Успевайте сделать фото: фестиваль цветов на Ленина закончится на ближайших выходных

В выходные 22–23 июля фестиваль цветов на Ленина закончит свою работу. На улице уже начали убирать сено.

— В эти выходные фестиваль цветов на улице Ленина заканчивает свою работу! Ждем всех, кто не успел посетить это прекрасное место! — написала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.