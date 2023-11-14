Власти ищут охранников для шариков и подсветки на улице Ленина — сколько готовы заплатить

В Новосибирске ищут подрядчика, который будет охранять пешеходный участок улицы Ленина. В конце января ему предстоит демонтировать новогоднее оформление.
Информацию о закупке опубликовали на площадке «РТС-Тендер». За работы готовы заплатить 1,54 миллиона рублей, средства выделят из городского бюджета. Заказчик — муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ».
Согласно документам, с 17 ноября по 10 декабря на участок от площади Ленина до улицы Советской украсят 44 монохромными шарами, установят входную группу в виде арки, разместят световой потолок. В это время на месте уже должны дежурить охранники.
— Организовать работу двух сотрудников охранного предприятия на период монтажа с 17.11.2023 по 01.02.2024 круглосуточно. Осуществить в этот период охрану и сохранность объектов, а также демонтаж новогоднего оформления ул. Ленина с 29.01.2023 по 01.02.2023, — говорится об обязанностях подрядчика в документе.
Таким образом, охранники должны дежурить во время установки оформления, работы новогоднего городка, и, затем, во время демонтажа украшений с 29 января по 1 февраля.
Подрядчика выберут 16 ноября.
На прошлой неделе в мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году для украшения улицы Ленина решили не покупать новую подсветку. Дизайнеры будут комбинировать прошлогодние украшения.