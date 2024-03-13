Куртка фермера или базовое пальто: ищем в торговом центре модную одежду на весну — обзор с ценами от масс-маркета до мидл

Для стесненных в средствах советуем заглянуть на новую китайскую барахолку — журналисты НГС побывали на открытии гипермаркета низких цен. Вещевой рынок «Пекин», он же — гипермаркет низких цен Low price, открылся в Новосибирске 9 марта.



В нашем обзоре мы ориентировались на средний ценовой сегмент и посмотрели, что продают в популярных магазинах. К примеру Maag предлагает недорогой вариант базовых курток на синтепоне — стоимость от 3999 рублей до 5999 рублей.

Куртка с капюшоном представлена в бежевом цвете, носить ее можно с поясом и без него. Модель хорошо впишется в повседневные образы в стиле кэжуал и в спортивные аутфиты.