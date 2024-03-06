«Какие скидки? Это цены для среднего класса!» Что покупают новосибирцы в «магазинах для бедных» и сколько на это тратят

Неслучайная случайность: почему пенсионеры тарятся в дискаунтерах

Дискаунтер на Первомайской, кажется, можно забирать в палату мер и весов как эталонный. Магазин расположен в большом ангаре в двух шагах от проезжей улицы и железнодорожной станции. Рядом — не слишком большая, но довольно вместительная парковка, на которой и в середине буднего дня стоят автомобили. У самого входа удачно снимает площадь торговец свежими овощами, фруктами и орехами.

Тут же теснятся пятилитровые бутылки «омывайки» и стоят веники — не банные, а те, которыми подметают полы. На дверях висит огромный, красочный плакат, призывающий прийти на выборы и проголосовать за Россию. Из-за них тянет сложной смесью запахов разнообразной снеди, впрочем, без единой нотки гнилья.