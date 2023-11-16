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В Новосибирске пешеходную улицу Ленина украсят к Новому году за 3,5 миллиона рублей

В оформлении используют иллюминацию с пошлого года

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Подрядчик должен приступить к оформлению 17 ноября

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В Новосибирске ищут подрядчика, который украсит пешеходную улицу Ленина к Новому году. За это готовы заплатить 3,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, подрядчик должен приступить к оформлению 17 ноября и закончить до 10 декабря. Победитель аукциона за это время должен смонтировать и подключить световой потолок на участке от улицы Советской до площади Ленина. Также победителю аукциона необходимо установить и подключить 30 монохромных шаров и 8 искусственных пятиметровых елей, оформленных гирляндами и шарами.

Как и сообщалось ранее, для оформления улицы будут использовать прошлогоднюю иллюминацию.

Ранее в Новосибирске объявили поиск подрядчика, который будет охранять пешеходный участок улицы Ленина.

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