На Ленина придёт «Песец»: рёбра, сидр и пицца — какие заведения появятся на месте торговых площадей «Универсама»

НГС стал известен полный список заведений, которые откроются в комплексе «Рестохолл» — он займёт большую часть здания «Универсама» на Ленина. «Рестохолл» планируют открыть к середине декабря, но пока верится в это с трудом: внутри вовсю идут строительные работы. Сами арендаторы, впрочем, обещают открыть свои точки вовремя. А эксперт по градостроительству считает, что превращение «Универсама» в большой фудкорт приблизит превращение улицы Ленина в пешеходную зону. Подробности — в материале Стаса Соколова.
Что происходит в «Универсаме» сейчас
Владелец «Универсама» на Ленина принял решение передать большую часть здания супермаркета новому проекту. Здесь должны открыться около двух десятков точек общепита разного формата: от отдельных кафе и бара с официантами до заведений с общим залом, работающих по принципу самообслуживания.
Работы в зале начались в конце октября. Тогда магазин закрылся почти на неделю, и за это время вся зона торговли переехала вглубь зала, существенно сократившись в размерах. На освобождённое от товара пространство вышли строители. Сейчас в большей части помещения на полу уложена новая плитка, а торговый зал теперь отделяет стена с перегородками для точек общепита.
Супермаркет продолжает работать, в нём сохранилось большинство отделов, но стеллажи и полки расставлены более плотно. А для того, чтобы найти отдел со свежими мясом и рыбой, например, нужно пройти через весь торговый зал в лабиринте торгового оборудования.
Кого ждать в «Рестохолле»
Название «Рестохолл» пока рабочее, но, возможно, закрепится. Как сообщили в руководстве проекта, в комплексе будут работать 17 арендаторов, а самым крупным станет ресто-бар под названием «Песец». Это собственный проект владельца Универсама, он займет довольно крупное пространство в дальнем углу зала, где можно будет заказать мясо и рыбу на гриле, блюда сибирской кухни, а посетителей будут обслуживать официанты. Кроме того, под этим названием будет работать отдельный бар с вином, настойками и другим алкоголем для всех посетителей «Рестохолла».
Еще одним крупным заведением станет траттория Le Quattro c римской пиццей и самодельной пастой (так называемая паста фреска). Эта точка займёт пространство, которое будет открываться сразу после входа в помещение.
Остальные арендаторы будут работать в зоне с общим залом. Среди них есть как уже известные горожанам, так и новички. Например, уже третью точку в «Рестохолле» откроют владельцы проекта с морепродуктами «Крабы». Здесь их партнерами стали создатели InCider, так что в заведении из алкоголя будет только сидр. Группа GUSI откроет уже вторую «Рёберную» (первая летом заработала на «Гастрокорте»): кроме томлённых в коптильне рёбер и закусок здесь будут предлагать пиво собственной пивоварни.
Свою третью бургерную откроет небольшая сеть Burger Records. Первая точка довольно долго работала в одиночном режиме в барном дворике на Коммунистической, потом в прошлом году вышла на «Гастрокорт», но сейчас закрыта. Так что можно считать появление заведения на новом месте переездом в более престижный район.
Ещё один проект с «Гастрокорта» — «На Фарше» — откроет в «Универсаме» пельменную. На прежнем месте у них работали две точки (ещё бургерная), но руководство «Рестохолла» решило, что одной бургерной им будет достаточно.
Не обошлось в Универсаме и без модной нынче паназиатской кухни. Свою вторую точку здесь откроют владельцы заведения с корейской едой «Пибим» (первая давно работает на «Гастрокорте»). Ещё два проекта запустят неизвестные пока новички: точку с вьетнамской едой 4Bo: в названии обыгрывается созвучие между наименованием блюда «Фо Бо» и произношением цифры 4 по-английски. Китайскую кухню предложит заведение «Чифань» (по-китайски буквально: «есть рис» или просто «есть»).
