Уже в ноябре: названа дата, с которой улицу Ленина перекроют для Нового года

В Новосибирске участок улицы Ленина напротив оперного театра перекроют для подготовки к Новому году — автомобильное движение по ней планируют ограничить с 17 2023 ноября по 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии.
Информацию о сроках перекрытия НГС подтвердила вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила, что улица будет украшена к праздникам.
— Там будет новогоднее оформление, — рассказала Терешкова.
Недавно НГС писал о том, что в этом году перекрытие будет только до улицы Советской. Хотя раньше также перекрывался участок от Советской до Урицкого.
Кстати, в конце августа губернатор региона Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание постоянной пешеходной улицы Ленина.