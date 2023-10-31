Уже в ноябре: названа дата, с которой улицу Ленина перекроют для Нового года

В Новосибирске участок улицы Ленина напротив оперного театра перекроют для подготовки к Новому году — автомобильное движение по ней планируют ограничить с 17 2023 ноября по 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии.

