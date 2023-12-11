Lотос vs Lotos: как ритейлеры добиваются иллюзии низких цен — примеры из магазинов Новосибирска

Покупатели дискаунтеров и вообще сетей, которые заманивают покупателей прежде всего низкими ценами, периодически недоумевают по поводу заметной разницы в цене на привычные бренды там и в обычных супермаркетах. Обозреватель НГС собрал несколько примеров и попытался разобраться, почему такое происходит.
Докторская колбаса компании «Торговая площадь» в магазине «Светофор» стоит 199,9 рубля за палку весом 750 граммов. На этикетке указан ГОСТ и написано, что перед вами «продукт мясной категории А». Этажом выше, в магазине «Пятерочка», колбаса с такой же этикеткой, ГОСТ-ом и описанием стоит уже 259,99. Причём вес упаковки существенно меньше — 470 граммов. В пересчёте на килограммы разница получается разительной — 266 рублей и 553 рубля.
В обоих случаях цены обычные, не акционные. И даже если предположить, что «Пятерочка» поставила наценку с запасом, чтобы цена по акции смотрелась более привлекательно, трудно представить, что закупщики крупнейшего ритейлера страны согласились на условия существенно худшие, чем у «Светофора». Видимо дело в другом.
Разговоры о том, что крупные сети договариваются с производителями о выпуске товаров под известными брендами специально для себя по каким-то более «экономным» рецептурам ведутся давно. Но для того, чтобы поймать обоих участников такого сговора за руку, нужно проводить сложные составные тесты. А заинтересованных в этом структур как бы не существует. Сеть довольна, производитель — не против, да и покупатель, если он не уверен в магазинах типа «Светофор», может просто пойти в «Пятерочку» или «Магнит».
Тем не менее подобные перекосы, действительно имеют место, и стоит хотя бы обратить на них внимание. В основном они встречаются в магазинах, которые позиционируют себя, как дискаунтеры. Хотя обстоятельства, при которых достигается приятная для глаз покупателя цена, могут отличаться.
Относительно честный способ снижения цены на привычный вроде бы товар — выпуск продукта с похожим, но не одинаковым названием. Есть, например, такой бренд порошка «Лотос» (или Lotos), оставшийся ещё с советских времен, как пиво «Жигулёвское» или сыр «Костромской». Выпускают его разные компании, он продаётся как массовый продукт сравнительно невысокой цены. В «Пятерочке» сейчас, например, он стоит 280 рублей без одной копейки за пачку 2,4 кг. Но не очень внимательный покупатель может удивиться тому, что придя в «Светофор», он обнаружит там пачку порошка такой же расцветки, на упаковке которой написано Lotoc. Он продаётся там по 249 рублей 44 копейки за 6 килограммов. То есть, опять же, в два с лишним раза дешевле. В данном случае придраться не к чему компания «Профлайн» просто выпускает два разных продукта по разной цене. Но осадочек остаётся.
Многие уже слышали термин «шринкфляция» — снижение размера упаковки для смягчения неприятных впечатлений от роста цен. Однако, если упаковка товара сокращается везде, то это ещё полбеды. Производители сегодня могут делать разные фасовки одного и того же товара для разных сетей. У компании «Юнилевер» есть популярный бренд зубной пасты «Лесной бальзам». Однако, цена на этот товар может очень сильно отличаться. Например, в сети «Ярче!» паста сейчас доступна по 60 рублей, что существенно ниже обычной цены в 80–100 рублей. Правда, есть два нюанса. Недорогая паста в «Ярче!» продается в тюбиках по 50 (а не 75 как обычно) миллилитров. Да и дизайн тюбика немного отличается — на сайте бренда «Лесной бальзам» сейчас такого нет.
В начавшей не так давно работать в Новосибирске сети «Чижик» упор делается в основном на собственные торговые марки, которые больше нигде не встретишь (значит и сравнить их не с чем). Но и здесь можно найти свои аномалии. Бренд макаронных изделий Barilla давно производится в России. Но обычно в торговых сетях присутствует стандартные упаковки 450 граммов. Для «Чижика» Barilla делает большие коробки по килограмму, которые стоят там 160 рублей. В «Пятерочке» стандартная пачка будет стоить в районе 80–90 рублей, что немного дороже. Но покупатель дискаунтера получает возможность купить продукт иностранной марки дешевле в пересчёте на единицу веса.
Интересная ситуация с чистящими средствами «Ступинского химического завода». Практически в каждой сети можно встретить марку Sanfor этого производителя. Но почти всегда это будут какие-то разные вариации: с другим цветом бутылки, дополнительными характеристиками и т.д. Цена тоже может колебаться в пределах от 85 до 160 рублей за бутылку. Все эти вариации есть на сайте компании, правда, цены на них не указаны. В любом случае, каждая торговая сеть может выбрать для себя тот вариант, который больше подходит для её ценовой политики.
Подобного рода трюки будут встречаться всё чаще, поскольку цены явно опускаться не собираются, да и доходы у людей в своей массе не особо растут. И производители с торговыми сетями будут пытаться как-то решить эту проблему теми средствами, которые у них имеются. Покупателям в этой ситуации остаётся только быть внимательней и не ориентироваться на одну только цену.
О наиболее ярких событиях этого года в мире новосибирского розничного бизнеса можно почитать в материале обозревателя НГС.