Зависят от погоды: стали известны сроки установки главной новогодней елки в Новосибирске

Начать установку главной новогодней елки в Новосибирске, по предварительным данным, собираются 1 декабря. Точная дата зависит от погодных условий.
Об этом корреспонденту НГС рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:
— Мы уже начинаем украшать ёлки в Театральном и Первомайском скверах, в ближайшие дни мы приступим к оформлению Центрального парка. А общую ёлку будем наряжать ближе к декабрю. Мы планируем, что начнем устанавливать 1 декабря все объекты. Многие вещи зависят от перекрытий, от погоды, надо, чтобы был снег.
В этом году каток перед оперным театром заливать не будут, потому что такое решение не поддерживают жители. Главный каток обустроят в Центральном парке.
— На набережной будет каток, но не такой длинный, как в прошлом году, потому что идет ремонт Октябрьского моста. Во всех парках будут катки, у нового ЛДС будет каток и елка, — добавила Анна Терешкова.
Сроки заливки катков зависят от погоды.
В этом году в Новосибирске перекроют участок улицы Ленина. Для празднования года его сделают пешеходным.