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Модные советыОбзор

Куртка фермера или базовое пальто: ищем в торговом центре модную одежду на весну — обзор с ценами от масс-маркета до мидл

Разброс стоимости в магазинах крупного ТЦ составляет от 3900 до 69 000 рублей

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Изучаем ассортимент торгового центра «Галерея Новосибирск»

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Пришла пора сменить зимнюю верхнюю одежду на облегченный весенний вариант. Не настаиваем, но как минимум рекомендуем подумать об этом. Если у вас остались пальто или куртка с прошлых сезонов, то вы счастливчик (не забудьте отнести вещь в химчистку). Искренне сочувствуем, если любимая одежда пришла в негодность. Найти адекватное соотношение цены, качества и внешнего вида — задача не из легких. Корреспонденты НГС прошлись по популярным магазинам в ТЦ «Галерея Новосибирск» и попытались найти симпатичную вещь на весну.

В эпоху маркетплейсов по-прежнему остается много людей, которые предпочитают старый добрый шопинг офлайн. Кто-то любит шоурумы, а кто-то непременно желает совершить экскурсию по всем этажам торгового центра, не признавая точечно разбросанных по городу магазинов.

Скидка 15% в «Снежной королеве»

Скидка 15% в «Снежной королеве»

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Для стесненных в средствах советуем заглянуть на новую китайскую барахолку — журналисты НГС побывали на открытии гипермаркета низких цен. Вещевой рынок «Пекин», он же — гипермаркет низких цен Low price, открылся в Новосибирске 9 марта.

В нашем обзоре мы ориентировались на средний ценовой сегмент и посмотрели, что продают в популярных магазинах. К примеру Maag предлагает недорогой вариант базовых курток на синтепоне — стоимость от 3999 рублей до 5999 рублей.

Куртка с капюшоном представлена в бежевом цвете, носить ее можно с поясом и без него. Модель хорошо впишется в повседневные образы в стиле кэжуал и в спортивные аутфиты.

Стоимость куртки — <nobr class="_">3999 рублей</nobr>

Стоимость куртки — 3999 рублей

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Куртка-хамелеон с воротником-стойкой с легким градиентом: от фиолетового до болотно-зеленого. Вероятно, на солнце оттенок будет переливаться интереснее. Пояс в комплекте.

Модель со скидкой — <nobr class="_">4999 рублей</nobr>, без скидки куртка стоила <nobr class="_">7999 рублей</nobr>

Модель со скидкой — 4999 рублей, без скидки куртка стоила 7999 рублей

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По соседству расположен магазин Mango. Выбор верхней одежды здесь больше, чем в Maag, а цена на некоторые позиции завышена — представленное качество явно не стоит тех денег, за которые вещь предлагают купить.

Наше внимание привлекла модель — нечто среднее между бомбером и рабочей курткой. К слову: оба варианта популярны и находятся в одобренных списках у стилистов. Вещь, разумеется, искусственная, но на ощупь мягкая, вполне подходящая на теплую солнечную весеннюю погоду.

Куртка наподобие тех, что носят механики или автослесари, пользуется популярностью у модниц

Куртка наподобие тех, что носят механики или автослесари, пользуется популярностью у модниц

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«Куртка австралийского фермера» в первоначальном варианте сшита из грубой плащевой ткани. Mango предлагает мягкий пушистый вариант — сочетать можно как с брюками и джинсами, так и с платьями длины миди и макси. С мини такая вещь гармонично смотреться не будет.

Модель представлена в двух цветах, цена <nobr class="_">9999 рублей</nobr>

Модель представлена в двух цветах, цена 9999 рублей

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Пальто — весенняя база. Оно может быть стеганым, а может быть из мягкой ткани: шерсть, кашемир или твид. Варианты Mango — 30 или 40% шерсти в составе, остальное акрил. Крой актуальный, а вот трогать пальто неприятно, чувствуется синтетика. Впрочем, мы делимся личными ощущениями, предпочтения у всех разные.

Пальто в бежевом, сером и черном цвете, цена — <nobr class="_">22 999 рублей</nobr>

Пальто в бежевом, сером и черном цвете, цена — 22 999 рублей

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Двубортное пальто в сером цвете достойно уважения — современный крой, держит форму. Модель в персиково-розовом оттенке — на любителя: по нашим ощущениям, пальто колючее, несмотря на 17% шерсти альпака, что увеличивает его стоимость.

Модель слева — <nobr class="_">25 999 рублей</nobr>, модель справа — <nobr class="_">32 999 рублей</nobr>

Модель слева — 25 999 рублей, модель справа — 32 999 рублей

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В магазине проходит распродажа — купить базовую куртку можно за 4999 рублей. На сейле представлены тренчи — стоимость от 4999 рублей до 9999 рублей.

Базовые укороченные куртки в Mango можно приобрести со скидкой

Базовые укороченные куртки в Mango можно приобрести со скидкой

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Следующий магазин, который мы решили посетить — 2 mood, который не так давно заработал в ТЦ «Галерея» на первом этаже. Привлек ассортимент, раскладка одежды и цветовые сочетания.

Мы уже говорили о популярности бомберов — их вы можете отыскать практически в любом магазине, в разных исполнениях. 2 mood предлагает вариант в светло-сером оттенке с накладными карманами из шерсти — 65%. На неделях моды дизайнеры предлагали преимущественно бомберы из нейлона, но в нашем климате шерсть гораздо уместнее.

Стоимость бомбера в елочку — <nobr class="_">29 980 рублей</nobr>

Стоимость бомбера в елочку — 29 980 рублей

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В магазине продают вещи в духе 70-х годов. Эпоха в тренде, оттого покупательницы с интересом изучают ассортимент — широкий, от повседневной одежды до аксессуаров и обуви. Мы же обратили внимание на еще один укороченный утепленный бомбер с капюшоном из ткани и присборенными рукавами — немного бунтарский.

Цена <nobr class="_">22 980 рублей</nobr>

Цена 22 980 рублей

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Нашлось и пальто — серое (цвет считается базовым и универсальным), двубортное, длина миди, 100% шерсти.

В таком точно не замерзнете даже самой промозглой и ветреной весной (и осенью)

В таком точно не замерзнете даже самой промозглой и ветреной весной (и осенью)

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Для любителей качества — 12 Storeez. Представленные модели стоят выше среднего, но иногда в магазине бывают скидки, и приобрести желаемую модель получается по приятной цене. На сегодня скидок мы не обнаружили, но это не значит, что их не будет вообще — следим.

Пальто в бежевом цвете — <nobr class="_">69 980 рублей</nobr>

Пальто в бежевом цвете — 69 980 рублей

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Кроме базовых оттенков верхней одежды, мы нашли пальто со звериным принтом, а также утепленный тренч с подкладкой. Длина обоих изделий — миди, в нескольких размерах.

Тренч — <nobr class="_">59 980 рублей</nobr>, пальто лео — <nobr class="_">49 980 рублей</nobr>

Тренч — 59 980 рублей, пальто лео — 49 980 рублей

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Ради любопытства заглянули в три магазина подряд — Ecru, Vilet и Dub (из последнего сбежали в ужасе). В первом названом месте нам приглянулся только винтажный коричневый бомбер — его можно вписать как в повседневный стиль, так и в образ в духе вестерн.

Цена бомбера Ecru — <nobr class="_">4999 рублей</nobr>

Цена бомбера Ecru — 4999 рублей

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Выдвигаем предположение, что пальто в магазине Vilet забыли отпарить, оттого оно смотрится не так, как должно. Единственная модель во всём магазине, которая не без труда может быть добавлена в список одобренного стилистами верхнего гардероба.

Пальто-халат с поясом Vilet — <nobr class="_">5999 рублей</nobr>

Пальто-халат с поясом Vilet — 5999 рублей

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Хорошие варианты на сибирскую весну предлагает магазин Lime. Просторное светлое помещение, где приятно находиться. Кажется, посетители ТЦ уже забыли, что на его месте когда-то работал столь любимый H&M (мы же никогда не забудем то безумие, что творилось на момент закрытия магазина).

К примеру, базовая куртка идеально впишется в повседневный гардероб: носить такую будет удобно на прогулках, составляя комфортные образы, уходящие как в спорт, так и в кэжуал.

Стеганая облегченная куртка с капюшоном — <nobr class="_">11 999 рублей</nobr>

Стеганая облегченная куртка с капюшоном — 11 999 рублей

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Ассортимент верхней одежды Lime не сильно широкий, но качество вещей радует. Есть пальто, есть куртки, плащи и тренчкоты.

От плащей тренчкоты отличаются наличием двубортного воротника, пуговиц на манжетах и ремня на поясе. Фишка сезона — утепленные модели с подкладкой — их мы уже увидели в 12 Storeez.

В весеннем сезоне — 2024 актуальны и укороченные модели по типу жакета, и удлиненные

В весеннем сезоне — 2024 актуальны и укороченные модели по типу жакета, и удлиненные

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Бюджетные базовые варианты можно отыскать в Beefree. Качество в магазине — лотерея, бывает, что купишь вещь, и она служит долго, а бывает, что портится в первый день носки. В магазине преимущественно белые и черные вещи: пальто и тренчи из ткани и экокожи, которые не продали с осени — мы нашли прошлогодние модели.

Пальто и куртка с меховым воротником — <nobr class="_">4599 рублей</nobr>

Пальто и куртка с меховым воротником — 4599 рублей

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Для любителей аниме и k-pop-культуры тоже нашлись оригинальные модели со скидкой.

Куртка — <nobr class="_">2599 рублей</nobr>

Куртка — 2599 рублей

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Бомбер с рисунком можно носить на обе стороны.

Двусторонний бомбер — <nobr class="_">4999 рублей</nobr>

Двусторонний бомбер — 4999 рублей

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Магазин Ostin отвечает за базу и классику. Здесь не встретишь экстравагантных моделей из фастфешен. Лаконичные тренчи, пальто и простые простроченные куртки.

Для тех, кто устал от бежевых тренчей. Цена — <nobr class="_">8999 рублей</nobr>

Для тех, кто устал от бежевых тренчей. Цена — 8999 рублей

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Скидки 15% предлагает покупателям магазин «Снежная королева». Как и в Ostin, ассортимент здесь классический. Стандартный крой, лаконичная одежда, больше рассчитанная на возрастных женщин. Вычурных курток и пальто мы не встретили, но заметили некоторые попытки сотворить что-то дизайнерское — на любителя.

Цены на товар начинаются примерно от <nobr class="_">3000 рублей</nobr>

Цены на товар начинаются примерно от 3000 рублей

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По нашим наблюдениям, еще не все магазины перестроились на весеннюю волну. Рейлы пестрят остатками зимней одежды, а это значит, если вы планируете гардероб наперед, то сейчас у вас отличная возможность выгодно купить пуховик, дубленку или шубу.

Много светлой одежды, часть из которой — бесформенная синтетика, но встречаются и бриллианты. Много прошлогодних позиций. Верхняя одежда в среднем стоит от 3000–4000 рублей и выше. Изучайте ассортименты сайтов, смотрите состав, размеры и мониторьте скидки.

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