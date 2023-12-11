Lотос vs Lotos: как ритейлеры добиваются иллюзии низких цен — примеры из магазинов Новосибирска

Относительно честный способ снижения цены на привычный вроде бы товар — выпуск продукта с похожим, но не одинаковым названием. Есть, например, такой бренд порошка «Лотос» (или Lotos), оставшийся ещё с советских времен, как пиво «Жигулёвское» или сыр «Костромской». Выпускают его разные компании, он продаётся как массовый продукт сравнительно невысокой цены. В «Пятерочке» сейчас, например, он стоит 280 рублей без одной копейки за пачку 2,4 кг. Но не очень внимательный покупатель может удивиться тому, что придя в «Светофор», он обнаружит там пачку порошка такой же расцветки, на упаковке которой написано Lotoc. Он продаётся там по 249 рублей 44 копейки за 6 килограммов. То есть, опять же, в два с лишним раза дешевле. В данном случае придраться не к чему компания «Профлайн» просто выпускает два разных продукта по разной цене. Но осадочек остаётся.