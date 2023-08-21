Нужна ли Новосибирску пешеходная улица Ленина? Отвечает губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание пешеходной улицы Ленина. Об этом он рассказал в большом интервью НГС.
Андрея Травникова спросили о том, нужна ли Новосибирску полноценная пешеходная улица, а также готова ли область поддержать такой проект.
— Мое мнение однозначно: в центре Новосибирска должна быть пешеходная зона. Лично я для нее ничего другого, кроме улицы Ленина, себе не представляю. Но, может быть, я не так хорошо разбираюсь в организации движения в центре, поэтому горожане могут подключиться и подсказать, какие еще улицы могли бы стать пешеходными. Такое начинание я готов поддержать на всех уровнях: и политически, и финансово, — ответил губернатор.
Летом в Новосибирске на участке улицы Ленина запретили движение для автомобилей. Там проводили фестиваль цветов. В следующий раз власти города собираются сделать улицу пешеходной на новогодние праздники.