в октябре. Здесь же, кроме сиротливо висящей мишуры, нам встретилось два–три блестящих платья, которые с натяжкой можно отнести к новогодним.

С надеждой на успех мы заглянули на 3 этаж. Выцветшая вывеска гласила: «платья». Платья были — свадебные. А еще свадебный декор в виде колец, лебедей, голубей и прочих украшений. Интереса ради прошлись: подружкам невесты ведь тоже нужно где-то одеваться. Предложение руки и сердца нужно ждать минимум от турецкого султана — дорого, богато, от обилия страз и стекла заболели глаза.

Перья в моде? Ни слова больше! Впрочем, желающим добавить объем в область груди может понравиться

Перья в моде? Ни слова больше! Впрочем, желающим добавить объем в область груди может понравиться

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Еще перья. Осмелимся заявить, что произошло слияние двух стихий — скошенный крой должен быть со стразами, а перья — на ровном прямом подоле, стилистически так будет грамотнее

Еще перья. Осмелимся заявить, что произошло слияние двух стихий — скошенный крой должен быть со стразами, а перья — на ровном прямом подоле, стилистически так будет грамотнее

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Разочаровались, ушли. К тому же продавцы в «Дружбе» оказались совсем не дружелюбные: хамили и ругались на камеру. Отправились в ТЦ через дорогу — «Невский».

Одежда и обувь продаются на 2 этаже, куда мы и направились. Контраст заметен сразу: улыбчивые продавцы наперебой начали предлагать нам примерить то, это, а еще вот это, с энтузиазмом рассказывая про свой ассортимент. Некоторые даже запомнили нас с прошлого посещения — в начале года мы искали просто модные образы (и нашли). Женщины подсказали, где продается все «самое гламурное».

Образ королевы черных лебедей. По отдельности эти вещи можно интересно стилизовать, надевать вместе не стоит: слишком много акцентов сразу

Образ королевы черных лебедей. По отдельности эти вещи можно интересно стилизовать, надевать вместе не стоит: слишком много акцентов сразу

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Скорее всего, в расположении рядов торгового центра есть система и логика, но мы ее не поняли. Рекомендованные точки нашли не сразу, зато успели посмотреть, что продают и можно ли в этом пойти на корпоратив или надеть на домашний новогодний праздник.

Вещи с намеком на нарядность продаются скорее точечно. Ассоциация с праздником — это блестки, поэтому среди минималистичных моделей мы замечали что-то блестящее по цене от 800 (к примеру, за топ) до 3500 рублей (это уже полноценный костюм). Проблема «нарядности» вещей на барахолке — это «все лучшее сразу». Но акцент должен быть один: или стразы, или бахрома, или перья.

Базовая футболка с пайетками и джинсы металлик — хорошее сочетание, одобряем

Базовая футболка с пайетками и джинсы металлик — хорошее сочетание, одобряем

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Блестит — значит, новогоднее. Платье со скошенным подолом и стразами — тренд прошлого года, который плавно перекочевал в этот. Платье с бахромой тоже можно стильно обыграть как на корпоративной, так и на домашней вечеринке

Блестит — значит, новогоднее. Платье со скошенным подолом и стразами — тренд прошлого года, который плавно перекочевал в этот. Платье с бахромой тоже можно стильно обыграть как на корпоративной, так и на домашней вечеринке

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Насмотренность и понимание трендов у некоторых продавцов на барахолке есть. Может быть, это история про спрос от покупателей: интересуются — надо заказать. Чаще всего мы встречали вещи с пайетками в молочном, бежевом и черном цветах. Брюки, юбки макси, топы — все это действительно входит в топ популярной одежды, которую рекомендуют стилисты.

Прямо по курсу одежда для образов в стиле «фем фаталь». На заметку роковым красоткам: не дорого — в пределах 3000 рублей, можно договориться о скидке

Прямо по курсу одежда для образов в стиле «фем фаталь». На заметку роковым красоткам: не дорого — в пределах 3000 рублей, можно договориться о скидке

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Отлично обыгрывается тренд на стразы, прозрачность, перья и чокеры в виде цветка — они смотрятся изящно и современно. Все перечисленное мы нашли у женщины, которая не стала называть имя.

На заметку: перья — это слишком легко, новая модная глава — банты. Это может быть брошь или пояс платья — обратите внимание на модель в центре справа на фото выше.

Похожие ботильноны мы видела в Maag, аналог Zara

Похожие ботильноны мы видела в Maag, аналог Zara

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Дополните офисный костюм необычным поясом за 1500 рублей, и образ поменяет настроение

Дополните офисный костюм необычным поясом за 1500 рублей, и образ поменяет настроение

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— Я сама люблю все яркое, красивое, чтобы ножки было видно. Если есть что показать, надо показывать, — говорит продавец и демонстрирует нам ультра короткий костюм с кроп-жакетом, украшенный длинными цепочками страз.

Костюм легко впишется в офисный новогодний корпоратив

Костюм легко впишется в офисный новогодний корпоратив

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В другой точке неплохо обыгран тренд на прозрачность: есть лонгсливы и водолазки в разных расцветках.

Всевозможные драпировки, цветы и объемные нашивки — отсылка к моделям на показе Prada. Знают ли об этом местные продавцы? Не будем гадать, просто похвалим за насмотренность.

Блузы с объемным декором сейчас на пике моды в любом цвете

Блузы с объемным декором сейчас на пике моды в любом цвете

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Что из трендов мы здесь видим? Прозрачный лонгслив — раз, объемный цветок на блузе — два, серый жакет — три, но к нему вопросы: не держит форму

Что из трендов мы здесь видим? Прозрачный лонгслив — раз, объемный цветок на блузе — два, серый жакет — три, но к нему вопросы: не держит форму

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Самая дорогая позиция в нашем обзоре — красный жакет. Теоретически, о нем легко можно сказать, что это дизайнерская вещь, и вам поверят. Главное — правильно обыграть, не перегрузив образ.

Идея для смелых: надеть такой жакет (5900 рублей) с боди как платье

Идея для смелых: надеть такой жакет (5900 рублей) с боди как платье

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С обратной стороны жакета прозрачная вставка, капюшон добавляет изюминку. Чем не представитель шоурума модного дизайнера?

С обратной стороны жакета прозрачная вставка, капюшон добавляет изюминку. Чем не представитель шоурума модного дизайнера?

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От барахолки мы ожидали буйства красок и цыганского шика, но, как оказалось, базовые знания основных трендов у представителей вещевого рынка имеются. Но стоит ли оно того? Это уже другой вопрос.

Как показала практика, чтобы сэкономить на новогоднем образе и выглядеть при этом достойно, обратиться за помощью к ассортименту барахолки — можно, было бы время и желание. Да, некоторые модели были популярны прошлой зимой, но, во-первых, мы с вами не оканчивали академию стилистов. Во-вторых, какая разница? Надеваем то, что по душе и телу, и не важно, с какой стороны пришиты перья.

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Примеряем «Тапки Шмотки»: журналист НГС отправилась в магазин дешевой одежды и составила простые, но стильные образы.

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