Нашествие «Чижика», смена лидера, магазины-закусочные и новая веха «Универсама» — чем запомнится 2023 год в ритейле

2023 год оказался для розницы в Новосибирске совсем нескучным. На рынок вышли новые сети, появились необычные форматы магазинов. Сменился даже лидер, причем занимавшая все последние годы первое место «Мария Ра» может быть оттеснена даже не на второе, а на третье место. Частное, но от этого не менее захватывающее превращение случилось и с самым крупным когда-то супермаркетом города — «Универсамом», который почти полностью сменил амплуа.
«Чижик» и другие
Главным событием года можно смело считать выход на местный рынок сети дискаунтеров «Чижик». Попытки открывать дискаунтеры в Сибири предпринимались еще в конце 90-х (и не прекращались все последующие 25 лет), но «Чижик» — это особый случай.
Во-первых, за ним стоит лидер российского рынка X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), обладающий не только опытом и финансовыми ресурсами, которых не было у предшественников. У X5 в Сибири уже есть мощная логистическая инфраструктура, без которой достижение действительно заметного снижения цен в магазинах невозможно.
Обращает на себя внимание и подход компании к формированию ассортимента. С самого начала руководство «Чижика» декларирует ставку на собственные бренды. Покупатель сети встречает там набор названий, которых не увидит нигде больше. А значит не сможет и напрямую сравнить эти товары по ценам с такими же в других сетях. Не говоря уже о том, что СТМ (собственная торговая марка. — Прим. ред.) позволяет крупной сети договариваться с производителем о минимальной закупочной цене.
Владелец бренда «Фермер-Центр.РФ» Илья Сухарев считает, что дискаунтеры «Чижика» (и другие подобные проекты крупных ритейлеров) в обозримом будущем имеют все шансы существенно потеснить привычный формат универсамов самообслуживания типа «Пятерочки», «Магнита» и «Марии Ра». По его мнению, значительной части покупателей вполне может хватить сокращенного, но закрывающего все базовые потребности ассортимента дискаунтера. А за чем-то большим он пойдет в магазины «специалитетов» (мясные, сырные, алкогольные и т. д.).
Так ли это, мы сможем увидеть уже через два-три года. А пока можно констатировать, что, едва выйдя на рынок, «Чижик» уже обзавелся в Новосибирске и окрестностях 24 точками. И сможет расширить их количество за счет имеющихся 293 «Пятерочек», если конкретные магазины этой сети будут показывать неудовлетворительные финансовые результаты.
Единственный конкурент «Чижика» на местном рынке — красноярская компания «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк»). Пока непонятно, готов ли вывести свои магазины в Новосибирск кто-то еще. Наиболее вероятным выглядит приход сети B1 «Магнита». У нее есть некоторые отличия от «Чижика», а финансовые возможности «Магнита» не меньше. Теоретически возможен приход на новосибирский рынок и омской сети «Победа».
Не просто Мария
В 2023 году «Мария Ра» наконец утратила первенство по количеству магазинов в Новосибирске. Сейчас, по данным 2ГИС, у нее в городе с дальними окрестностями 292 магазина, а у X5 («Пятерочка» и «Чижик») — 316. Созданная школьным учителем из Барнаула Александром Ракшиным и принадлежащая до сих пор его семье компания — редкий пример в региональном ритейле, когда местный игрок мог бы не только противостоять экспансии сетей национального уровня, но и опережать их. Положение «Марии Ра» выглядит тем более уникально после того, как X5 купила в прошлом году крупнейших игроков Красноярска и Иркутска, а «Магнит» — крупнейшего игрока на Дальнем Востоке — «Самбери».
Если верить данным финансовой отчетности, то сама операционная компания сети, ООО «Розница К-1», показывает в последнее время не лучшие результаты. К примеру, за 2022 год чистая прибыль компании снизилась до 384 тыс. рублей при выручке в 118 млрд рублей. Сети всё труднее противостоять напору федеральных игроков. Но ресурсов у владельцев пока хватает. Только их предприятие ООО «Мария-Ра», которое управляет недвижимостью, получило в прошлом году 5,3 млрд рублей чистой прибыли. А кроме этих предприятий у семьи Ракшиных есть еще целый ряд менее масштабных, но тоже весьма успешных проектов вроде Центрального рынка (в Новосибирске и в Барнауле).
Магазин-закусочная
Пришедшая в 2023 году в Новосибирск уральская сеть «ЖизньМарт» продемонстрировала, как может выглядеть равноправный микс магазина и точки общепита. Сюда можно заскочить за готовой едой и кофе с собой. Но можно и посидеть со стаканчиком кофе и ноутбуком. Можно даже полноценно пообедать, взяв салат, суп и горячее с десертом. Одним словом, по формальным признакам перед вами заведение общепита.
При этом практически все блюда здесь лежат в холодильниках упакованными. На вид — перед нами просто небольшой магазин. Покупатель берёт их сам, сам платит на терминале самообслуживания. Покупки здесь можно совершить, не вступая в коммуникацию с сотрудниками.
Торговые сети пытаются «подрабатывать» закусочными и кофейнями уже давно. В «Ярче!» можно взять кофе навынос и сэндвичи, а также упакованные салаты. В новых точках «Магнита» и «Пятерочки» в последнее время всё чаще можно видеть какую-то зону для еды. Где-то она ограничивается просто стойкой у стены, а где-то посетители могут сеть за столики.
В направлении общепита активнее стала двигаться и кузбасская «Калина-Малина». Новый магазин в жилмассиве «Европейский берег» оснащен не только терминалом самостоятельной оплаты и микроволновкой, но и раковиной, где можно помыть руки. Даже «Ашан» в этом году переделал свою зону готовых блюд так, чтобы сделать ее более открытой, призывающей покупателей не просто взять курицу гриль с собой, но и поесть прямо на месте.
Реинкарнация «Универсама»
Некогда самый крупный продовольственный магазин Новосибирска в 2023 году отметил 50-летие, сделав это очень необычным способом. Владелец, местный предприниматель Николай Стафиевский, по сути, переформатировал помещение в фуд-корт с почти двумя десятками точек с разной кухней (от китайской до итальянской). По словам участников рынка, подобная идея обсуждалась с владельцем еще несколько лет назад, когда динамика снижения выручки и прибыльности была уже очевидна. Однако хозяин ценного куска земли в центре города хотел использовать его более простым и эффективным способом — построить на месте одноэтажного супермаркета комплекс из двух высоток с четырьмя этажами торговых и офисных помещений. Реализовать эту идею не дали общественность и прокуратура, и было решено вернуться к более хлопотному, но тоже довольно перспективному варианту.
Тем более что пример Центрального рынка показал: новосибирцы готовы ходить в такие места и тратить там деньги. При всех претензиях к «Гастрокорту», там бывает достаточно многолюдно даже в будни. А в пятницу и субботу вечером посетителям порой не хватает свободных мест. Иногда администрации приходится даже выставлять столы в переход соседнего павильона, где пока торгуют одеждой.
Возвращение на новосибирский рынок товаров IKEA вряд ли может тянуть на событие года. Покупателей не ждут ни цены шведской компании, ни широта выбора. Но те, кто успел прикипеть к скандинавскому дизайну, смогут теперь хотя бы поностальгировать в открывающемся магазине, где будут продаваться вещи IKEA из разных стран.