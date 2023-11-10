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Новый год 2024 в Новосибирске

Стало известно, как и когда украсят пешеходную улицу Ленина — новую подсветку решили не покупать

В центре города пройдет парад игрушек

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Участок перекроют уже на следующей неделе

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Перед новым годов на пешеходном участке улицы Ленина установят подвесной потолок, фотозоны и елки. Оформление закончат в начале декабря.

10 ноября в пресс-центре мэрии рассказали, что украшать участок от улицы Ленина до улицы Советской начнут уже на следующей неделе.

— Украшенной улицей горожане начнут любоваться в первой декаде декабря. Новую иллюминацию не закупают — дизайнеры и архитекторы будут комбинировать прошлогодние украшения, — сообщили в мэрии Новосибирска.

В дни празднования Нового года на площади Ленина проведут парад игрушек, а в парке «Арена» состоится фестиваль снежных баб.

Напомним, что мэр Анатолий Локоть подписал постановление о перекрытии участка улицы Ленина. Ограничения будут действовать с 17 ноября по 1 февраля. Перед оперным театром, как обычно, появится главная городская елка, точные сроки ее установки зависят от погоды.

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