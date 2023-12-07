«Чтобы ножки было видно»: проверяем, можно ли купить на барахолке модное новогоднее платье — и что еще предлагают продавцы

С каждым днем декабря ожидание Нового года усиливается. Что надеть — вот вопрос, которым в течение месяца будут задаваться женщины. Изучив вдоль и поперек ассортимент массмаркета, маркетплейсов и местных шоурумов, модные обозреватели НГС решили узнать, как обстоят дела на барахолке — ведь были времена, когда все стильные образы собирали там. Возможно ли это сегодня и сколько будет стоить такой наряд — в материале НГС.
Лет 20–30 назад история с поиском того самого платья на барахолке считалась абсолютной нормой. Альтернативы не было, и люди вставали пораньше, ехали на Гусинобродский вещевой рынок и долго бродили гуськом по тесным рядам. Новый год на носу, хочется все самое красивое, блестящее, и чтобы соседка позавидовала.
— Девочки, проходим, новые модельки получили, — завлекают продавщицы и обещают скинуть несколько рублей.
Вам крупно везло, если продавец разрешал войти внутрь контейнера и спрятаться за шторку, чаще же примерка случалась на картонке практически в спартанских условиях. Хвалебные восторженные отзывы про «кофточку будто на вас сшили», бонус — экспертные мнения членов жюри из соседних контейнеров.
Так называемая «Муниципалка» имела народный рейтинг в 5 звезд, в то время как остальные барахолки считались классом ниже, дешевле и с менее качественной одеждой.
На улице легкий морозец, мимо проходит женщина с тележкой, предлагает купить сосиску в тесте и наливает горячий чай в пластиковый стаканчик. Гирлянды, елочные игрушки, статуэтки с символом года и прочая новогодняя мишура в ассортименте... Делаем ностальгический вдох-выдох.
Сегодня закупаться на барахолке, которая растеряла былой шарм, переехав в павильоны, считается, мягко говоря, непрезентабельным. В мире, который захватили красивый визуал, эстетика и сервис, вещевые рынки причисляются к низкосортным точкам.
Если вы привыкли к обслуживанию с бокалом игристого, мягким белым креслам в зоне ожидания и сахарно-ласковым консультантам, то после посещения вещевого рынка вы получите стрессовое расстройство вкупе с психологической травмой. Любителям острых ощущений, наоборот, квест по барахолке придется по вкусу. Святое дело начать торги, даже появляется азарт: кто кого?
Отправляясь за покупками, настоятельно рекомендуем не завышать ожиданий и понимать: чтобы найти классную вещь, придется потратить много времени. Стилисты и инфлюенсеры и вовсе советуют относиться к поиску вещей на барахолке как к игре, особенно если у вас есть базовое понимание модных формул и законов стиля.
Мы решили начать поход с ТЦ «Дружба» — скажем честно, не понравилось. Вещи кажутся одинаковыми, желания примерить что-либо не возникло. Средняя цена — от 1500 до 5000 рублей.
Может быть, одежду для праздника еще не завезли, что странно: в магазинах массмаркета перья и стразы мы заметили еще в октябре. Здесь же, кроме сиротливо висящей мишуры, нам встретилось два–три блестящих платья, которые с натяжкой можно отнести к новогодним.
С надеждой на успех мы заглянули на 3 этаж. Выцветшая вывеска гласила: «платья». Платья были — свадебные. А еще свадебный декор в виде колец, лебедей, голубей и прочих украшений. Интереса ради прошлись: подружкам невесты ведь тоже нужно где-то одеваться. Предложение руки и сердца нужно ждать минимум от турецкого султана — дорого, богато, от обилия страз и стекла заболели глаза.
Разочаровались, ушли. К тому же продавцы в «Дружбе» оказались совсем не дружелюбные: хамили и ругались на камеру. Отправились в ТЦ через дорогу — «Невский».
Одежда и обувь продаются на 2 этаже, куда мы и направились. Контраст заметен сразу: улыбчивые продавцы наперебой начали предлагать нам примерить то, это, а еще вот это, с энтузиазмом рассказывая про свой ассортимент. Некоторые даже запомнили нас с прошлого посещения — в начале года мы искали просто модные образы (и нашли). Женщины подсказали, где продается все «самое гламурное».
Скорее всего, в расположении рядов торгового центра есть система и логика, но мы ее не поняли. Рекомендованные точки нашли не сразу, зато успели посмотреть, что продают и можно ли в этом пойти на корпоратив или надеть на домашний новогодний праздник.
Вещи с намеком на нарядность продаются скорее точечно. Ассоциация с праздником — это блестки, поэтому среди минималистичных моделей мы замечали что-то блестящее по цене от 800 (к примеру, за топ) до 3500 рублей (это уже полноценный костюм). Проблема «нарядности» вещей на барахолке — это «все лучшее сразу». Но акцент должен быть один: или стразы, или бахрома, или перья.
Насмотренность и понимание трендов у некоторых продавцов на барахолке есть. Может быть, это история про спрос от покупателей: интересуются — надо заказать. Чаще всего мы встречали вещи с пайетками в молочном, бежевом и черном цветах. Брюки, юбки макси, топы — все это действительно входит в топ популярной одежды, которую рекомендуют стилисты.
Отлично обыгрывается тренд на стразы, прозрачность, перья и чокеры в виде цветка — они смотрятся изящно и современно. Все перечисленное мы нашли у женщины, которая не стала называть имя.
На заметку: перья — это слишком легко, новая модная глава — банты. Это может быть брошь или пояс платья — обратите внимание на модель в центре справа на фото выше.
— Я сама люблю все яркое, красивое, чтобы ножки было видно. Если есть что показать, надо показывать, — говорит продавец и демонстрирует нам ультра короткий костюм с кроп-жакетом, украшенный длинными цепочками страз.
В другой точке неплохо обыгран тренд на прозрачность: есть лонгсливы и водолазки в разных расцветках.
Всевозможные драпировки, цветы и объемные нашивки — отсылка к моделям на показе Prada. Знают ли об этом местные продавцы? Не будем гадать, просто похвалим за насмотренность.
Самая дорогая позиция в нашем обзоре — красный жакет. Теоретически, о нем легко можно сказать, что это дизайнерская вещь, и вам поверят. Главное — правильно обыграть, не перегрузив образ.
От барахолки мы ожидали буйства красок и цыганского шика, но, как оказалось, базовые знания основных трендов у представителей вещевого рынка имеются. Но стоит ли оно того? Это уже другой вопрос.
Как показала практика, чтобы сэкономить на новогоднем образе и выглядеть при этом достойно, обратиться за помощью к ассортименту барахолки — можно, было бы время и желание. Да, некоторые модели были популярны прошлой зимой, но, во-первых, мы с вами не оканчивали академию стилистов. Во-вторых, какая разница? Надеваем то, что по душе и телу, и не важно, с какой стороны пришиты перья.
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