Создатели «Рестохолла» отдельно позаботились тех, кто привык есть в заведениях. Точка Fine предложит европейские завтраки. За кофе взялась отвечать сеть Treddy, которая изначально работала в удалённый районах, но в этом году решилась выйти в крупный ТРЦ — «Галерея Новосибирск». Кондитерское направление закроет MANNA Confectionery, которая предлагает большие эклеры, (первая точка открылась на «Гастрокорте»). А за популярное в последнее время направление «пузырьковые чаи» будет отвечать точка Punchy.
Что думают арендаторы
Руководитель группы Gusi Сергей Цуркан признаётся, что поначалу скептически относился к обещаниям открыть «Рестохолл» в этом году. Но сейчас говорит, что рёберная «Гусей» сможет приступить к работе уже к 15 декабря.
— Я их (руководство «Рестохолла». — Прим. ред.) прекрасно понимаю: они хотят успеть к зимнему сенокосу, когда в каникулы на Ленина придут настоящие толпы. Помню, что застал в полночь в прошлом году полный зал в даже кофейне «Скуратов», — удивляется ресторатор.
По словам руководителя «Гусей», в «Рестохолле» явно намерены «отстроиться» от своего основного конкурента, «Гастрокорта», за счёт подбора арендаторов и более жесткого контроля за ними.
— Они пишут в договорах, чем кто может торговать, не стали брать концепции, которые бы конкурировали. Даже пиво, кроме нас, разрешено продавать только самое простое и один вид. Кроме того, там обещают какие-то активности, концерты. В целом концепция мне больше напоминает не «Депо», а «Вокруг света» на Никольской (проект Аркадия Новикова. — Прим. ред.), где можно встретить посетительниц в дорогих мехах, — говорит Цуркан.
Совладелец InCider и дистрибьюторской компании «Грачи» Игорь Каменев тоже настроен оптимистически, называя «Рестохолл» «локацией с историей с отличным трафиком». Собственный проект он называет «одновременно импровизацией и давней идеей»:
— Это будет не просто большой выбор, но всякие изыски: горячие сидры, лимонады, коктейли, а также дегустации, мероприятия. С морепродуктами сидр идёт идеально. Но мне также нравится их кухня и вообще энергия, готовность на эксперименты, — комментирует он сотрудничество с «Крабами».
Что касается других корнеров, то Каменев признаёт, что в некоторых случаях можно было, наверное, подобрать и более опытных людей. Но и существующий набор позволит, по его мнению, привлечь посетителей. Главное — грамотное управление комплексом уже после начала работы
Как это связано с пешеходностью улицы Ленина
Как рассказал Сергей Цуркан, идея превращения «Универсама» в гастропространство обсуждалась ещё четыре года назад — как раз тогда, когда пошли разговоры о превращении улицы Ленина в пешеходную. Эта трансформация вполне органично вписывалась бы в концепцию пешеходного пространства, но у владельца «Универсама» на тот момент были другие планы.
Эту же мысль накануне высказал в своём телеграм-канале и председатель правления строительного холдинга «Химметалл», создатель парка Ельцовский Евгений Гаврилов.
— В рамках работы общественного совета мы не раз обсуждали перспективы пешеходной улицы Ленина. И мне очевидно, что появление в здании «Универсама» такого проекта с разным общепитом прекрасно укладывается в концепцию пешеходности, приближает её, — заметил он.
Если «Рестохолл» действительно станет популярным местом отдыха и начнет приносить хозяину «Универсама» прибыль, то у него появится больше стимулов и ресурсов для того, чтобы облагородить пространство перед зданием. При этом если большой супермаркет вряд ли смог бы эффективно работать без парковки, то комплекс вроде «Рестохолла» вполне может рассчитывать на пешеходов — в том числе и на тех, кто оставил машину где-то дальше, а сам пришел пешком. Таким образом на Ленина появится ещё один серьезный центр притяжения именно для гуляющей публики. И в случае превращения улицы в пешеходную, людям будет по ней куда ходить не только во время появления здесь праздничного декора.
Это не единственное новое гастропространство, которое появится в Новосибирске. В начале ноября начал работать фудкорт под названием «Вкусные точки» на «Кировском рынке». Кроме того в ТЦ Калейдоскоп готовится к открытию «Фудмолл 6/1».