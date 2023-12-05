Нашествие «Чижика», смена лидера, магазины-закусочные и новая веха «Универсама» — чем запомнится 2023 год в ритейле

«Чижик» и другие

Главным событием года можно смело считать выход на местный рынок сети дискаунтеров «Чижик». Попытки открывать дискаунтеры в Сибири предпринимались еще в конце 90-х (и не прекращались все последующие 25 лет), но «Чижик» — это особый случай.

Во-первых, за ним стоит лидер российского рынка X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), обладающий не только опытом и финансовыми ресурсами, которых не было у предшественников. У X5 в Сибири уже есть мощная логистическая инфраструктура, без которой достижение действительно заметного снижения цен в магазинах невозможно.

