Зависят от погоды: стали известны сроки установки главной новогодней елки в Новосибирске

— Мы уже начинаем украшать ёлки в Театральном и Первомайском скверах, в ближайшие дни мы приступим к оформлению Центрального парка. А общую ёлку будем наряжать ближе к декабрю. Мы планируем, что начнем устанавливать 1 декабря все объекты. Многие вещи зависят от перекрытий, от погоды, надо, чтобы был снег.

