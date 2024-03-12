Не хватает только картонки: новосибирцы толпой ринулись на новую китайскую барахолку — что они скупают и кто за ней стоит

Подушки по 200 и «настоящие» «найки»: что продают в «Пекине»

Очередь на входе в новый ТЦ «Пекин» собирается задолго до 10 часов утра: уже к 09:30 несколько десятков человек встают у самых дверей здания, еще с десяток неторопливо фланируют на расположенной рядом парковке. Последняя пустует: кажется, люди добираются сюда преимущественно общественным транспортом. Коммерсанты, открывшие новосибирцам двери ТЦ, похоже тоже об этом подумали — и решили парковку не чистить.

Когда ровно в 10 двери, наконец, открываются, люди буквально рвутся внутрь. Две симпатичные юные барышни, кажется, еще не достигшие совершеннолетия, громко обсуждают собственные перспективы выиграть IPhone 15-й модели.

