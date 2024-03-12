Не хватает только картонки: новосибирцы толпой ринулись на новую китайскую барахолку — что они скупают и кто за ней стоит

Вещевой рынок «Пекин», он же — гипермаркет низких цен Low price открылся в Новосибирске 9 марта, и неожиданно (во всяком случае, для журналистов) стал достаточно громким событием городского масштаба. В честь открытия коммерсанты обещали продать 200 тысяч товаров по себестоимости и скидки до 80%, но связаны ли эти два факта (иными словами, будут ли дальше товары продаваться в 5 раз дороже себестоимости), так никто и не сказал. Тем не менее жители Новосибирска и даже области поспешили ознакомиться с ассортиментом нового рынка, а то и обновить гардероб к весне. Побывали на проезде Энергетиков, 17 и журналисты. О том, какие впечатления они получили, и почему как будто побывали в прошлом, — в репортаже НГС.
Подушки по 200 и «настоящие» «найки»: что продают в «Пекине»
Очередь на входе в новый ТЦ «Пекин» собирается задолго до 10 часов утра: уже к 09:30 несколько десятков человек встают у самых дверей здания, еще с десяток неторопливо фланируют на расположенной рядом парковке. Последняя пустует: кажется, люди добираются сюда преимущественно общественным транспортом. Коммерсанты, открывшие новосибирцам двери ТЦ, похоже тоже об этом подумали — и решили парковку не чистить.
Когда ровно в 10 двери, наконец, открываются, люди буквально рвутся внутрь. Две симпатичные юные барышни, кажется, еще не достигшие совершеннолетия, громко обсуждают собственные перспективы выиграть IPhone 15-й модели.
— Да своим, наверно, отдадут, но вдруг, — разумно предполагает одна из них. — За деньги-то точно не купим, а так — шансы есть.
Покупатели постарше явно идут за конкретными товарами, обещанными им накануне в паблике во «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Подушки из овечьей шерсти по 200 рублей за штуку с полок сметают в первую очередь. То и дело на стеллажах попадаются объявления о том, что в одни руки больше трех единиц товара одного и того же наименования не отпускают.
— Ты три бери, и я три возьму, — деловито подсказывает своей молодой спутнице крепкая пожилая особа. — Потом к тебе в машину положим и вернемся. Может, еще что возьмем.
— Мам, да зачем нам столько? — удивляется девушка.
— Нам с дедом две, тебе три, а еще одну подарим кому-нибудь, — не слушает возражений экономная покупательница. — Где ты еще такую цену найдешь?
Не согласиться с ней трудно: журналисты подушек по 200 рублей точно никогда не видели.
Дальше начинаются бесконечные ряды одежды и обуви, и в них становится менее людно. Во-первых, торговый зал действительно велик, и сколько бы сотен людей не посетили вещевой рынок, на 10 тысячах квадратных метров они естественным образом распределяются. Во-вторых, прежде чем начать шопиться, большинству людей все-таки следует оценить общий ассортимент — а он своим количеством (и качеством) несколько подавляет.
В глаза последовательно бросаются ядовитых цветов купальники с крупной надписью Nike на лифе (фасон — будто на маленькую девочку, в лучшем случае младшего подросткового возраста, размер — на хрупкую, но уже взрослую женщину), кроссовки с той же эмблемой, футболки якобы Prada.
— А что, так можно было? — весело спрашивает молоденькая модница. — Просто лепишь марку на паль и типа норм?
— А у нас теперь все можно, — смеется в ответ ее спутник.
Кажется, эта парочка пришла скорее посмеяться над ассортиментом, чем что-то купить.
Тренды и бренды
Впрочем, таких оригинальных изделий мне не приходилось видеть уже очень много, много лет. Приглядываюсь к симпатичным на вид курткам со скромной металлической биркой с названием бренда на груди. Кажется, что это устаревшая лет на пять модель, которую вполне можно встретить в дальнем углу зала какого-то европейского аутлета. Но стоит приглядеться, и разница становится очевидна: на табличке значится не VERSACE, а неведомое VEPSAEC.
В последний раз подобное я видела лет 20–25 назад, примеряя на Гусинобродской барахолке одежду к школе. Для полного погружения в эпоху не хватает только пронизывающего ветра. И картонки под ногами.
