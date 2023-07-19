Успевайте сделать фото: фестиваль цветов на Ленина закончится на ближайших выходных

В выходные 22–23 июля фестиваль цветов на Ленина закончит свою работу. На улице уже начали убирать сено.
— В эти выходные фестиваль цветов на улице Ленина заканчивает свою работу! Ждем всех, кто не успел посетить это прекрасное место! — написала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
К празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели фестиваль цветов. Судьба инсталляции оказалась непростой: во время торжества часть украшений разрушили посетители.
Прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено. После этого композиции восстановили, и улица стала одной из самых популярных локаций для фото в городе. Через несколько дней одна из конструкций выставки упала на женщину, которая хотела сделать фото с цветами.