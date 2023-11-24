На Ленина придёт «Песец»: рёбра, сидр и пицца — какие заведения появятся на месте торговых площадей «Универсама»

Работы в зале начались в конце октября. Тогда магазин закрылся почти на неделю, и за это время вся зона торговли переехала вглубь зала, существенно сократившись в размерах. На освобождённое от товара пространство вышли строители. Сейчас в большей части помещения на полу уложена новая плитка, а торговый зал теперь отделяет стена с перегородками для точек общепита.



Супермаркет продолжает работать, в нём сохранилось большинство отделов, но стеллажи и полки расставлены более плотно. А для того, чтобы найти отдел со свежими мясом и рыбой, например, нужно пройти через весь торговый зал в лабиринте торгового оборудования.