— Ну, тренды соблюсти они стараются, — задумчиво комментирует моя коллега Алена Золотухина, которая пишет о моде с 2017 года. — Вот все блестит. А это, видимо, на купальник надо надевать. Или на голую вечеринку?
Откровенное, прозрачное кружевное платье действительно стало бы эффектной заменой парео, вот только висит среди товарок из плотных, темных тканей. Из него свисает длинная, не меньше 20 сантиметров нитка, наводящая на неподобающие и не одобряемые Роскомнадзором мысли.
По словам коллеги, китайцы прекрасно ориентируются в трендах: они видят, что заказывают байеры (или, по старинке, перекупщики) — ткани с блеском, люрекс и кружево, популярные аксессуары — и именно это и изготавливают на фабриках.
— Страдает только исполнение, — говорит Алена. — Как таковой моды (с европейской точки зрения на нее) в Азии нет. Если смотреть на азиатские недели моды, у них совсем другое в тренде, и оно заметно отличается.
Разница действительно очевидна: у одной из витрин я надолго замираю, пытаясь понять, что на ней представлено. Вроде бы, висит пижама, но почему-то с чашечками, как у бюстгальтера. Откровенно детский рисунок на ткани дополнен взрослым, сексуальным кружевом. Непривычная мне культурная традиция, объясняю я себе.
— Черт-те что, — ругается хрупкая старушка с двухсотрублевой подушкой под мышкой и парой резиновых сапожек детского размера в руке.
Кто приехал за покупками
Количество людей в «Пекине» нарастает медленно, но неуклонно. Все чаще приходится останавливаться между рядов с одеждой, дожидаясь, пока покупатель придирчиво оценит ту или иную вещь и положит ее себе в корзинку или вернет на вешалку. Многие взяли с собой детей, и кажется, это стало серьезной ошибкой.
— Куда ты свалила? — гневно возмущается молодая мама, кажется, с трудом нашедшая в толпе маленькую дочку. — Глаза набычила и прет!
Хорошенькая светловолосая девочка горько рыдает.
— Издалека приехали? — спрашиваю я огорченную на вид пожилую женщину, которая представляется Галиной.
— Из Ояша, на электричке, — с готовностью отвечает она.
— И как впечатления?
— Обещали куртки за 600 рублей, но что-то не вижу. Наверное, обманули, — огорченно говорит она.
— Вот там, кажется висят?
— Там — по 2 тысячи 900, — еще более печально говорит Галина. — Наверное, зря приехала. Дорого.
Большинство покупателей все же из Новосибирска и приехали скорее из любопытства. Молодая пара Семен и Даша уже спустя полчаса после открытия нового ТЦ заполнили свою корзинку детскими носочками и трусами, а еще взяли две пары резиновых сапожек разного размера — на дочку и сына.
— Это расходники, — объясняет Семен. — Мы, честно говоря, думали и какие-то куртки на весну, на прогулки взять, но что-то пока не нашли.
— Дешевле здесь детям покупать?
— Ну сегодня — точно дешевле, — отвечает молодая мама. — Но что-то мы пока не прочувствовали.
— Мы пока жалеем, что время потратили, — смеется ее муж.
Кто зарабатывает в «Пекине»
Понять, кому принадлежит огромная крытая барахолка, не так уж и просто. В социальных сетях она именуется «Вещевым рынком «Пекин», но на ценниках уже значится совсем другое название: гипермаркет Low Price. Если забить это название в поисковую систему Google, появится совсем другой магазин на улице Толмачевской, впрочем, предлагающий похожий ассортимент товаров.
Впрочем, есть и сайт, на котором нет наименования юридического лица, зато указан телефон контактного лица. Абоненты записывали хозяина номера как Екатерину Животягину, Low Price, Катрин, Екатерину Брови и Екатерину Мамба.
Номер зарегистрирован на 26-летнюю Екатерину Животягину. Индивидуальный предприниматель с таким именем, по данным сервиса RusProfile, был зарегистрирован 22 августа 2022 года и занимается в первую очередь розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах. Судить о ее успешности сложно: публиковать финансовую информацию о своей деятельности индивидуальные предприниматели не обязаны.
Понять, настоящий ли это владелец бизнеса или номинал, не представляется возможным: кто собственник здания №17 на проезде Энергетиков, не известно.
Ранее НГС писал о том, кто посещает не вещевые, но продуктовые дискаунтеры. Это пенсионеры, которые говорят, что зашли в магазины низких цен случайно.