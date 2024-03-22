«Красивая дорогая жена»: 9 стильных сибирячек на улицах — сколько они тратят на гардероб и где берут идеальные вещи

Рассматриваем весенние образы сибирячек Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В это невозможно поверить, но кажется, в Новосибирске наступила весна. К концу марта погода таки опомнилась: выглянуло солнце, потекли ручьи, а девушки сменили пуховики и шубы на стильные пальто и куртки. Вдохновленные желанием наряжаться, новосибирские модницы высыпали на улицы города с улыбкой на лице. Корреспонденты НГС тоже прогулялись по центру и спросили у сибирячек, где они покупают вещи на весну и сколько тратят на обновление гардероба. Девушки также рассказали, почему им важно красиво одеваться каждый день.

Анастасия, 28 лет, работает в бьюти сфере

Девушке нравится классический стиль Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— На верхнюю одежду я трачу от 30 тысяч рублей — это на весну, а если на зиму, то дороже. Это пальто я купила в магазине NN2Sisters. Красиво одеваться я люблю, но не каждый день получается продумать образ. Ношу все: и пальто, и бомберы, и куртки, больше люблю составлять классические женственные образы.



Виктория, 25 лет, работает



Виктории не нравятся приталенные пуховики и куртки Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Это пальто я купила в питерском Toptop за 5 тысяч рублей, у нас в Новосибирске нет оффлайн-магазина, поэтому при необходимости я заказываю там вещи. Из местных мне нравятся Esme и Keytchi. Верхний гардероб обновляю раз в несколько сезонов, трачу до 30 тысяч рублей. На весну хочу оверсайз бомбер.



Анна, 45 лет, главный редактор журнала

Анна обновляет гардероб раз в несколько лет и предпочитает покупать брендовые вещи вневременного фасона Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мне нравятся магазины на Вокзальной магистрали, 19, вся Fashion Gallerey: Marina Rinaldi, Emporio Armani, Etro, Max Mara, нравится Lukse, демократичный бренд Daisyknit на Советской, очень люблю NN2Sisters — шикарный бутик, помещение — просто произведение искусства.

Чем старше человек, тем меньше он тратит на одежду. Остро модных вещей мы уже не покупаем — как правило, это все вневременное и носится долго, просто в свое время нужно потратиться и купить хорошие верхнюю одежду, сумки, обувь. К примеру, это пальто я купила в Max Mara 5 лет назад.

Анне не нравятся пуховики и куртки в стиле оверсайз, а также модели длиной по колено Источник: Алина Скитович / NGS.RU











На весну я еще ничего не покупала, кроме этих очков. К тому же она еще толком не началась. Но пуховик я сняла, надоел. Обычно я покупаю сразу много вещей к лету, потому что может поменяться фигура. Например, в прошлом году я обновила летний гардероб, потратила около 300 тысяч рублей.



Полина и Элвис, 28 лет, не работают

Полина купила пальто из шерсти со скидкой и очень рада этому Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я советую магазин Izzy — раньше они работали только онлайн, но недавно открылись в ТЦ «Континент». Это пальто я нашла там, купила по скидке за 15 тысяч рублей. За полностью натуральное мне не жалко отдать тысяч двадцать.

Я люблю вязать — чепчик, капор и митенки связала сама. Свои работы я выкладываю в соцсети, и бывает, что старшее поколение пишет, что я нелепо выгляжу.

Элвис тоже модничает в красном комбинезоне Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Я считаю, что мы живем в такое время, когда каждый носит то, что хочет, нет уместной и неуместной одежды. Если вы надели вещь и она села на вас хорошо — круто. Носите и не переживайте. Я люблю заморочиться над образом, но не постоянно: бывают самые обычные посредственные дни, когда наряжаться не хочется.



Алина, 22 года, стилист

Алина считает, что в сибирском климате странно смотрятся лаковые куртки и тренчи Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня есть золотое правило: тратить на верхнюю одежду хорошие суммы, 50–60 тысяч рублей, чтобы вещь служила долго, выбираю фасоны на века. Верхний гардероб обновляю раз в 5–7 лет. У меня есть любимое кашемировое пальто — ему уже около 9 лет, ни разу не подвело. Могу посоветовать шоурумы Москвы и Питера, которые производят свою одежду, в Новосибирске мне нравятся Nasten's, Lime, Benetton.



Девушка рассказала, что очень любит эти очки и шубу — носит их уже несколько сезонов Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Сегодня у меня образ в стиле mob wife — красивая дорогая жена, будто я хожу не на работу, а отдыхаю днем по кофейням. Люблю эту шубу, она из норки — считаю, что в нашей среде невозможно выжить зимой без одежды из натуральных материалов. Испокон веков женщины носили натуральные шубы или дубленки из овчины, потому что в другой одежде холодно. Если поднять вопрос о защите животных, то я считаю, что вещи из искусственного меха наносят больший вред окружающей среде: есть такое направление как гринвошинг — отбеливание репутации. Синтетические меха в большом количестве валяются на мусорках.



Маня, 21 год, контент-креатор

На обновление верхнего гардероба девушка тратит около от 10 000 до 30 тысяч рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Топ-3 моих любимых магазина — Minishop, Nasten's и Lime. На весну я уже купила пальто — вчера, вот это, в Love Republic за 15 тысяч рублей. Хочу казаки на каблуке, чтобы чувствовать себя женственнее, но пока не нашла идеальные.

Я очень люблю красиво одеваться, потому что работаю в сфере моды, нравится составлять женственные образы. Сегодня у меня настроение total black — были еще черные очки. Я будто вышла из фильма «Матрица».

Анастасия, 40 лет, работает в сфере красоты и здоровья

Анастасия считает, что мода — одна, а стиль у каждого свой

Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Покупаю вещи везде, от Lukse до Wildberries, расходы не считаю. Нравится — покупаю. К примеру, эту дубленку я заказала на WB всего за 4 тысячи рублей, и всем она нравится. С покупкой верхней одежды проще — ее можно найти в магазинах, а нижнюю я обычно шью. На весну я ничего не покупаю, потому что полечу в отпуск.



Виктория, 20 лет, учится на дизайнера

Девушке не нравятся приталенные укороченные косухи Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я покупаю одежду на Wildberries, не люблю оффлайн-магазины. На верхний гардероб трачу не много, около 10 тысяч рублей. На весну еще ничего не купила, придет зарплата — возьму облегченную шубу.

Для меня важно то, как я выгляжу, это придает мне уверенность. Нарядиться получается не каждый день, особенно если на работу. Определенного стиля у меня нет, но мне нравятся женственные образы, люблю подчеркивать талию и ноги.



Валерия, 22 года, работает в общепите

Валерия следит за модой и не станет носить вещи устаревшего кроя Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Этот плащ я покупала в Lichi, в нем еще немного прохладно. Мне нравится магазин Lime и питерский шоурум Look online, иногда я заказываю вещи там. На верхнюю одежду трачу 10–15 тысяч рублей.

Я наряжаюсь каждый день, для меня это важно. Образ зависит от настроения: от гопника или хип-хопера до максимально женственного. Сегодня, кстати, особо не думала — надела и пошла.

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