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Уже в ноябре: названа дата, с которой улицу Ленина перекроют для Нового года

Пешеходным станет участок между площадью и улицей Советской

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Улицу Ленина перекроют с 17 ноября, чтобы украсить к Новому году

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В Новосибирске участок улицы Ленина напротив оперного театра перекроют для подготовки к Новому году — автомобильное движение по ней планируют ограничить с 17 2023 ноября по 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии.

Информацию о сроках перекрытия НГС подтвердила вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила, что улица будет украшена к праздникам.

— Там будет новогоднее оформление, — рассказала Терешкова.

Недавно НГС писал о том, что в этом году перекрытие будет только до улицы Советской. Хотя раньше также перекрывался участок от Советской до Урицкого.

Кстати, в конце августа губернатор региона Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание постоянной пешеходной улицы Ленина.

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