freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 92.42
eur 98.79
СрочноИнспектор Минприроды попался на незаконной охоте
Все новости
Все новости
Новый год 2024 в Новосибирске

Зависят от погоды: стали известны сроки установки главной новогодней елки в Новосибирске

Главный каток зальют в Центральном парке

584

Главную елку установят на площади Ленина

Поделиться

Начать установку главной новогодней елки в Новосибирске, по предварительным данным, собираются 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий.

Об этом корреспонденту НГС рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:

— Мы уже начинаем украшать ёлки в Театральном и Первомайском скверах, в ближайшие дни мы приступим к оформлению Центрального парка. А общую ёлку будем наряжать ближе к декабрю. Мы планируем, что начнем устанавливать 1 декабря все объекты. Многие вещи зависят от перекрытий, от погоды, надо, чтобы был снег.

В этом году каток перед оперным театром заливать не будут, потому что такое решение не поддерживают жители. Главный каток обустроят в Центральном парке.

— На набережной будет каток, но не такой длинный, как в прошлом году, потому что идет ремонт Октябрьского моста. Во всех парках будут катки, у нового ЛДС будет каток и елка, — добавила Анна Терешкова.

Сроки заливки катков зависят от погоды.

В этом году в Новосибирске перекроют участок улицы Ленина. Для празднования года его сделают пешеходным.

По теме

Новый год - 2024Площадь ЛенинаТеатральный скверНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter